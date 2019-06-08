Похоже, Паулу Фонсека покидает «Шахтер». Что будет с «горняками» в новом сезоне

Фото: ФК «Шахтер»

Что произошло?



Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека в скором времени возглавит римскую «Рому». По крайней мере, об этом не устают писать итальянские СМИ. Оба клуба пока ситуацию официально не комментируют.



Как сообщает газета Il Tempo, 46-летний португалец подпишет контракт с итальянским клубом в Лондоне, где 12 июня встретится с президентом римлян Джеймсом Паллоттой.



«Я действительно счастлив, что ситуация сложилась удачно, и скоро я смогу вылететь в Рим», – сказал Фонсека о потенциальном подписании контракта с «Ромой» газете Corriere dello Sport.



Подождите, у Фонсеки — действующий контракт с «Шахтером»



Да, согласно документу, Паулу должен тренировать «горняков» еще один год. При этом Diário de Notícias утверждает, что «Шахтер» и «Рома» договорились о переходе португальского специалиста. Донецкий клуб получит от римлян полтора миллиона евро компенсации.



Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в недавнем интервью телеканалу «Футбол 1» сказал, что готов отпустить Фонсеку в европейский топ-клуб. Он уверен, что это позитивно отразится на имидже «Шахтера» в мире. «Когда я начал отпускать игроков, то в этой ситуации мы выиграли намного больше. Этот опыт — это очень здорово. Это же касается и тренерского штаба», — пояснил Ахметов.



Чем Фонсека заинтересовал «Рому»?



При португальце «Шахтер» три года подряд выигрывает чемпионат и Кубок Украины. Вряд ли это впечатлило менеджмент клуба из столицы Италии, учитывая нынешний уровень украинской лиги.



При этом «Шахтер» Фонсеки довольно ярко играл в Лиге чемпионов, особенно в сезоне 2017/2018, когда именно «Рома» не без труда одолела горняков в 1/8 финала. По всей видимости, после этого римляни обратили внимание на португальца.



Кто может стать главным тренером «Шахтера»?



Весной СМИ писали, что бывший наставник «горняков» Мирча Луческу приезжал в Киев, «сватать» донецкому клубу своего сына Рэзвана. В сезоне 2018/19 Луческу-младший привел к чемпионству греческий ПАОК. При этом у румынского специалиста еще один год контракта с клубом из Греции.



Еще одним вероятным претендентом называют наставника португальской «Витории Гимарайнш» Луиша Каштру. У него также остался год контракта с клубом. В завершившемся сезоне команда Каштру заняла пятое место в чемпионате Португалии и вышла в Лигу Европы.



Кроме того, Фонсеку может заменить Игор Дуляй. Экс-игрок «Шахтера» несколько лет работает в тренерском штабе португальца.