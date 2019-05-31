Для Донбасса. Топ-7 законов, которые Рада должна, но пока не принимает

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После того как президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады 8-го созыва, у депутатов осталось не так много времени, чтобы рассмотреть ряд законов столь значимых для страны. Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля, если Конституционный суд не увидит в действиях президента нарушений.



Парламентариев уже неоднократно призывали «достойно завершить свою каденцию», приняв те или иные проекты. Например, Генеральный прокурор Юрий Луценко с такой формулировкой обратился к народным депутатам с призывом проголосовать за законопроект о продлении заочного расследования. Луценко считает, что закон поможет привлечь к ответственности тех, кто отдавал преступный приказ о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Рассмотрение этого законопроекта было отложено Радой 28 мая.



Но инициатива Генпрокурора стала далеко не единственной в списке отклоненных или вообще не вынесенных на рассмотрение. «Новости Донбасса» собрали топ-7 законопроектов, которые могут сыграть не последнюю роль в жизни жителей Донецкой и Луганской областей, а также переселенцев. Эти документы пока не приняты. И у некоторых из них на время текущей каденции осталось не так много шансов.



Право голоса переселенцев



Вопрос о том, почему переселенцы пятый год не могут голосовать на местных и парламентских выборах – не новый. У противников и скептиков в правительстве есть своя точка зрения.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан)» зарегистрирован в Верховной Раде 27 марта 2017 под номером 6240.

Суть проекта заключается в том, что переселенцы и трудовые мигранты смогут изменить место избирательного адреса и проголосовать там, где они проживают, а не там, где они зарегистрированы.

Положительным событием для всех жителей Украины стала отмена нормы о необходимости предоставления подтверждающего документа при изменении места голосования. Центральная избирательная комиссия отменила эту норму 29 мая.



Пенсии и социальные выплаты



В Украине существует практика так называемого пенсионного туризма - жители неподконтрольных районов Донбасса оформляют статус переселенца, чтобы получать пенсии. При этом людям приходится пересекать линию соприкосновения и проходить верификацию (доказывать, что они действительно являются переселенцами и живут на подконтрольных властям территориях).

Международные организации неоднократно призывали Украину упростить механизм получения выплат и отказаться от практики верификации.

Кроме того, этой зимой участились случаи смерти пожилых людей в очередях на пунктах пропуска на линии соприкосновения.



Законопроект № 6692 о пенсионном обеспечении переселенцев и жителей временно оккупированных территорий Донбасса так и не был вынесен в сессионный зал для голосования. При этом документ одобрили и рекомендовали в профильном комитете соцполитики еще год назад.



Законопроект официально поддержан Европейской комиссией и Советом Европы.



Согласно законопроекту, пенсионерам и другим группам разрешается получать выплаты без привязки к статусу ВПЛ на территории, которую контролирует украинское правительство.



Наказание военных преступников по нормам международного права



На Донбассе зафиксированы факты военных преступлений и, возможно, международные юристы признают преступления против человечности в регионе. Но в Уголовном кодексе Украины преступления против человечности не криминализированы. Для этого активисты создали законопроект № 9438 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права». Он предлагает внести правки о военных преступлениях. Например, чтобы нельзя было амнистировать военных преступников или освободить от наказания досрочно за хорошее поведение. По мнению активистов, необходимо усовершенствовать механизм расследования таких преступлений.

Поддержка заложников и их семей



Украинцы, освобожденные из плена группировок «Л-ДНР», а также политзаключенные в России и их семьи нуждаются в поддержке. В конце января 2018 Кабмин принял постановление о единоразовой помощи освобожденным из плена 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года. Однако не все заложники освобождены и им также потребуется помощь.

Правозащитники предложили Раде проект закона № 8205 «О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами». В документе прописан правовой статус этих людей. Кроме этого проект закона предусматривает выплату материальной помощи освобожденным из плена и их семьям, а также гарантирует им социальную поддержку от государства.

Есть альтернативный проект закона, среди авторов которого указана вице-спикерка Верховной Рады Ирина Геращенко. Он также предлагает единоразовую выплату освобожденным заложникам, а также политзаключенным. Кроме прочего законопроектом предусмотрено, что заложник имеет право на: получение от государства бесплатной правовой помощи при подготовке процессуальных документов по привлечению к ответственности тех, кто посягнул на его свободу и жизнь. Также предусмотрено возмещение стоимости услуг по предоставлению профессиональной правовой помощи для защиты и обеспечения прав освобожденных.

Данный законопроект № 8337 о внесении изменений в закон «О борьбе с терроризмом» более детально прописан. В нем, в частности, указано, что социальные гарантии предоставляются лишь тем заложникам, которые не нарушили международное гуманитарное право, не содействовали оккупации части Украины, не действовали в рядах незаконных вооруженных формирований и не нарушили «правовой режим временно оккупированной территории».



Компенсация за разрушенное жилье



Законопроект №2167 «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» (о компенсации стоимости поврежденного имущества внутренне перемещенных лиц) предоставляет переселенцам право на компенсацию поврежденного имущества и право на получение определенных социальных выплат независимо от их нахождения на учете и регистрации места жительства.

Этот проект закона зарегистрирован в раде в начале 2015 года. Лишь спустя четыре года его включили в повестку дня украинского парламента.

Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» указывает, что Россия – государство агрессор, следовательно, не Украина должна возмещать убытки.

Пока юристы, защищающие права владельцев разрушенного жилья опираются на статью 19 закона «О борьбе с терроризмом» и Кодекс гражданской защиты Украины. Они обязывают государство компенсировать ущерб, если не удается привлечь к материальной ответственности преступника. Но боевые действия продолжаются и вряд ли виновники обстрелов в ближайшее время предстанут перед судом. К тому же закон «О борьбе с терроризмом» не уточняет, какие госорганы должны собирать документы и возмещать убытки. А это часто ставит пострадавшую сторону в тупик.



Еще один аналогичный законопроект № 6001 был возвращен авторам на доработку.



Единая база переселенцев



Проект закона №8432 предусматривает создание Единой информационной базы данных о переселенцах, чтобы учитывать их фактическое место проживания при формировании государственного и местного бюджетов. Таким образом авторы законопроекта хотят поспособствовать интеграции переселенцев в новые громады.



Рождение и смерть на оккупированных территориях



В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ 30 мая презентовали законопроект, который должен упростить получение жителями Донецка и Луганска документов о фактах рождения и смерти. Министерство предлагает процедуру государственной регистрации таких фактов.



Документ предусматривает ведение учета документов, выданных оккупационной «властью», однако, авторы проекта подчеркивают, это не означает признание таких документов.



Проект закона свежий, но в профильном министерстве рассчитывают на его быстрое изучение и приятие Радой.

Неправильно утверждать, что Верховная Рада весь период 8-го созыва игнорировала Донбасс, Крым и переселенцев.



В начале года в Украине появился закон о противоминной деятельности. Закон предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.



Наиболее нашумевшими в прессе стали два закона, от которых прямо зависит судьба Донбасса: о национальной безопасности и об особенностях государственной политики на временно оккупированных территориях Донбасса.



На днях Верховная Рада перенесла село Гладосово из административных границ временно неподконтрольной Горловки в Бахмутский район. Это значит, что жители села наконец-то смогут получить социальные и пенсионные выплаты по украинскому законодательству.



В марте СБУ изменила правила пересечения линии соприкосновения на Донбассе – теперь действуют бессрочные пропуска. Однако этим решением проблемы пересечения КПВВ, конечно же, не решились. Правительству совместно с парламентом еще предстоит создать список товаров, запрещенных к провозу через КПВВ.



В июле 2018 года Рада приняла закон о правовом статусе пропавших без вести. Документ предусматривает создание единого реестра пропавших без вести.



Тем не менее, остался еще целый ряд нерешенных старых и уже накопился ворох новых проблем Донбасса, которые, вероятнее всего, лягут на плечи депутатов уже нового созыва.