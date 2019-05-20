Решение спорное, но на выборы пойдем. Как депутаты отреагировали на слова Зеленского о роспуске

Фото: ВВС

В украинском парламенте активно обсуждают заявление президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, о чем он высказался во время инаугурации. По этому поводу руководители фракций парламента 21 мая должны явиться в администрацию президента на консультации. Инициативу теперь уже действующего главы государства в политических элитах Украины восприняли по-разному.

Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва… Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки… А также я прошу вас уволить с должности главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины… Сделайте это и повесьте медали себе – это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы.

Еще до инаугурации парламентарии знали о намерениях команды Зеленского распустить Раду до проведения очередных выборов, которые должны состояться 27 октября. Основанием для роспуска Рады может стать отсутствие коалиции в парламенте, а точнее недостаточное количество депутатов, как того требует Конституция – не менее 226 человек. Это произошло после того, как в феврале 2016 года из коалиции вышли фракции «Батькивщины» и «Самопомичи». Однако вплоть до 17 мая в Раде так и не было объявлено об отсутствии конституционной коалиции. Только после выхода «Народного фронта» спикер парламента Андрей Парубий призвал депутатов формировать новую коалицию. Для этого у парламента осталось менее 30 дней. Если коалиции не будет, президент имеет право распустить Раду. Однако, по закону роспуск парламента невозможен менее чем за шесть месяцев до очередных выборов.

Фото: Администрация президента

Политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что вопрос роспуска Рады приводит украинскую власть к «конфликту политической и юридической логики». Он считает, что это решение политическое. Фесенко также считает, что именно на отсутствии коалиции еще с 2016 года будут настаивать юристы Зеленского.



По словам политолога, опыт показывает ему, что в конфликтах подобного рода побеждает политическая логика и «чаще доминирует президент».



Фесенко считает, что многое сейчас зависит от украинского правительства.



Политолог добавил, что видит определенные риски в части оспаривания этого решения президента.



«Рискнет ли Гройсман (глава правительства Владимир Гройсман) вместе с коллегами по Кабмину пойти на противостояние – этот вопрос пока открытый, потому что для Гройсмана это тоже будет больший риск, так как выборы все равно состоятся, а если идти на выборы не просто против Зеленского, а против общественного мнения, то это рискованно», - подчеркнул политолог», - цитирует политолога Фесенко.



То есть, как отметил Фесенко, именно от реакции Кабинета министров будут зависеть, последует ли за указом о роспуске Рады политический кризис в стране.



Стоит отметить, что Зеленский предложил Кабинету министров подать в отставку.

«Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "правительство не решает наших проблем – правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, ЧТО мы не сможем сделать. Это неправда – можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах».

Фото: ВВС

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко наоборот считает, что «судьба правительства – в руках Верховной Рады».



Он добавил, что конституционность и целесообразность досрочного роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским остается вопросом.



«Ну тут же вопрос: для кого выгоден и целесообразен? Для Зеленского, очевидно, что роспуск выгодный и целесообразен. Меня волнует "выгодность и целесообразность" такого шага для развития страны... И тут вопрос же конституционности/неконституционности этого решения», - цитирует Розенко «Интерфакс-Украина».



Решением президента Зеленского категорически недоволен председатель Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович. Его высказывание было кратким, без пояснений.



«Не прошло и 45 минут после присяги на Конституции как президент Зеленский нарушил эту Конституцию, объявив о роспуске парламента», - написал Вятрович в Facebook.



В свою очередь в Центральной избирательной комиссии подчеркнули, что если избирательный процесс будет запущен, то «ни одно из решений судов не может остановить его».



«Как только будет обнародован указ президента о роспуске Верховной Рады, со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе», - сказала член ЦИК Наталия Бернацкая.



Как отреагировали фракции?



Во фракции «Блок Петра Порошенко» напомнили, что само по себе заявление президента не имеет под собой юридической силы и надо дождаться официального указа.



Народный депутат из фракции БПП Иван Винник добавил, что «дискуссия относительно законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам, которые, наверное, могут состояться 14 июля».



В партии Порошенко «БПП Солидарность» сделали другое заявление. В официальном сообщении пресс-служба акцентировала на том, что «юридически безупречное решение» сделал Петр Порошенко в 2014 году, когда распустил Раду. В партии подчеркнули, что решение Зеленского «должно происходить в полном соответствии с Конституцией».



Также «Солидарность» заявила, что готова идти как на очередные, так и на досрочные выборы в Раду.



В «Народном фронте» тоже собираются идти на выборы, к тому же с новым названием. Об этом сказал представитель «Народного фронта» Игорь Котвицкий.



Заместительница главы фракции Виктория Сюмар сомневается в решении президента.



«Юридически, я думаю, что основания, мягко говоря, очень сомнительны», - сказала она.



«Оппозиционный блок» заявил, что готов к выборам в любое время. Замглавы парламентской фракции Александр Вилкул также назвал решение политическим и принятым «очевидно еще пару недель назад».



Представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что решение о роспуске Верховной Рады правильное по своей сути, а «по форме – надо смотреть».



«Самопомич» также готова к выборам и не собирается оспаривать решение Зеленского.



«Это политико-правовое решение. Если кто-то хочет его оспаривать, ну это такое... если человек демократ, то он не должен бояться выборов», - сказал лидер фракции Олег Березюк.



Во фракции «Батькивщина» согласны на досрочные выборы в Раду, потому что считают, что парламентская коалиция действительно не существует уже 2,5 года.



Заместитель руководителя фракции Сергей Соболев заявил, что сейчас ключевым вопросом остается вопрос закона о выборах. Он высказался о новой избирательной системе с открытыми списками.



«Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю он сделает все возможное. И у нас есть время, чтобы принять и новый Избирательный кодекс и новое законодательство на эти выборы», - сказал Соболев.



За изменения в избирательном законе Украины выступила Радикальная партия Олега Ляшко. В партии считают, что решение Зеленского не обоснованно Конституцией, но как отметил глава фракции Олег Березюк, партия пойдет на досрочные выборы, «потому что этого ожидает общество».

Фото: ВВС

Таким образом, все крупные партии в Раде, заявили о готовности к досрочным выборам, не упуская возможности высказаться о законности этого решения и необходимости изменить правила избирательной гонки в парламент. При этом выход «Народного фронта» из правящей коалиции, наличие которой - тоже весьма спорный вопрос, в Раде непублично называют «подножкой» Зеленскому. Значит, кого-то досрочные выборы все же застигнут врасплох, а официальный распад коалиции должен был остановить роспуск Рады? Или всего лишь создать повод, чтобы упрекнуть Зеленского в нарушении Конституции Украины уже в первый час его президентства.