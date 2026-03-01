Нові банківські правила РФ вдарили по мешканцях окупованих територій: блокування переказів, «друга рука» та обмеження для клієнтів

Росія запроваджує нові правила для банків. Формально — «для боротьби з шахраями». На практиці — користуватися своїми грошима клієнтам стало набагато складніше.



Нововведення вже діють не лише в РФ, а й на тимчасово окупованих нею територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та в Криму.

«Це не щит. Це і є наймерзенніше шахрайство: коли банки не віддають тобі твої ж гроші!», — обурюються клієнти.

Пенсіонерам нав’язують довірених осіб

Спочатку в російських ЗМІ стверджували, що проблем не буде, що нововведення ускладнять життя лише шахраям. Однак на практиці все виявилося не так.



Насамперед постраждали пенсіонери та отримувачі соціальних допомог. Вони першими потрапили під нововведення, іменоване «правилом другої руки»: тобто, обов’язкова наявність у клієнта довіреної особи. Мовляв, згадані вище категорії — люди вразливі, довірливі, тому їх насамперед потрібно захистити від шахраїв.



Тепер з 15 грудня 2025 року в РФ для операцій із пенсійними картками: зняття або переказу на інший (і навіть свій власний) рахунок коштів від 50 тис. руб. потрібне обов’язкове додаткове підтвердження, аж до згоди родича пенсіонера. Тобто, пенсіонери самостійно розпорядитися своїми грошима в банку фактично вже не можуть.

Жителі ВОТ у чатах скаржаться на те, що в банках їх переконували, що наявність довіреної особи — справа добровільна, однак наполегливо нав’язували цю послугу, попереджаючи про можливе блокування банківських операцій на відносно великі суми. При цьому в банку з’ясовують, чи завжди «друга рука» перебуває на зв’язку. Якщо ні, то радять завести ще й одну дублюючу «руку», яку пенсіонер теж буде змушений посвятити у свої фінансові справи.



Є випадки, коли пенсіонерам доводилося приводити до банку своїх довірених осіб, навіть якщо йшлося про суму, меншу ніж 50 тисяч рублів. Наприклад, жителька ВОТ Донеччини розповіла «Новинам Донбасу», що їй знадобилася на лікування сума, яка менша за 50 тис. руб., але більша за половину її пенсії. Зняття грошей із картки в банкоматі було заблоковано. Вона зателефонувала до банку. Їй веліли прийти зі своєю «другою рукою»: коли вона оформляла собі картку для пенсійних виплат, працівники банку наполягли на тому, щоб вона під час отримання картки оформила довіреність на когось із молодших своїх родичів і підключила на телефон послугу «Друга рука».



Коли наша співрозмовниця прийшла до банку по потрібну їй суму, операторка пояснила, що їй заблокували зняття грошей у банкоматі тому, що її довірена особа не змогла відповісти на запитання оператора кол-центру про те, навіщо клієнтці знадобилася така сума. А пенсіонерка просто не вважала за потрібне посвячувати родичку у свої плани. У підсумку пенсіонерка була змушена не лише свою «другу руку» до банку привести, а й пояснити оператору, що гроші їй потрібні на послуги стоматолога.

«Все виглядало так, ніби я сама вже впала в маразм. Операторка спілкувалася здебільшого з моєю «другою рукою». І навіть поцікавилася у неї, чи вистачить мені на життя суми, що залишилася на рахунку, до наступної виплати. Я була змушена сказати, що взагалі-то теж тут присутня і не лише пенсію отримую, а ще й продовжую працювати», — розповіла співрозмовниця.

Також клієнти стикаються з тим, що однієї «другої руки» замало. У банку, під час оформлення довіреності, у них з’ясовували, чи завжди «друга рука» перебуває на зв’язку. Якщо ні, то наполегливо радили завести ще одну дублюючу «руку». Тобто, клієнт, якого російські законодавці автоматично віднесли до категорії вразливих, буде змушений посвятити у свої фінансові справи ціле коло осіб.



Розкритикували клієнти й такий пункт ідентифікації, як перевірка телефоном. Жителі ВОТ Донбасу вважають, що оператор банку може й не додзвонитися — ні до клієнта, ні до його «другої руки». Навіть якщо клієнт не за кордоном, а в іншому регіоні РФ або за межами ВОТ, то автоматично вмикається роумінг, він діє навіть між сусідніми регіонами Росії та на ВОТ.



Під час підготовки матеріалу знайти захоплених відгуків від «вразливих» клієнтів банків не вдалося. Натомість обурень повсюдно більш ніж достатньо.

Коментарі під публікацією про правило «Другої руки» в російському виданні для бухгалтерів

Під блокування потрапили й перекази туроператорам

«Щоб оплатити дуже «бюджетний» тур на двох до Туреччини, нам із чоловіком довелося йти до банку і показувати там реквізити туроператора, хоча сума разом із оплатою квитків не перевищувала 50 тис. руб. Добре, що ми одразу цим зайнялися, а то б не встигли – це була «гаряча» путівка», – поділилася з «Новинами Донбасу» жителька окупованої частини Донеччини.

Асоціація туроператорів Росії також офіційно повідомила про те, що туроператори та їхні клієнти стикаються з проблемою оплати закордонних турів через систему швидких платежів (СБП). Перекази були заблоковані. Турагенти і туристи повідомляють про те, що найчастіше стикаються з труднощами під час використання QR-коду або номера телефону при оплаті через СБП. Суми заблокованих переказів — від 20-50 тисяч до 300 тисяч і більше рублів.



Фото з російського сайту



Ініціюють блокування майже всі великі банки РФ, які поголовно підозрюють туроператорів у шахрайстві.

«Я туристам виставляла посилання по СБП на суми близько 100 тисяч рублів. Двічі блокували їм картку зі словами, що ми (агентство) як отримувач платежу «схожі на шахраїв». Не дуже приємна ситуація. З огляду на те, що поки триває розбір із банком, ціна на тур може піднятися», — розповіла російському виданню турагентка Аліна.

Від підприємців тепер вимагають детального пояснення кожної грошової операції

Скаржаться на блокування переказів і підприємці. Їм теж блокують перекази сум, нижчих за 50 тисяч рублів, і навіть перекази між своїми рахунками. Виявляється, підприємцю в РФ і на тимчасово окупованих територіях(ВОТ) тепер потрібно детально зазначати мету переказу. Це доводиться робити не лише у зв’язку з посиленням контролю за переказами в банківській сфері, а й у зв’язку з новими вимогами, які були введені в законодавство РФ, що регулює підприємницьку діяльність.



Наприклад, ті самі донецькі дрібні підприємці, які їздять по товар у сусідню Росію чи Білорусь, розповіли «Новинам Донбасу», що тепер змушені перед поїздкою заздалегідь запасатися готівкою і тягнути її з собою, що небезпечно. Або ж за кілька днів до поїздки надсилають невеликими сумами перекази своїм довіреним особам на ту територію, де планують закупити товар.



Відчувають незручності під час оплати великих покупок і пересічні клієнти банків. Житель Донецька розповів «Новинам Донбасу», що на тиждень застряг у Краснодарі, щоб розрахуватися з продавцем, який пригнав йому з Абхазії вживану іномарку.

«Тиждень я гроші з банку виводив. І, відповідно, витрачався на проживання. А продавцю довелося приїжджати двічі. Хіба це космічна сума 50 тисяч рублів? У той час, коли най«бюджетніша» (недорога) модель іномарки б/у у нас коштує приблизно 1 - 1,4 млн руб.», — поскаржився співрозмовник.

Під блокування почали потрапляти й фрилансери, які отримують часті перекази від різних людей на однакові суми, при цьому працюють без реєстрації (ні як самозайняті, ні як ІП — індивідуальні підприємці) і використовують особисту картку для комерційних доходів.



Але в цьому випадку все законно: банки зобов’язані перевіряти такі операції. Навіть невеликі, але регулярні перекази можуть викликати підозру. І тоді у отримувача запросять підтверджувальні документи, тимчасово заблокують рахунок або ж призупинять усі операції. Чим більше у фрилансера замовлень і чим частіше платять йому замовники, тим вищий у нього ризик потрапити в поле зору банку й зіткнутися з блокуванням рахунку. Також може бути заблокований переказ, який зроблено у позаробочий час — вночі, наприклад.

«А в Ізраїлі, де мені вдалося знайти підробіток на російськомовних сайтах, день – коли у нас ніч. А мені дуже зручний цей підробіток удома. Оформити ж свої відносини офіційно з роботодавцями я там не можу – це буде невигідно ні їм, ні мені», — поділилася жителька Донецька.

Переказ грошей банк тепер може загальмувати на 48 годин

У роз’яснювальних публікація про нововведення також переконували, що обмеження стосуватимуться лише переказів на суму понад 50 тисяч рублів. Але, як ми вже згадували, під блокування потрапляють і менші суми.



Нові правила для переказів і зняття готівки в Росії, які набули чинності з 30 травня 2025 року, вже діють у РФ і на ВОТ. А з 1 травня 2026 року посилиться ще й контроль за переказами між фізичними особами. Тепер перекази без відкриття банківського рахунку можуть заблокувати або «загальмувати» на два дні. А переказ у 100 тис. рублів і вище, без відкриття рахунку в банку тепер зробити і зовсім неможливо.



Актуальні ліміти для переказів опубліковані на сайтах держбанків РФ. Переказати можна:

без ідентифікації — до 15 000 рублів.

зі спрощеною ідентифікацією (вказавши лише свої паспортні дані) — від 15 000 до 100 000 руб.

для переказу понад 100 000 руб. потрібна повна ідентифікація та відкриття рахунку в банку.



За підозри у шахрайстві банки мають право заморожувати зняття готівки або переказ на 48 годин.

У чат-ботах російських банків роз’яснюють: для підтвердження переказу потрібне не просто введення SMS-коду (мовляв, шахраї вже навчилися виманювати у клієнтів ці коди).

Підтвердити операцію можна буде лише такими способами:

Оформлення довіреності на операцію заздалегідь, у відділенні банку. Або підключення послуги «Друга рука». Якщо така послуга підключена: На телефон довіреної особи (наприклад, доньки пенсіонера) приходить автоматичний дзвінок або SMS із запитом: «Ваша мама, Іванова Анна Іванівна, намагається зняти 50 тис. руб. Підтверджуєте?». Після підтвердження донькою операцію у відділенні розблокують.



Дзвінок із банку: якщо послуга «Друга рука» не підключена: спеціаліст кол-центру зв’яжеться з вами для усного підтвердження намірів. Працівник уточнить: «Ви зараз намагаєтеся зняти 50 тис. руб.? З якою метою?». Будьте також готові пояснити працівнику банку, ким вам доводиться людина, якій ви надсилаєте переказ: оператор може вимагати повні дані отримувача, ступінь спорідненості та призначення платежу. Після відповіді клієнта операцію буде підтверджено.



Найпростіший варіант: поява в мобільному застосунку push-повідомлення банку з необхідністю підтвердити дію.

Щомісяця банки блокують 330 тисяч операцій. І це не межа

Головний ініціатор посилення контролю держави за діями громадян буквально в усіх сферах життєдіяльності, голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, нещодавно з гордістю повідомив про те, що у 2025 році в Росії ухвалили 10 законів, спрямованих на боротьбу з шахрайством, і вже обговорюються нові заходи захисту клієнтів.

Усі нововведення, як стверджують їхні ініціатори, націлені нібито на боротьбу з різними видами шахрайства, а також — на боротьбу з так званими «іноагентами» (це те саме, що й «вороги народу» в СРСР 100-90 років тому — за часів сталінських репресій).



Але на практиці шахрайство викорінити не вдається. Це визнала і голова Центрального банку (ЦБ) Росії Ельвіра Набіулліна. Хоча на останньому форумі «Кібербезпека у фінансах» вона заявила, що банки РФ щомісяця призупиняють близько 330 тисяч підозрілих операцій і навела статистику, яка, на її думку, свідчить на користь обмежувальних заходів. За інформацією голови ЦБ РФ, кількість злочинних епізодів і суми збитків від них зменшилися. Тому голова ЦБ РФ заявила, що плануються нові обмежувальні заходи.



Набіулліна також пропонує зміцнити «зчеплення» банків з операторами зв’язку. Тобто, рух коштів клієнта тепер регулюватимуть не лише працівники банку, а й оператори зв’язку.



У вже підготовленому до другого читання пакеті законопроєктів, спрямованих на боротьбу з кібершахрайством, є поправка про те, що відповідальність за крадіжки з банківських рахунків пропонують розподілити порівну між банками та телеком-компаніями. Тобто, оператори зв’язку нестимуть фінансову відповідальність перед жертвами шахраїв нарівні з банками. Банкам же хочуть надати можливість не просто призупиняти підозрілу операцію, а ще й повертати гроші на рахунки клієнтів.



Крім того, Мінцифри і банки РФ уже обговорюють переведення сервісних SMS-повідомлень (коди підтвердження, транзакції) у підконтрольний російським органам месенджер MAX.

Фото з російського сайту



Окрім того, з 1 вересня 2026 року російські банки зобов’яжуть використовувати під час будь-яких грошових переказів єдиний універсальний QR-код. Вимогу про універсальний платіжний код закріпили у федеральному законі. Запровадження такого заходу пояснили підвищенням зручності для громадян і бізнесу. Регулятор (Центробанк РФ) очікує, що розвиток альтернативних карткам платіжних інструментів сприятиме вирівнюванню транзакційних витрат для малого і середнього бізнесу, а також знизить частку карткових розрахунків.



Крім того, усі рахунки планують жорстко прив’язати до номерів телефонів. Після чого створять єдиний реєстр клієнтів.



Додатково планують запровадити повторну ідентифікацію за певних обставин. Наприклад, при використанні клієнтом банку номера телефону, за яким раніше був розірваний договір зв’язку. Також захід стосуватиметься випадків повторної прив’язки телефону до фінансових сервісів і відновлення невикористовуваних цифрових профілів.



Також у РФ планують обмежити кількість банківських карток не більш ніж 20 — на одного громадянина РФ (не більш ніж 5 карток в одному банку). Трудовим мігрантам пропонують встановити жорсткіший ліміт — лише одну банківську картку. Ці обмеження нібито вводять для боротьби з дроперами — людьми, які надають свої рахунки та банківські картки третім особам для сумнівних операцій.



Крім того, Набіулліна наполягає на створенні та публікації реєстру вразливих банків. Після цього, на думку російських фінансових аналітиків, «вразливим» залишиться тільки закритися.



Однак, попри всі ухвалені окупантами обмежувальні заходи, кібершахраїв, які виманюють гроші у клієнтів банків у РФ і на ВОТ, подолати не вдається. Про популярні види «розводів» на ВОТ «Новини Донбасу» вже повідомляли.