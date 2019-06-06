«Чувствую себя свободным». Как абитуриенты из Донецка выбирают украинское образование

В прошлом году 1522 выпускника с востока поступили в вузы на подконтрольной властям территории Украины по упрощенной процедуре через образовательные центры «Донбасс-Украина». Такие данные во время брифинга в Мариуполе озвучила исполнительный директор ОО «Фонд Открытая политика» Ирина Жданова.



Кто они и какие причины побудили школьников с неподконтрольного Донбасса сделать выбор в пользу образования на подконтрольной правительству территории.



Богдан из Донецка. В этом году он закончил обучение на первом курсе Донецкого национального технического университета, который сейчас находится в Покровске. Для того, чтобы поступить – сдавал внешнее независимое оценивание.



«Я выбрал школу в Славянске и там учился дистанционно, получил аттестат и сдавал ВНО. У меня брат учился в Покровске в ДонНТУ, и поэтому, не зная какая будет ситуация, принял такое решение. Потому что в такой ситуации ты не знаешь, что будет завтра», - говорит он.



Как только выпадает такая возможность – едет в гости к родителям в Донецк.



Сахибе из Макеевки поступала в Мариупольский государственный университет через центр «Донбасс-Украина». Ее специальность – право. Она учится на бюджете и получает социальную стипендию, как переселенец.



«Смысл учиться там, если я не знаю, что будет дальше в этом городе, Донецкой области вообще. Я поступила и там, но не захотела там (на неподконтрольной территории – ред.) учиться. И родители посчитали, что лучше мне поехать учиться в Мариуполе», - рассказывает девушка.



Из ее одноклассников учиться на подконтрольную территорию уехали немногие – до шести человек.



«К сожалению, не все смогли, потому что разногласия в семье. Есть такие ребята, которые и хотели бы, но родители против, а есть и такие у кого просто нет возможности взять и уехать. Я надеюсь, что ситуация нормализуется, все станет на свои места и у них все будет хорошо», - говорит она.



Родителей видит только на праздники.



А вот курсанты еще одного вуза-переселенца, Донецкого юридического института (ДЮИ), такой возможности лишены.



«Особенность этих ребят в том, что они поступают и становятся курсантами. А если он курсант – уже надел погоны. А если надел погоны – он уже не въездной на оккупированную территорию», - рассказывает заведующая кафедрой юридических дисциплин ДЮИ Людмила Николенко.



Университет теперь живет на два города – Мариуполь и Кривой Рог. Сейчас на обучении в Мариуполе - около 30 человек, приехавших с неподконтрольной территории.



«Они вообще другие. Они не стесняются спрашивать, говорить, что хотят в этой жизни, в какой стране хотят жить, какого командира у себя хотят видеть. Я очень переживаю, что система не задавила их стремления», - говорит преподавательница.



Стать полицейским всегда хотел курсант ДЮИ Михаил из Енакиево. Он поступал при помощи центра «Донбасс-Украина». Хотя изначально он готовился к сдаче ВНО – два года занимался с репетиторами по украинскому языку, истории Украины и английскому языку.



«Никто из моих друзей не интересуется (поступлением в вуз на подконтрольной территории – ред.), каждый пошел по своему пути. Никто больше не поехал. Но я чувствую себя свободным – у меня есть перспектива в дальнейшей жизни», - говорит он.



Семья курсантки ДЮИ Дарьи из Донецка переехала в Мариуполь с началом конфликта на Донбассе. Школу она закончила уже на подконтрольной территории. Однако поступала в вуз через центр «Донбасс-Украина».



«Когда я подала документы в Донецкий юридический, мне позвонили и сказали, что я, как переселенка, могу пересдать экзамены в образовательном центре. Я согласилась, приехала в Кривой Рог, сдала там экзамены и поступила», - рассказала девушка.



Все ее бывшие одноклассники выбрали «вузы» на другой стороне линии соприкосновения.



На неподконтрольной территории Донецкой области за последний учебный год насчитывается 8120 выпускников 11-х классов и 13 228 выпускников 9-х классов. На неподконтрольной Луганщине выпустилось 4732 одиннадцатиклассника и 8256 девятиклассников.



В тоже время на ВНО в этом году зарегистрировались 834 выпускника с неконтролируемой территории Донецкой области, 335 – из Луганской,



Начальница ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Донецкой области Екатерина Шнейдер считает, что в целом это небольшая цифра и работу в этом направлении нужно проводить активнее.



«Вопрос – где остальные дети? Где-то же они реализовываться будут. Получается, что там будут. Но они нужны нам здесь», - говорит она.



Она считает, что информационную кампанию относительно образовательных центров нужно усиливать.



В этом году образовательные центры (ВЦ) «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» начали работу 3 июня 2019 года, она ​​продлится до 27 сентября.



Центры «Донбасс-Украина» действуют на базе более 40 вузов - перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей.



Для упрощенного вступления нужно:



- обратиться в образовательный центр;



- подать заявление и заполнить образовательную декларацию;



- составить 3 вступительные экзамены - украинский язык, историю Украины и профильный предмет (или творческий конкурс)



- получить в школе, закрепленной за ВЦ, временную справку, которую в течение трех месяцев надо заменить документ об образовании государственного образца.



Более подробные инструкции можно посмотреть ЗДЕСЬ.