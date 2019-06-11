Для чего создают дружины в Киеве, Мариуполе и Донецке? Сравниваем

Весной группировка «ДНР» начала формировать в Донецке «добровольные народные дружины». Членов таких объединений в группировке называют «внештатными сотрудниками полиции ДНР». Их организацией занимаются члены незаконных движений «Донецкая республика» и «Молодая республика» совместно с «полицией ДНР», которая согласно украинскому закону приравнивается к незаконным вооруженным формированиям. Молодых людей, в основном, мужчин от 18 лет призывают вступать в ряды «дружинников», чтобы те помогали местным «полицейским». Таким образом в «ДНР» хотят «аккумулировать кадровый потенциал для правоохранительных органов». Правда, пока сложно понять, чему обучают будущих «дружинников». Донецк сегодня – это территория советских традиций. «Народные дружины» - не исключение. Есть риски, что их основной задачей станет не самоорганизация местного населения для безопасности на улицах, а, например, поимка «украинских диверсантов», «шпионов» и «предателей республики». Как минимум, это чревато сведением личных счетов доносами на соседей. Дальше – хуже.



Чтобы стать «дружинником», нужно пройти курсы «оказания медицинской помощи, самозащиты, самостоятельного решения задач в критических условиях и основы школы выживания». Новобранцам по итогу аттестации выдают «удостоверения». Куратором «добровольных дружин ДНР» является спортсмен Роман Трошин. Он родом из Старобельска Луганской области. В 2008 году возглавлял Федерацию кикбоксинга Донецкой области. В 2012 году был президентом Федерации бокса Луганской области. Накануне начала военных действий на Донбассе Трошин был вице-президентом Федерации бокса Украины.



В интервью местным и российским СМИ куратор «дружин», в основном, рассказывает о том, как важно прививать спортивные навыки и любовь к физической культуре молодому поколению. И что важно, программа «Готов к труду и обороне» (ГТО) в долгосрочной перспективе для «ДНР» это повод для подготовки членов незаконных вооруженных формирований. Но Трошин называет это «укреплением обороноспособности страны».



В конце марта на набережной Кальмиуса в Донецке провели очередные спортивные состязания под эгидой набора молодых людей в ряды «дружинников». Среди собравшихся были молодые люди в камуфляже.

Также в спортивных играх участвовали несовершеннолетние дети. Это были обыкновенные спортивные игры с велогонкой и забегом. С виду - безобидные игры для детей разных возрастов.

Но мероприятие подали как тренировку будущих «дружинников», которыми, как уже было сказано, могут стать лишь совершеннолетние. Спортивным сборам на набережной конечно, еще далеко до школьного утренника, на котором детям продемонстрировали боевые приемы спецназовцев.

Тем не менее, это пазл одной и той же картины.

Позднее донецкие СМИ показали массовую боевую тренировку юношей, которые решили стать дружинниками. Здесь уже не было детей.



Если верить руководству «ДНР», в ряды дружин уже подали заявки более 700 человек. То есть около тысячи жителей неподконтрольной территории Донбасса почти приобщены к работе «полиции ДНР», которая вот уже пятый год не подчиняется украинскому закону. Будут ли «дружинники ДНР» считаться пособниками оккупанта, то есть коллаборационистами? Или, может, они будут считаться членами незаконных вооруженных формирований, пусть даже они не брали в руки оружие, а просто патрулировали улицы? А, может, «дружинников ДНР» автоматически амнистируют? Теоретизировать на этот счет можно долго, потому что в украинском законе пока эти моменты не отражены.



У Украины пока нет прямых доказательство того, что «народные дружины ДНР» - это изначально милитаризованная организация. Неизвестно, разрешает ли «полиция» своим помощникам пользоваться оружием. Подобные формирования, а также их пропаганда среди донецкой молодежи - очередной тревожный сигнал для Украины. Ведь в «ДНР» не скрывают, что «дружинники» - это подспорье для воюющей группировки.



Комментируя создание «народных дружин ДНР», заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев, отмечает, что пока украинским органам правопорядка достоверно неизвестно о процессах, происходящих на оккупированной территории Донбасса. К тому же, он подчеркивает, что нужна нормативная база в рамках деоккупации региона. Бушуев напомнил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает механизм малых шагов, в рамках которого должны быть разработаны процедуры амнистии людей, причастных к конфликту. К тому же «план Авакова» подразумевает разработку закона о коллаборантах.



Стоит отметить, что дружины действуют в украинских городах. После развала СССР некоторые постсоветские страны сохранили практику народных дружин. Как рассказал глава полиции Донецкой области Николай Семенишин, в Мариуполе каждую пятницу совместно с сотрудниками полиции улицы города патрулируют дружинники. Их работа прописана в законе «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы».



«В Мариуполе 1 раз в неделю на охрану общественного порядка приступают члены общественных объединений. Каждое отделение полиции имеет определенное количество людей, которые помогают нести службу на улицах. Объединения граждан в рамках закона в свободное от работы время выходят на патрулирование. У них есть свой устав. Закон дает им определенные полномочия, обязательства и льготы. Например, отпускные по три дня, право на внеочередное вступление в вуз. Это общественная работа не оплачивается из государственного бюджета», - рассказал Семенишин.



Что говорит закон?



Все действия украинских дружинников должны быть в присутствии полицейских или пограничников. Самостоятельно действовать дружинники могут лишь в сельской местности – для выполнения конкретной задачи, поставленной руководителем. Их задача – помогать правоохранителям. Они обязательно должны носить опознавательный знак – повязка на руке, а также удостоверение.



Среди прочего, дружинники имеют право проверять документы, если человек совершил или совершает преступление. Однако сначала они должны представиться сами, показать удостоверения, объяснить свои требования.



Закон позволяет украинским дружинникам применять физическую силу и спецсредства (газовые баллончики) для задержания преступников, самозащиты, защиты граждан или полицейских от нападения. О том, что будет применена физическая сила или спецсредства, они должны предупредить. Применять холодное и огнестрельное оружие, в том числе и охотничьи ружья, участникам таких организаций запрещено.



Также они могут в любое время суток заходить в жилые помещения и на территорию предприятий, осматривать транспортные средства для поиска нарушителей государственной границы (только вместе с пограничниками и только при согласии граждан или собственника).



«Народные дружины ДНР», «Національні дружини», просто дружинники



Правоохранители подчеркивают: не стоит путать работу украинских дружинников с деятельностью членов организации «Национальные дружины», если только они не действуют сообща в рамках закона.



В январе прошлого года в Киеве на Майдане Независимости состоялась клятва «Национальных дружин» и прошел марш. Тогда лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что «дружины» ежедневно выходят на патрулирование улиц городов Украины и борются с наркоторговлей и «алкогольным геноцидом украинского народа». Однако акции «нацдружин» сегодня легко спутать с общественно-политической деятельностью. Не всегда группы добровольцев ограничиваются лекциями для молодежи о вреде алкоголя и рейдами по «наливайкам». Активисты нередко участвуют в политических акциях «Нацкорпуса».

При этом «Национальные дружины» изначально заявили, что хотят сотрудничать с правоохранителями в статусе общественного объединения. Тогда же, в январе 2018, в министерстве внутренних дел Украины сказали, что к организации «Национальные дружины» не будет претензий до тех пор, пока ее активисты не нарушат законодательство.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев отмечает, что полиция использует ряд инициатив, чтобы вовлекать в охрану общественного порядка членов громад. Так, полиция может работать с общественными объединениями. Но это все должно проходить в рамках закона.



«Иначе происходит подмена понятий и попытки кого-то организовать в какие-то группы и тем самым взять на себя полномочия по применению силы. Очевидно, это незаконно», - отметил замглавы Нацполиции Украины.