На Донеччині масово скорочують медпрацівників швидкої допомоги Мирнограду

Автомобіль швидкої у Костянтинівці пошкоджений FPV-дроном. Асоціативне фото: Начальника Костянтинівської ВА Сергія Горбунова

До 1 квітня у Новодонецькій громаді буде скорочено понад сорок працівників станції швидкої медичної допомоги міста Мирноград.



Без «екстренки» в результаті залишаться не тільки жителі Новодонецької ТГ, а й жителі сусідньої Добропільської міської громади, розташованої найближче до лінії фронту.



Самі медпрацівники вважають, що їх звільняють незаконно, а тому мають намір боротися за свої права. Детальніше про скорочення медиків і про те як ситуація торкнеться жителів прифронтового регіону читайте в публікації «Новин Донбасу».

Рішення про масове скорочення

Територія, яку обслуговує станція швидкої медичної допомоги Мирнограда, відноситься до зони можливих бойових дій і активно обстрілюється авіацією і дронами — останні нерідко полюють за автомобілями швидкої, про що ми вже розповідали.



Попри високу небезпеку, медики продовжують приймати виклики, надаючи допомогу навіть жителям міста Добропілля, що перебуває в декількох кілометрах від передової, а також пораненим військовослужбовцям, яких згодом доставляють в медцентри інших областей, в тому числі в Київ.

Але вже з квітня жителі громад залишаться без повноцінної швидкої допомоги. Відповідний наказ від 26.12.25 р. №277-од був підписаний керівництвом комунального неприбуткового підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Департаменту охорони здоров'я Донецької області (далі — Центр). Причина — скорочення чисельності штату.

Звістка про масове скорочення шокувала колектив станції швидкої, але найбільше медиків обурила як їм донесли новину.

«Нам передали письмові повідомлення, в яких говорилося, що засідала комісія і було прийнято рішення готувати нас до звільнення. Також повідомлялося що вакантних посад, які б відповідали освіті та кваліфікації, для людей не було. Тих хто не підпише ці "папірці" наше керівництво в усній формі обіцяло "взяти на олівець" і погрожувало неприємностями з характеристикою. Виходить, нас не тільки не повідомили про засідання комісії на якій ми могли б захистити себе, а й почали погрожувати. Ми відмовилися підписувати повідомлення, їх зібрали і спалили на знак протесту», — розповіла «Новинам Донбасу» одна зі співробітниць швидкої. Письмові повідомлення, що передали медикам

Новодонецьке на мапі. Скрин з сайту DeepState

Донецькі медики: допомога постраждалим і боротьба з чиновниками

Медпрацівники вирішили боротися за свої права. До того ж люди гостро потребують джерела доходу, в тому числі для оплати оренди житла. Адже практично всі працівники швидкої втратили свої будинки та квартири оскільки раніше проживали в Селидовому, Мирнограді, Покровську, де йдуть запеклі бої. Впевнені, що керівництво поводилося відносно них незаконно, медпрацівники написали скарги у державні органи, в тому числі в МОЗ, Кабінет Міністрів, Держпраці та правоохоронні органи. Свої підписи поставили понад сорок осіб. Люди вимагали:

скасувати наказ про скорочення, та провести перевірки його законності;





провести перевірку процедури внесення змін до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом станції;





перевірити законність дій начальника станції швидкої медичної допомоги м. Мирнограда, інспектора з відділу кадрів та директора Центру;





здійснити аудит нарахування заробітної плати, надбавок та премій керівництву станції та Центру та надати правову оцінку.

Парамедик станції швидкої медичної допомоги Мирнограда Олена Хіміч більше року перебуває у неоплачуваній відпустці оскільки виховує дочку з першою групою інвалідності (у дівчини — ДЦП). Через примусову евакуацію людей з інвалідністю Олена змушена була переїхати до Павлограда Дніпропетровської області. Жінка вважає, що причиною нестачі грошей в центрі могло стати їх нераціональне використання.

«Коли ж постало питання, "що робити", керівництво, яке практично все сьогодні перебуває на безпечній території, не продумало як зберегти колектив. Водночас людям доводиться працювати під постійними обстрілами, нерідко ризикуючи життям. І ви їх в результаті викидаєте на вулицю? Люди, завдяки яким ви отримуєте зарплату, причому високу, їх як мінімум потрібно поважати! Коли наші співробітники виїжджали на виклик в Селидове, Удачне, Покровське, їм говорили — ви наші герої. Але зараз вирішили просто виставити на вулицю так як немає місць», — каже жінка.

Варто відзначити, що перед тим як піти у неоплачувану відпустку Олена 13 років пропрацювала в швидкій допомозі і, за її словами, не використовувала інвалідність дитини як підставу для послаблень, виконуючи обов'язки нарівні з колегами.

«Останні років п'ять взагалі працювала на півтори ставки. Коли ж піднялося це питання зі звільненнями, мені в адміністрації заявили, що, мовляв, я все одно на роботу не вийду. Чому вони так вирішили, не знаю. Але не можна так зневажливо ставитися до людей», — зазначила Олена.

Позиція комунального закладу: все в рамках законодавства

Свою точку зору мають і в КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» в який «Новини Донбасу» направили запит. В адміністрації відповіли, що зміни в штатному розкладі зроблені «у відповідь на недостатній фактичний обсяг фінансування і потреб забезпечення надання екстреної медичної допомоги в умовах воєнного часу». Йдеться про скорочення територій обслуговування і кількості населення, відповідно і скорочення кількості викликів.

«Розрахунок кількості бригад до кількості населення, відповідно до законодавства України здійснюється — одна бригада на 10 тис. населення. У селищі Новодонецьке на даний момент кількість населення становить 5 тис. Таким чином, при відсутності коштів в центрі ми не можемо утримувати там чотири бригади», — повідомили в адміністрації. Там також запевнили, що рішення про затвердження нового штатного розпису з 1 квітня прийнято відповідно до статуту центру та вимог законодавства. Також в адміністрації вважають, що не було порушень стосовно завчасного попередження медпрацівників про звільнення і процедури прийняття цього рішення.

У центрі запевняють, що співробітникам станції швидкої медичної допомоги Мирнограда 10 лютого було запропоновано 15 вакансій на підстанціях в Краматорську та Слов'янську. Що стосується подальшого функціонування станції, то після припинення її роботи екстрену медичну допомогу жителям Донецької області надаватимуть бригади підрозділів станції швидкої медичної допомоги м. Слов'янськ «в повному обсязі за екстериторіальним принципом, відповідно до ЗУ «Про екстрену медичну допомогу».

Як скорочення медиків торкнеться жителів регіону

Хотілося б детальніше зупинитися на двох останніх відповідях: про наявність 15 вакансій для медпрацівників та надання екстреної медичної допомоги населенню яку можуть перекласти на бригади зі Слов'янська. Так, відстань від Слов'янська до Новодонецького — близько 70 км, плюс ще 10 – 15 км якщо брати довколишні села. При таких відстанях здоров'я людини, яка звернулася до швидкої, наражається на небезпеку оскільки час очікування збільшиться в рази.

«Серед жителів багато літніх людей, яким нікуди їхати, і які за свою маленьку пенсію не зможуть найняти автомобіль щоб їх довезли до лікарні. А хворіти люди не перестають. Буквально вчора наші колеги відвезли потерпілого з інсультом. Того ж дня доставили людину з нестабільною стенокардією. Це люди, яким якщо вчасно не надати допомогу, зіткнуться з тяжкими наслідками. Адже чим швидше ти приїдеш на виклик і доставиш хворого до найближчого лікувального закладу, тим більше шансів у нього на життя. А якщо Краматорськ або Слов'янськ буде обслуговувати цей «кущ», і буде їхати десятки кілометрів тільки в одну сторону, а потім стільки ж назад, для людини все може закінчитися трагічно», — розповіла нашому виданню одна з парамедиків станції швидкої Мирнограда.

Що стосується наявності вакансій. Відзначимо, що в повідомленнях про звільнення, які до цього надіслали медикам, вказувалося про відсутність вакансій, які б відповідали освіті та кваліфікації. Однак після того, як люди підняли «бунт», вакансії знайшлися на підстанціях Краматорська і Слов'янська. Водночас працівники станції пояснили нашим журналістам, що дані вакансії мало кому підходять. Річ у тому, що багато медпрацівники орендують житло в Дніпрі, Павлограді, Першотравенську, Полтаві, і на роботу в Новодонецьке добираються разом з водіями швидких, які також живуть в цих населених пунктах і їздять на своїх авто. Бензин оплачують спільно тому поїздка обходиться недорого. У випадку із переведенням до Краматорська чи Слов'янська медикам доведеться добиратися до роботи та дому самостійно на маршрутках і витрачати на дорогу мінімум 8 тис. грн на місяць, що дуже істотно при їх зарплатах. Або ж потрібно міняти місце проживання, але тоді де гарантія, що скорочення знову не відбудуться?

Кадрове питання — люди самі по собі

Чому важливо захистити медиків станції швидкої Мирнограда? Мова йде не тільки про їхні робочі місця, а про доступ жителів Донецької області до екстреної допомоги. Питання також в тому, як система охорони здоров'я реагує на звільнення досвідчених фахівців. За місяці роботи поблизу лінії фронту медики отримали унікальний досвід надання допомоги в критичних умовах. І в ситуації, коли в Україні не вистачає медичних кадрів, звільняти таких фахівців неприпустимо — вважає голова ради медичного руху «Будь як Ми» Оксана Слободяна.

«Навіть якби в регіоні майже нікого з жителів не залишиться, економити на людях, які продовжують там залишатися і працювати — верх цинізму. У людей немає своїх будинків і вони змушені наймати житло за великі гроші. Вони навіть припустити не могли що в результаті не потрібні державі», — розповіла «Новинам Донбасу» Оксана Слободяна. Вона зазначила, що випадки масових звільнень працівників швидкої — не поодинокі. Через наближення фронту вже робилися спроби скорочення працівників «екстренки» в Запорізькій області, але медики організували профспілку і в більшості себе відстояли, при цьому продовжують добиватися кращих умов роботи.

Голова поради медичного руху «Будь як Ми» Оксана Слободяна. Фото: facebook

Про неприпустимість скорочення медиків говорить і заступник голови правління Всеукраїнського лікарського товариства Костянтин Надутий. Він зазначив, що медичних фахівців в Україні не вистачає навіть у приватному секторі, не кажучи вже про державні та комунальні медзаклади.

«А тут сорок медпрацівників швидкої допомоги яких ніде подіти? Це просто кричуща безгосподарність», — прокоментував він нашим журналістам.

Заступник голови правління Всеукраїнського лікарського товариства Костянтин Надутий. Фото: facebook

Експерт вважає, що сприяння медпрацівникам станції швидкої Мирнограда — це питання державного рівня, яким має займатися Міністерство охорони здоров'я України. Ситуація з прифронтовими територіями, вважає він, критична і недостатньо врегульована. Для прифронтових територій потрібно приймати інші нормативи або вживати дієвих заходів щодо релокації медпрацівників, пропонувати їм гідні умови роботи в інших регіонах, всіляко сприяти.

«Регіональний рівень багато чого зробити не може так як у нього є нормавтиви і по ним він отримує фінансування. Тому ситуація з відсутністю підтримки медиків станції м. Мирнограда відображає інституційну слабкість влади на прифронтових територіях», — підсумував Костянтин Надутий.

На тлі масового скорочення медпрацівників швидкої цікавою виглядає заява міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, який на початку лютого заявив, що робота бригад екстреної медичної допомоги, особливо в прифронтових регіонах, вимагає окремої уваги і рішень. І що в 2026 р. фінансування екстреної медичної допомоги в рамках програми медичних гарантій збільшується до 13,1 мільярда грн.

У тому, наскільки законним було рішення про скорочення медпрацівників станції швидкої, повинні розібратися компетентні органи. Але очевидно, що звільнення більше 40 фахівців, які готові продовжувати роботу в складних умовах, зачіпає не тільки їх трудові права. Це питання законності процедури, поваги до професійного статусу працівників і дотримання їх соціальних гарантій.