Паулу Фонсека покидает «Шахтер». Что будет с «горняками» в новом сезоне

Фото: ФК «Шахтер»

Что произошло?



Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека в скором времени возглавит римскую «Рому». По крайней мере, об этом не устают писать итальянские СМИ.



Обновлено. Об уходе Фонсеки официально было объявлено во вторник, 11 июня.



Как сообщает газета Il Tempo, 46-летний португалец подпишет контракт с итальянским клубом в Лондоне, где 12 июня встретится с президентом римлян Джеймсом Паллоттой.



«Я действительно счастлив, что ситуация сложилась удачно, и скоро я смогу вылететь в Рим», – сказал Фонсека о потенциальном подписании контракта с «Ромой» газете Corriere dello Sport.



Подождите, у Фонсеки — действующий контракт с «Шахтером»



Да, согласно документу, Паулу должен тренировать «горняков» еще один год. При этом Diário de Notícias утверждает, что «Шахтер» и «Рома» договорились о переходе португальского специалиста. Донецкий клуб получит от римлян полтора миллиона евро компенсации.



Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в недавнем интервью телеканалу «Футбол 1» сказал, что готов отпустить Фонсеку в европейский топ-клуб. Он уверен, что это позитивно отразится на имидже «Шахтера» в мире. «Когда я начал отпускать игроков, то в этой ситуации мы выиграли намного больше. Этот опыт — это очень здорово. Это же касается и тренерского штаба», — пояснил Ахметов.



Чем Фонсека заинтересовал «Рому»?



При португальце «Шахтер» три года подряд выигрывает чемпионат и Кубок Украины. Вряд ли это впечатлило менеджмент клуба из столицы Италии, учитывая нынешний уровень украинской лиги.



При этом «Шахтер» Фонсеки довольно ярко играл в Лиге чемпионов, особенно в сезоне 2017/2018, когда именно «Рома» не без труда одолела горняков в 1/8 финала. По всей видимости, после этого римляни обратили внимание на португальца.



Кто может стать главным тренером «Шахтера»?



Весной СМИ писали, что бывший наставник «горняков» Мирча Луческу приезжал в Киев, «сватать» донецкому клубу своего сына Рэзвана. В сезоне 2018/19 Луческу-младший привел к чемпионству греческий ПАОК. При этом у румынского специалиста еще один год контракта с клубом из Греции.



Еще одним вероятным претендентом называют наставника португальской «Витории Гимарайнш» Луиша Каштру. У него также остался год контракта с клубом. В завершившемся сезоне команда Каштру заняла пятое место в чемпионате Португалии и вышла в Лигу Европы.



Кроме того, Фонсеку может заменить Игор Дуляй. Экс-игрок «Шахтера» несколько лет работает в тренерском штабе португальца.