Украинские заложники все еще ждут освобождения. Менять ли формат переговоров с Россией?

В Киеве 1 июня прошла акция, посвященная освобождению украинцев, которые были захвачены в ходе российской агрессии. Мероприятие стало самым масштабным из тех немногих акций, которые были проведены в Киеве за 5 лет конфликта. Сразу стоит подчеркнуть, что не все участники акции придерживаются единого видения того, как именно должны быть освобождены украинские заложники в Крыму, Москве, Луганске и Донецке. Присутствующих объединило желание свободы для удерживаемых украинцев. Но какой ценой? Подробности выясняли «Новости Донбасса».



В первый день лета к памятнику Шевченко пришли не только родственники заложников и правозащитники, но и активисты, среди которых многие принесли символику украинской праворадикальной организации С14.

Лидер организации Евгений Карась пояснил «Новостям Донбасса», что за помощью в проведении акции к ним обратились сами родственники заложников. Задачей активистов среди прочего была медийная активность. И все же невооруженным взглядом было видно: С14 не просто подхватили процесс – они его возглавили, наполнив акцию традиционными «обрядами»: символика, речевки, дымовые шашки.



Некоторые из пришедших были недовольны активностью С14, так как мероприятие задумывалось как акция вне политики.

Игорь Котелянец, брат «крымского диверсанта» Евгения Панова, рассказал «Новостям Донбасса», что перед организаторами уже извинились за символику праворадикалов – это был филиал, до которого не донесли должным образом информацию о формате акции. Якобы поэтому они пришли со своей символикой.



Участники акции сначала прошли шествием от парка Шевченко к офису Международного Комитета Красного Креста. Там организаторы акции потребовали от МККК активного участия в обменном процессе. Котелянец считает, что гуманитарная организация международного уровня делает недостаточно для того, чтобы украинские заложники были свободны. Опять же, не все участники акции были согласны с требованием к Красному кресту.

«Возможно, стоит договариваться с МККК в более спокойной обстановке. Но не требовать от организации каких-то действий совместно с группой праворадикальных активистов», - призналась одна из участниц акции, которая пожелала остаться инкогнито.

Какими будут плоды публичной договоренности МККК с участниками марша, пока рано говорить.



После этого шествующие отправились к Администрации президента, где передали представителю главы государства свои требования. Акция завершилась в духе праворадикалов – зажженными фаерами.

Фото: Telegram-канал С14

Стоит отметить, что буквально за несколько дней до акции в центре Киева, группа родственников украинских заложников встречалась с президентом. Вероятно, родные заложников посчитали это недостаточным? В комментарии «Новостям Донбасса» Евгений Карась отметил, что не считает акцию лишней даже если на днях с президентом Владимиром Зеленским родственники встречались лично. По мнению лидера С14, процессом освобождения и обмена заложников должны заниматься не политики, а родные пленных. Но не своими силами, а на государственном уровне.



Не исключено, что накануне перестановок в дипломатическом кругу Минского процесса, у акции помимо явных целей была еще и завуалированная.

Как считает адвокат Илья Новиков, акция стала прямым сигналом именно к Владимиру Зеленскому, который назвал приоритетом освобождение пленных и разрешение конфликта на Донбассе. По мнению Новикова, президенту просто напомнили о существовании такой важной проблемы.



Адвокат высказал мнение, что на данный момент процесс освобождения заложников, как и другие процессы на минской площадке, стоят на месте из-за недостаточно сильных рычагов влияния на Россию.



«Хорошую тактику невозможно выработать, потому что не найден механизм давления на Москву. Как только такой механизм найдется, Москва быстрее придумает способы выхода из ситуации. Иначе… Санкции, которые есть, действуют угнетающе на российскую экономику, но не действуют на Путина и его друзей. Украина не может этого сделать самостоятельно. Даже эмбарго, ров с крокодилами и прочее не ударят настолько сильно по тем, кто принимает решения, чтобы они изменили ситуацию. Кто может ударить – американцы, Европа, Китай, но ему это не нужно. Следовательно, нужно искать новые способы говорить с американцами и европейцами. Это осложняется тем, что Трамп очень хочет с Путиным договориться, европейцы тоже очень хотят с Путиным договориться», - считает Новиков.



Напомним, адвокат защищал украинскую летчицу Надежду Савченко, когда та находилась под следствием в России.



Сама Надежда Савченко считает, что процессом освобождения всех категорий заложников и политзаключенных нужно заниматься одновременно и параллельно.



«Есть три категории людей: есть отдельно пленные на Донбассе, есть отдельно политические заключенные в России, есть еще одна категория – это просто люди, которые стали жертвами торговли людей. Их выманивали в Россию. Их можно просто отдавать по экстрадиции. Если закончится процесс обмена на Донбассе, можно будет начинать работать над освобождением политических заключенных. В России тоже есть две категории – репрессированные, например, крымские татары – их не обменивают, потому что Крым - это их земля. Есть люди, которых выкрали из Украины еще в 2014 году, такие как Сенцов, Кольченко, Сущенко. Есть военнопленные – моряки. Все эти разные группы – в России. У нас тоже есть 23 граждан России. Нужно подбирать комбинации обмена. Плюс в украинских тюрьмах сидят преступники из России. Я считаю, что всех российских граждан, которые с 2014 года находятся в тюрьмах Украины, нужно обменять на украинских граждан, которые находятся в тюрьмах России», - высказалась Савченко.

По ее мнению, Россия хочет обменять тех, кто сейчас находятся в заключении группировок Л-ДНР». Кроме этого, Савченко считает, что России теперь выгодно обменять украинских моряков, потому что уже есть решение Международного трибунала ООН. В ином случае российские корабли и экипажи могут быть арестованы в любой точке мира.



Нардеп также рассказала, что видит переговорщиками по обменному процессу руководителя «Центра освобождения пленных Офицерский корпус» Владимира Рубана и Викторию Шилову. Также Савченко выразила готовность помогать в освобождении украинских заложников.



«Я готова исполнять любую функцию чтобы люди вышли на свободу», - сказала она.



Напомним, Владимир Рубан и Надежда Савченко были освобождены из-под стражи в зале суда вечером в понедельник, 15 апреля. Такое решение принял Броварской суд Киевской области, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.



Савченко добавила, что обмен и освобождение заложников будет действенным лишь в случае, если в Минске начнется «полноценный политический процесс».



«Нельзя думать, что там будет работать какая-то гуманитарная группа, которая решит эти вопросы. Там должен быть полноценный политический процесс, потому что он начинался как политический процесс при участии Меркель, Олланда, Путина и Порошенко», - резюмировала нардеп.

Религиовед Игорь Козловский, который более двух лет находился в плену у группировки «ДНР», наоборот считает, что освобождение пленных – это исключительно гуманитарная проблема, из которой нужно вычеркнуть политику.



В то же время он согласен с мнением, что говорить нужно параллельно обо всех удерживаемых украинцах – политзаключенных и пленных «Л-ДНР».



«Я думаю, что нужно с одной стороны говорить обо всех, чтобы международному сообществу было понятно, что есть один хозяин Кремля. Если мы просто разделим процесс, и они нас переадресуют исключительно на ОРДЛО, это и есть схема, которую сейчас проталкивает Россия. Чтобы мы пошли с ними (представителями «Л-ДНР») на контакт. И потом начали исполнять их условия. Я понимаю, что это отдельные вопросы, но их решает хозяин Кремля», - считает ученый.



Козловский подчеркивает, что Украине нельзя выходить из минского процесса.



«К «Минску» привязаны санкции. Если мы разрушим «Минск», мы останемся один на один с Россией. Но вне «Минска» есть механизмы: личное давление, отношения тех или иных политиков. Чтобы они поняли, что это вопрос человеческой жизни», - резюмировал религиовед.

Брат политзаключенного Евгения Панова Игорь Котелянец – один из активных участников последних акций, посвященных освобождению заложников. Он считает, что площадка для переговоров нужна одна, но общего переговорщика по всем категориям заложников просто не может быть. Котелянец подчеркивает, что к обмену каждой из категорий заложников должен быть свой подход. Он предлагает включить в обменный процесс правозащитников и родственников пленных, но не политиков. В то же время он понимает, что, к примеру, освобождение захваченных украинских моряков, не будут обсуждать в Минске, то есть нужна альтернативная площадка.



«Кто-то сидит в Крыму, кто-то - в Москве, кто-то - в Донецке. Есть еще военнопленные моряки. Ошибка была в том, что все сосредоточили на одном человеке, который объявил себя миссией и вызволителем всех заложников. Хотя освободить можно было 90%, если бы с украинской стороны этот вопрос не блокировался», - высказал мнение Котелянец.



Одним из его предложений к президенту является назначение уполномоченного по вопросам обмена и освобождения заложников. Котелянец подчеркивает, что этот человек должен стать координатором процесса, а не переговорщиком.



В то же время активист выступает за продолжение минского процесса, потому что от него зависит ряд других вопросов.