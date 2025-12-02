Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Форум «Донеччина 2025: погляд в майбутнє» об'єднав у Києві громадськість, владу та міжнародних партнерів
02 грудня 2025, 18:00

Форум «Донеччина 2025: погляд у майбутнє» зібрав у Києві представників влади, міжнародних партнерів, волонтерських та громадських організацій.

У центрі обговорення — людина та її безпека, згуртованість громад, збереження ідентичності в умовах евакуації. Учасники говорили про те, як зробити управління чутливим до потреб людей, залучати ресурси для відновлення та підтримувати тих, хто найбільше постраждав від війни.

Організаторами форуму стали Донецька обласна державна адміністрація та громадська організація «Асоціація "Відродження і розвиток"». Це перший захід такого масштабу з доковідних часів.

Під час відкриття голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін підкреслив важливість підтримки людей:

«Сила Донеччини — це люди, і наша мета — підтримати їх у такий складний час. Багато представників благодійних, міжнародних організацій, волонтерів загинули. Найбільше життів у всіх прифронтових областях втратила саме Донеччина. І наше завдання — підтримати тих, хто залишився. Тому сьогодні ми зібралися на цьому форумі».

Про важливість заходу говорив і директор програми «Демократія та належне управління» Міжнародного фонду «Відродження» Олексій Орловський.

Він зазначив, що форум реалізовано в рамках проєкту «Імпульс» за підтримки Норвегії (Norad) і Швеції (Sida), а також є першим із семи запланованих регіональних заходів зі сталого розвитку.

Загалом участь в офлайн-форматі взяли понад 170 осіб, а онлайн — близько 1500. Для представників громадянського суспільства Донеччини форум став важливим майданчиком для взаємопідтримки, діалогу та відкритого обговорення проблем: від евакуації населення і гуманітарної допомоги до системного функціонування громад.

Особливо теплим моментом стала церемонія нагородження волонтерів. Нагороди вручав особисто Вадим Філашкін.

Відзначали за п'ятьма номінаціями: «Підтримка захисників», «Здоров'я і турбота», «Світло знань», «Сила молоді» і «Тепло сердець». Це — подяка тим, хто підтримує людей у найважчі моменти та щодня робить більше, ніж вимагає обов'язок.

Людиноцентричний підхід як запорука належного управління та післявоєнного відновлення

Представники влади говорили про необхідність спільної роботи держави та громадянського суспільства.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що з 200 тисяч українців, з них приблизно 10 тисяч живуть безпосередньо в прифронтовій зоні. За його словами, турбота про людей — ключовий орієнтир:

«Ми повинні бути єдиним механізмом, щоб працювати заради підтримки людей... Створено програми для людей похилого віку, сімей загиблих військових, для молоді, яка буде відновлювати Донеччину після перемоги».

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк розповів про роботу евакуаційних програм:

«Покровськ обстрілювали з 2022 року... Одна з програм полягала в тому, що мешканці Покровська могли передати свої вільні квартири місту, а місто розміщувало там тих, хто постраждав від обстрілів... За весь час було евакуйовано понад 50 тисяч осіб».

Він також підкреслив важливість хабів:

«Хаби — це не тільки про гуманітарну допомогу. Це місця, де зберігається спільнота, де люди відчувають, що про них не забули».

Місце та роль громадянського суспільства у стратегії Донеччини

Зокрема в цьому розділі йшлося про взаємодію з громадами, роботу евакуаційних служб і підтримку людей, які живуть під окупацією.

Керівниця управління взаємодії з органами місцевого самоврядування Наталія Чукова зазначила:

«Створено 96 хабів Донецької області по всій Україні... Людям важливо поговорити з тими, хто знає, що таке Донецька область. Наше завдання — стати майданчиком, де їх можуть почути».

Виконавчий директор ГС «Коаліція на лінії зіткнення» Андрій Грудкін підкреслив цінності демократії та готовність працювати на майбутнє регіону.

Евакуаційний координатор БО «Схід SOS» Роман Бугай розповів про труднощі евакуації:

«Проблема починається, коли ми приїжджаємо евакуювати людину, а її будинок заповнений ящиками з гуманітарною допомогою... Ми супроводжуємо повний цикл евакуації, включаючи допомогу маломобільним людям».

Своєю чергою, проєктна менеджерка гарячої лінії «Східний варіант» Валерія Круподеря наголосила на відсутності чіткої державної політики щодо жителів ТОТ:

«Ситуація на тимчасово окупованих територіях катастрофічна... Ми запустили чат-бот, щоб розуміти, що потрібно людям. Працюємо разом з іншими організаціями, щоб забезпечувати інформацію, підтримку та евакуацію».

Форум ще раз показав: сила Донеччини — у взаємодії, підтримці та готовності діяти разом. Саме так формується стійкість, впевненість у майбутньому та здатність долати будь-які виклики.

Форум відбувся в рамках проєкту «Імпульс», який реалізується Міжнародним фондом «Відродження» та фондом «Східна Європа» за фінансування Норвегії (Norad) та Швеції (Sida).

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

