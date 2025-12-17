Газ, що лопнув. Як живе невизнана Придністровська республіка без українського транзиту російського газу

Колаж: NewsMaker

Невизнана Придністровська Молдавська Республіка (ПМР) уже майже рік живе в режимі енергетичної кризи та жорсткої економії. Це сталося після того, як Україна припинила транзит через свою територію російського газу, який 30 років «безкоштовно» надходив у регіон і був основою виживання — і місцевої економіки, і проросійського політичного режиму. Незалежне молдавське видання NewsMaker розповідає про те, що наразі відомо про стан енергетики й економіки в придністровському регіоні та чи наблизилася Молдова за цей рік до реінтеграції країни.



У матеріалі також порушується тема Донбасу, адже регіон був ключовим джерелом антрацитового вугілля, без якого Молдавська ГРЕС не може стабільно працювати в умовах дефіциту газу.

Звідки газ?

Придністров’я — невизнаний проросійський регіон Молдови на лівому березі Дністра — входить у черговий зимовий сезон із нестабільною та непередбачуваною схемою постачання газу. Регіон, який три десятиліття жив за рахунок фактично безкоштовного російського газу, практично не стикався з перебоями й не економив енергоресурси, нині отримує близько 3 млн кубометрів газу на добу. Це значно менше, ніж йому було потрібно в попередні зими, особливо з огляду на сконцентровану в регіоні промисловість.



Газ у Придністров’я більше не надходить безпосередньо від «Газпрому». Формально це вже не російський, а європейський газ, який закуповується на ринку ЄС і постачається за складною багатоступеневою схемою через молдавську компанію Moldovagaz (національного оператора, контрольний пакет якого належить «Газпрому»), придністровського оператора Tiraspoltransgaz та угорську компанію MET Gas and Energy Marketing AG. При цьому платить за нього Росія, а Придністров’я формально отримує його в кредит.





Ситуація залишається хиткою. Як пояснив на початку тижня в.о. голови Moldovagaz Вадим Чебан, нестабільність пов’язана одразу з кількома чинниками: фрагментованими закупівлями — до трьох партій газу на місяць — і перевірками з боку європейських банків компаній, через які Росія оплачує цей газ.

«Газ, що постачається на лівий берег Дністра, не є російським — він закуповується на ринку ЄС. Очевидно, що постачання нестабільні, оскільки значною мірою залежать від платежів, які здійснюються через платіжного агента (компанію, призначену Росією — прим. ред.), на підставі угод, підписаних між Tiraspoltransgaz, Moldovagaz, платіжним агентом і, відповідно, MET Gas and Energy Marketing AG», — сказав Вадим Чебан.

За його словами, нині газ закуповують короткими «відрізками» — на 10–15 днів наперед.

«Протягом місяця є три періоди постачання. І дуже багато залежить від цих переказів і вартості природного газу, а також від постійного процесу перевірки цих платежів кореспондентськими банками, які переважно перебувають або у Швейцарії, або в ЄС. Я не можу сказати, що постачання стабільні, тому що постійно виникають певні затримки, насамперед через платежі», — уточнив в.о. голови Moldovagaz.

Фактично це означає, що придністровська економіка живе від однієї партії газу до іншої: кожен збій платежів, будь-яка затримка перевірки в європейських банках одразу перетворюється на ризик нового енергетичного кризу для всього регіону.

Як лопнула «газова казка» Придністров’я

Криза почалася у 2025 році — після того, як «Газпром» припинив постачання газу до Молдови. До війни в Україні Придністров’я практично ніколи не відчувало проблем із газом: регіон отримував стільки, скільки потрібно, мешканці та підприємства платили символічну ціну — близько 1 лея за кубометр, а зібрані кошти залишалися у місцевої влади й витрачалися всередині регіону.



Після вторгнення Росії в Україну «Газпром» у 2022 році скоротив постачання до Молдови приблизно з 8 млн до 5,7 млн кубометрів газу на добу. За контрактом Правобережжя мало отримувати близько 1,2 млрд кубометрів на рік, а лівий берег — близько 2 млрд.



Кишинів вирішив спрямовувати весь російський газ Придністров’ю. Частина використовувалася всередині регіону, частина йшла на Молдавську ГРЕС, яка забезпечувала електроенергією обидва береги Дністра.



У 2024 році закінчився договір на транзит газу через Україну. Москва й Київ його не продовжили, і постачання зупинилися. Хоча було відомо заздалегідь, що транзит завершиться, ні Кишинів, ні Тирасполь не підготувалися до цього вчасно. У підсумку влада Придністров’я поспіхом накопичила близько 13 млн кубометрів газу й обладнала частину медичних закладів дизельними котельнями.



Через доступність газу регіон був майже повністю газифікований, альтернативні види опалення майже не застосовувалися. З 1 січня в сільській місцевості газ відключили повністю, у містах його залишили лише для роботи плит і приготування їжі. Усі промислові підприємства, що працювали на газу, зупинилися. Енергоємна Молдавська ГРЕС перейшла на вугілля.



Але й тут виникла проблема: ГРЕС може працювати лише на антрациті, основні родовища якого — на Донбасі, де тривають бойові дії. Запаси вугілля, завезені ще до 2014 року, виявилися майже вичерпаними.



У Тирасполі тему допомоги ЄС майже не коментували. Але в листопаді Красносельський різко висловився під час зустрічі з послом Нідерландів Фредом Дуйном:

«Як ви вважаєте, це допомога на благо чи на шкоду? Я від самого початку заявив, що за таких кабальних умов “допомога” не може бути прийнята», — сказав лідер регіону.

Він запропонував спрямувати ці кошти на будівництво очисних споруд у Кишиневі та інших містах — «тому що стічні води потрапляють у Дністер».



3 млн кубометрів газу на добу — це суттєво менше за попередні обсяги: за підрахунками, у зимовий період регіону було потрібно близько 3,7 млн кубометрів лише для внутрішніх потреб.



Навесні, у період потепління, у містах почали різко знижувати температуру в системах опалення — раніше такого в регіоні не було.

Що відбувається з економікою регіону?

Після відновлення постачання газу Молдова відмовилася закуповувати електроенергію з Придністров’я. Про це ще в січні говорив прем’єр-міністр Дорін Речан, а в листопаді підтвердив міністр енергетики Дорін Жунгієтту.



Хоча Молдавська ГРЕС потрапила до списку прекваліфікації на постачання електроенергії для відшкодування технологічних втрат державного підприємства Moldelectrica (близько 2–2,5% споживання Молдови — NM), майже одразу стало зрозуміло, що брати участь у тендері вона не може.



Виробництво електроенергії — найважливіша стаття експорту Придністров’я. За перші 10 місяців «експорт паливно-енергетичних товарів» на правий берег становив $173,6 млн — 28% усього експорту регіону. Обмеження щодо газу вплинули й на інші галузі. На початку року в регіоні не працювала вся промисловість. Після відновлення постачання газу місцеві ЗМІ неодноразово повідомляли, що підприємства працюють частково — через періодичні збої в оплаті газу дубайськими компаніями.

Через енергетичну кризу регіон кілька разів запроваджував режим жорсткої економії:

на тижні закривалися газові заправки,

влітку синхронно в усіх містах відключали гарячу воду на «профілактику»,

періодично простоювали промислові підприємства.

Експорт із регіону за 10 місяців скоротився на 42% — до $359,8 млн. За даними місцевого Держстату:

ВВП регіону в першому півріччі скоротився на 23,2%,

промислове виробництво — на 32,8%,

інфляція за 10 місяців — 13,9%.

Влада вже скорочує фонди та статті витрат. У жовтні запропонували зменшити доходи «республіканського, місцевого та консолідованого» бюджетів майже на 290 млн рублів. Під скорочення потрапили програми з охорони здоров’я, соціальної політики, дорожній фонд і фонд капітальних вкладень.



Нещодавно обговорювалася навіть економія на вуличному освітленні.

Що буде далі?

Що буде далі?

Оптимістичних прогнозів немає. Показники бюджету на наступний рік майже повторюють нинішні:

доходи — 3,8 млрд рублів,

видатки — 6,5 млрд,

дефіцит — близько 40% (2,6 млрд рублів).

Голова місцевого мінфіну Алена Рускевич попередила, що фінансування низки програм буде скорочено.

Фонд капітальних вкладень скоротиться до 74,81 млн рублів.

Фонд підтримки молоді — до 4,68 млн, нові сертифікати на субсидії для придбання житла видавати не будуть.

Скоротять фінансування кількох програм охорони здоров’я.

Видатки дорожнього фонду, навпаки, збільшать до 272,5 млн рублів — кошти спрямують на субсидії місцевим бюджетам та оплату електроенергії для вуличного освітлення.

Збережеться фінансування Фонду розвитку меліоративного комплексу — 57,8 млн рублів.

Нова спікерка місцевого парламенту Тетяна Залевська заявила, що головна мета — зберегти «соціально захищені статті»:

«Звісно, всі наші зусилля будуть спрямовані на збереження соціально захищених статей для нашого населення. Тобто виплат, допомог, заробітної плати та пенсій».

Експерт з енергетики Сергій Тофілат вважає, що фактичній владі регіону доведеться урізати витрати насамперед на дороги, інфраструктуру, підтримку бізнесу та сільського господарства.

«Скільки можна триматися на інфраструктурі, якої немає? […] Можливий сценарій приблизно як на Кубі: населення бідніє, люди виїжджають, фінансів стає дедалі менше. І може бути так, що в будь-який момент безкоштовний газ може припинитися — і тоді гуманітарна криза», — сказав він NM.

За його словами, поки Тирасполь не готовий відмовитися від підтримки Москви, Кишинів мало що може зробити.

«Найкраще — підготувати план реінтеграції, погодити бюджет і підтримку партнерів. І чекати моменту, коли Москва відмовиться», — вважає Тофілат.

Економіст IDIS Viitorul В’ячеслав Іоніце зазначає, що енергетика регіону впливає одразу на три сфери: бюджет, економіку та соціальну стійкість.

«Майже дві третини промисловості — це виробництво електроенергії та металу. Це була їхня основна частина виробництва й головна стаття експорту. І енергетика, і газ, і метали живуть за рахунок газу. Тому відсутність газу насамперед б’є по бюджету, по-друге — по економіці. Немає виробництва — немає зарплат, немає робочих місць. Люди змушені виїжджати», — пояснює він.

Іоніце нагадує, що дешеві енергоресурси згладжували низькі зарплати та інфляцію. Але цей чинник зникає.

«Навіть коли бізнес платив дуже малі податки порівняно з правим берегом, коли мав доступ до надзвичайно дешевих енергоресурсів, коли йому дали доступ на правий берег і до експорту — попри все це, їхня економіка є неспроможною», — підсумував експерт.

Текст: Микита Коваленко

За підтримки Медіасети