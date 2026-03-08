У російському полоні без стоп і з пораненням голови: шокуюча історія десантника, який вижив і повернувся додому

Десантник Дмитро Брижук із позивним Балу. Фото з особистого архіву

У російському полоні важко доводиться всім. Окупанти катують однаково як українських військових, так і цивільних, не щадять поранених та хворих. Десантник Дмитро Брижук на псевдо Балу, потрапив у неволю з важким пораненням голови та обмороженням стоп, які йому ампутували в окупованому росіянами Донецьку.



Історію своєї боротьби Балу розповів «Новинам Донбасу» в ексклюзивному інтерв’ю.

Фізик-ядерник в АТО

Дмитро Брижук народився у 1995 році в Хмельницькій області, у місті Нетішин. Закінчив там школу, але невдовзі вирішив навчатися на фізика-ядерника та поїхав у Севастополь(АР Крим). Він обдумано обрав цей складний шлях, бо завжди мріяв про великі досягнення та цікавився точними науками. Але повчитися встиг лише рік. Росіяни почали окупацію та анексію Криму. Це змусило зібрати речі та швидко виїжджати.

«Мені сказали, що у мене, як у майбутнього спеціаліста, є два шляхи: взяти російське громадянство, навчатися та працювати в Криму, чи швидко зібрати речі. Я вибрав друге», — розповідає він.

Дмитро продовжив навчання в Києві, але адаптуватися до великого міста було складно. З університету довелося піти, та майже одразу прийшла повістка в армію.



Пройшовши строкову службу у Дніпрі Дмитро підписав контракт у Національній гвардії України і потрапив у Донецьку область де прослужив 2,5 роки.

«Це був хороший життєвий досвід. У бойові зіткнення особисто я не вступав, але були певні доволі небезпечні завдання. У штабі не сидів», — посміхається Дмитро.

Коли контракт закінчився, фізик-ядерник із досвідом в АТО повернувся в Нетішин. Зустрів дівчину, з якою одружився. Почав працювати в Києві та заочно навчався на енергетика. Знайшов роботу в приватній компанії в Рівному та розробляв свій проєкт, як теплу воду з джерел використовувати для опалення. Але в плани на цивільне життя втрутилася повномасштабна війна.

Дмитро зі своєю коханою. Фото з особистого архіву

Різниця між повномасштабною війною та АТО

Дмитро розумів, що його неодмінно викличуть у військо, бо він є резервістом першої категорії. Тому сам пішов у військкомат у Дніпрі та почав проходити комісію. Там визнали його частково придатним та відправили на лікування, яке затягнулося на півроку.



Уже в 2023 році йому зателефонували з призовної комісії та повідомили, що треба приїхати в Нетішин, звідки буде відправлення в навчальну частину.

«Я досі залишався обмежено придатним, але написав папір, що проблем зі здоров’ям не маю, та пішов у 95-ту десантно-штурмову бригаду, чим задоволений досі, незважаючи ні на що», — каже Дмитро.

Боєць розповідає, що одразу відчув колосальну різницю між АТО/ООС та повномасштабною війною. Це було видно, по-перше, у більш відповідальному ставленні командирів до підлеглих, тісніших дружніх відносинах між собою, покращеній підготовці та професійному спорядженні.



Навчання було доволі довгим. На своє перше завдання Балу відправився 15 січня 2024 року.

Десантник Дмитро Брижук із позивним Балу. Фото з особистого архіву

Росіяни не люблять брати в полон поранених

Група Дмитра мала їхати в район Слов’янська, але дорогою все змінилося. Їх відправили на підсилення позицій під Мар’їнку.



Перший вихід на позицію був невдалим. У групі з п’яти осіб троє зазнали поранень унаслідок мінометного обстрілу та скидів з дронів. Довелося повернутися назад. Повторний вихід було заплановано через декілька днів, але він виявився ще більш трагічним.

«Все взагалі пішло не так. Нас було шестеро, але частина загинула та було ті, хто пропав безвісти», — говорить Дмитро Брижук.

Коли 25 січня група десанту з втратами дійшла до позицій, вони виявилися розбитими. Але треба було закріпитися в уцілілому бліндажі та виконувати завдання. Ворог дізнався про місце перебування українських захисників та розпочав масований обстріл з артилерії та з використанням дронів. Пізніше піхота супротивника намагалася йти на штурм, але її відігнали стрілецькою зброєю. Обстріли не припинялись. Один з дронів вибухнув прямо перед Дмитром, але позицію не можна було покинути, бо треба було вести спостереження.

«Я прикривався рюкзаком, шоломом та автоматом від уламків гранат. Потім дрон здійснив ще один скид. Пішов дим, і я вдягнув протигаз. Потім усе закінчилося. Щось стрільнуло в голові. Отямився я лише ввечері», — розповідає десантник.

Дмитро зрозумів, що залишився один і без зв’язку. Хтось із побратимів загинув, хтось покинув місце обстрілу. Все, що відбувалося, він пам’ятає дуже сумбурно, хотілося просто спати та пити. Повний відчай боєць відчув, коли зрозумів, що вибух зіпсував його зброю та вона стала непридатною. Дмитро намагався вибратися з укриття, але чув ворожі дрони та вирішив залишатися на місці. Уже тоді він зрозумів, що ноги серйозно обморожені.

«Стопи наче налилися бетоном та були дуже холодні. Я намагався їх розігріти, але нічого не виходило. У такому стані я пробув дві чи три доби. У нашому та сусідньому бліндажі не було ніяких продуктів. Тому я мішав сніг зі своєю сечею та пив його», — каже він.

Звук дронів над собою, постійний біль від поранень та тотальне виснаження. Дмитро міг тільки повзати. Він каже, що хотів дочекатися часу, коли можна безпечно спробувати відійти до своїх, але він не настав. Натомість одного разу він почув кроки та хтось засвітив його обличчя ліхтариком.

«Ты кто?» — почув я російську мову та зрозумів, що це полон», — говорить Балу.

Дмитро каже, що одразу здогадався, що росіяни не люблять брати в полон тих, хто має поранення ніг, тому мовчав про свої обморожені стопи. На диво, окупанти поводилися чемно, дали цигарку та пригостили водою. Дмитру наказали йти за ними, та він міг зробити лише декілька кроків і впав. Постійно падаючи, Дмитра довели до бліндажа росіян, де один із них дав йому знеболювальну таблетку.

Чим далі від фронту — тим гірше ставлення

«Не добили — уже нормально. Але, як кажуть, чим далі від фронту, тим гірше ставлення до полонених», — говорить Дмитро. Перші допити у нього почалися в Мар’їнці.

«Після того, як з мене вибили інформацію (хоча я їм трохи набрехав), один із росіян наказав покласти руку на генератор та дістав ніж. Я відвів руку. Він сказав, що все одно зробить те, що хоче. Я поклав руку і зажмурився. Але зайшов у кімнату їхній командир та сказав, що цей безлад треба припинити», — розповідає Дмитро.

Перші дні десантника тримали в підвалі, в якому було лише ліжко та відро, щоб ходити в туалет. Один із охоронців з кавказькою зовнішністю бив Дмитра, показував загиблих росіян та мобілізованих на окупованих РФ територіях, і казав, що «такі як він вбивають простих людей на Донбасі».



Весь вільний час між допитами та побиттями Дмитро спав. Організм таким чином намагався зберегти енергію. Тим паче ходити він уже самостійно майже не міг.



Одного разу йому наказали зібрати свої речі. Дмитро намагався вдягнути берці, але не зміг цього зробити. Ноги збільшилися в декілька разів. У лікарню Донецька Дмитра етапували в одних шкарпетках. Уже там він побачив, що пальці стали чорними, та почав морально готуватися до найгіршого.



На жаль, саме так і сталося. Дві стопи Дмитру ампутували. Після цього в лікарні він провів два місяці.

«Ставлення персоналу лікарні — ну таке собі, чесно кажучи. Я зі всіма спілкувався культурно, але думав, що вб’ють мене вночі. Охороняли нас російські мобілізовані зеки. Коли вони бухали — тоді їх ставлення ставало ще більш жорстоким», — говорить він.

Етапи: Кіровськ та Чувашія

Однак лікування на окупованій території для українських військовополонених — це умовне явище. Усіх, навіть людей з ампутаціями, везуть у тюрми та табори. Етап, у якому був Дмитро Брижук, приїхав у Кіровську колонію.

«15 чи 16 днів ми пробули в ізоляторі, який у них називається "Яма". Тільки один інспектор дозволяв сидіти людям з інвалідностями. Всі інші навіть мене з моїми обрубками змушували постійно стояти та били на перевірках. Мене, правда, трохи менше, ніж інших. Але все одно на ногах залишалися сині та фіолетові сліди», — каже Дмитро.

Згодом Дмитра відправили в барак №7, де ставлення було вже лояльніше, але все одно операційні шви розійшлися. Тому його перевели в санітарну частину, де він перебував до квітня 2025 року.

«Тоді я побачив дивний сон. Ніби я стою у черзі, а російський офіцер каже мені: "Цей поїде в квітні". Так воно і сталося. Мене перевели в іншу тюрму. Це було СІЗО в Чувашії», — розповідає Дмитро.

Незважаючи на його стан здоров’я, десантник з ампутованими кінцівками отримував удари гумовими кийками та електрошокером, який залишав опіки на спині. Ходити на прогулянках дозволяли лише з опущеною головою до пояса, та в такій позі били.

«Одного разу мені розряд струму потрапив у таз з такою силою, що сеча полилася самовільно», — розповідає Дмитро.

На 9 травня адміністрація СІЗО стала вимагати від кожної камери створити творчу програму: створити вірш чи театральну сценку. Дмитро каже, що ті камери, які погано виконали завдання, були побиті з більшою жорстокістю, ніж завжди.

«Я не вірив, що це обмін»

Рівно через місяць, 9 липня 2025 року, Дмитра викликали з камери на допит. Співробітник ФСБ розпочав бесіду в звичному руслі: ПІБ, частина, чи бачив військові злочини. А потім сказав, що треба підписати документ, який зобов’язує його співпрацювати зі спецслужбами РФ.

«Я сказав, що відмовляюся, бо не хочу, щоб проти мене завели кримінальну справу в Україні. ФСБешник почав гніватися та сказав, що тоді він не буде допомагати з моїм обміном, і я тут буду сидіти довго-довго. Потім мене перевели в другу камеру, і я подумав, що там почнуть “пресувати” за відмову, але помилився», — говорить Дмитро Брижук.

Через декілька годин десантника повели на перший поверх СІЗО, де він побачив побратимів з важкими пораненнями. Перша думка була — етап у спеціалізовану російську лікарню, але й це припущення також було хибним.



Дмитро потрапив на омріяний обмін та не вірив у це, поки не побачив українські прапори на кордоні.

«Я до останнього не вірив, що це обмін. Думав, що це знов обман. Ще один вид катування від кац…в, які тільки і вміють, що знущатися», — каже Дмитро.

Усі сумніви зникли після того, як він побачив представників Координаційного штабу та почув українську мову.

«Я побачив своїх. Усі обіймались, курили, сміялись та плакали. Саме тоді я відчув єдність нашого народу. Я був радий та розгублений, думав, як там моя жінка та родина», — пригадує Дмитро.

Жінка дочекалася свого героя та зараз вагітна від нього. Військова частина виплатила все, на що Дмитро має право. На цьому історія з полоном закінчилась, але історія цивільного життя Дмитра тільки розпочинається. Йому провели операцію з імплантації титанової пластини в кістки черепа та замовили протези.

Десантник Дмитро Брижук із позивним Балу. Фото з особистого архіву

Мрія про кафе

Балу говорить, що до війни мав мрію розпочати власну справу. Після полону йому противна сама думка про те, що треба виконувати чиїсь накази та робити не те, від чого отримуєш задоволення.



Тому він хоче відкрити кафе з мілітарною тематикою.

«Я хочу, щоб тут можна було безкоштовно пригостити кавою ветерана, та кожен міг залишити частину своєї історії. Наприклад, зробити стенд з фото відвідувачів, з тими, з ким був у полоні чи перетинався на війні. Розумію, що кафе та кав’ярень зараз багато. Але я думаю зацікавлювати саме інтер’єром та власною біографією», — говорить Балу.

Мрія про кафе поки на етапі розробки ідеї, але Дмитро Брижук іде до своєї мети. Щоб довести це в першу чергу собі, він піднявся на протезах на гору Хом’як у Карпатах. Десантник каже, що бачить підтримку в оточуючих та державних ініціативах.

Дмитро Брижук піднявся на протезах на гору Хом'як у Карпатах