Фільтрація у Шереметьєво посилюється, українцям масово забороняють в'їзд. Що шукають у телефонах?

Громадяни України в очікуванні фільтрації в аеропорту Шереметьєво / архівне фото 2024 року із соцмереж

Наразі московський аеропорт Шереметьєво є для українців єдиним варіантом потрапити на окуповані території.



Протягом останнього часу фільтраційні заходи там ще більше посилилися. Що шукають і чому до тисячі українців щодня одержують відмову на в'їзд — розбираємось у цьому матеріалі.





Перевірка телефонів у Шереметьєво: Що може стати причиною відмови у в'їзді?

В російському аеропорту Шереметьєво кремлівські спецслужби під час так званої «фільтрації» перевіряють не лише документи, а й вміст телефонів, ноутбуків та месенджерів. Шукають вони будь-які ознаки проукраїнської активності, контактів із «неблагонадійними» особами або навіть критичного мислення стосовно російської влади. Гайки продовжують закручувати: за словами експертів, сотні українців щодня стикаються із неможливістю потрапити додому на окуповані території.

«Я знаю кейси по Маріуполю — люди хочуть поїхати продати своє майно, бо воно там подорожчало, а їх просто не пускають. Поки що ми бачимо, що вони намагаються щось перевіряти та створюють для себе таке середовище. І я для себе зробив висновок: якщо це не кримінальне провадження, то всі ці перевірки лояльності спрямовані на те, щоб змусити людину перейти від безпечної мовчанки до активної імітації лояльності», — коментує адвокат, експерт громадської організації «Регіональний центр прав людини» Андрій Яковлєв.

Ще один із прикладів у ЗМІ пишуть — українцю заборонили в'їзд на 50 років лише за те, що він видалив зі свого телефону 5 тисяч фотографій та частину контактів.

Чи можуть не пропустити якщо немає месенджера MAX?

Щоб зрозуміти логіку «фільтраційних» перевірок, потрібно враховувати не лише юридичні чи адміністративні аспекти, а й бути готовим до психологічного тиску.



Правила постійно змінюються та отримати відмову можна навіть за те, що на телефоні не встановлено месенджер MAX. У самій Росії та на тимчасово окупованих територіях – це добровільно-примусова вимога до всіх мешканців. Аргументують тим, що цей месенджер полегшує доступ до Держпослуг, насправді допомагає спецслужбам встановлювати тотальне стеження та контроль над громадянами. Олег Магалецький організатор Форуму вільних народів пост-Росії пояснює:

«У так званій Російській Федерації діють репресивні законодавства, які вважають, що якщо навіть ти переглядав, навіть не репостив, підписаний на якісь екстремістські, як вони вважають, терористичні та іноагентські ресурси, це вже привід, якщо не помиляюся, від 5 до 10 років людину за лайк, навіть не за репост притягти. Також є заборонені месенджери та програми, які є маячком і "червоним прапором". Зобов'язання встановити, наприклад, урядовий месенджер, так званий MAX, тобто якщо людина його не має, це для них може бути певним сигналом до дії. Я думаю, вони постійно змінюють та вигадують додаткові моменти, але там жодного правосуддя немає».

За словами Олега Магалецького, цей процес є частиною ширшої тенденції до тоталітаризації російської влади: кількість таких перевірок зростає і це вже не десятки, а тисячі людей щодня. Практика фільтрації українців у Шереметьєво повторює методи, які застосовуються на окупованих територіях щонайменше з 2022 року. Аналіз цих процесів дозволяє зрозуміти, як формуються штучні підстави для відмови та як працює психологічний контроль, — кажуть аналітики.



Але якщо на окупованих територіях не пройдена фільтрація для більшості закінчується кримінальною справою, то в аеропорту повісити на людину кримінал не так просто.

«У Шереметьєво, здебільшого (принаймні з того, що я чув) їх просто не пропускають. Це міжнародний аеропорт, і, напевно, там не можна поводитись так, як на окупованих територіях, де тебе ніхто не бачить. Тому для них це така вітрина, і вони можуть дозволити собі просто не пускати. Причому не пускають навіть тих, хто за великим рахунком і не виявляє якоїсь особливої лояльності до України», — розповідає адвокат Андрій Яковлєв.

Цифрова нелояльність

Але й нелояльності до України недостатньо. Можуть заборонити в'їзд навіть через відсутність ура-патріотичного проросійського контенту.

«Вони називають це цифровою нелояльністю — це мій термін. Тобто вони дивляться на вміст телефону і намагаються виявити не тільки те, що було видалено, але й те, чого там немає. Наприклад, там могли бути видалені матеріали, пов'язані з проукраїнськими поглядами, симпатіями до України та українського народу, — це можуть бути пісні, малюнки, лайки. А може, просто не бути якогось Z-контенту. І це також вважається ознакою», — каже адвокат Яковлєв.

Головна функція фільтрації в Шереметьєво — не безпека, а контроль над інформаційним простором та підтримка репресивної моделі влади.



Аналітики наголошують: українцям треба готуватися до того, що й цей коридор до Росії, а звідти — на окуповані території може бути закрито вже наступного року.

«Це може статися навіть у 2026 році, якщо цей режим божевільних терористів не буде зупинено. Складно, але треба бути готовим до цього, шукати нелегальні варіанти виїзду-в'їзду. У цій великій за розміром території багато кордонів, частина з них проходить в горах, так, відповідно, є кордон із Сакартвело(Грузією — прим. ред.), є кордон з Казахстаном, не в горах, але в степовій відкритій місцевості, з Монголією, є в лісах кордон з Фінляндією, Естонією. Я б усім українцям радив би залишати цю територію будь-якими можливими і неможливими шляхами», — каже Олег Магалецький організатор Форуму вільних народів пост-Росії.

При цьому для багатьох українців можливість заїзду на окуповані території залишається важливою: у багатьох там лишилося житло, яке вони сподіваються продати; літні батьки, та інші родичі, які самі не можуть виїхати, — причин багато і вони різні.



Люди готові проходити принизливу процедуру фільтрації, щоб потрапити додому, але російській окупаційній владі все це не потрібно. І можливо, посилення фільтрації — це ще один крок до того, щоб закрити цей шлях для українців та занурити окуповані території в повну ізоляцію.