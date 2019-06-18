Блокада Донбасса. Когда ее отменят?

5 июня прошло заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Представитель Украины, назначенный президентом Владимиром Зеленский, Леонид Кучма сообщил: «Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого „режима тишины“. Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить».

Затем спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик рассказал журналистам о «предложении Кучмы снять экономическую блокаду» с оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это «будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз».

Позже Сайдик уточнил, что вопрос о снятии экономической блокады с неподконтрольных Украине территорий на заседании был поднят представителями группировок «ДНР» и ЛНР" и поддержан в общей форме РФ.

Сам Кучма уже 6 июня подчеркнул, что никакой экономической блокады Донбасса нет, а решением СНБО Украины введено временное ограничение на перемещение товаров. Он также заявил, что решение по отмене временного запрета, восстановления транспортных контактов нужно принимать на уровне СНБО, на котором также необходимо рассмотреть вопрос аудита украинских предприятий на оккупированных территориях, которые были «национализированы» самопровозглашенными властями ОРДЛО, а для аудита привлечь, в том числе, международных партнеров.

Кучма также сделал уточнение насчет обстрелов — украинская сторона не должна отвечать на провокационные обстрелы в случае, если они осуществляются со стороны гражданских объектов, однако ответный огонь нужно всегда давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет населенных пунктов.

7 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований три уголовных производства — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены — после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями.

Прокурор отметил, что у него вызывают негодование «предложения представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника». 10 июня в администрации президента заявили, что недоумевают, на каком основании Луценко зарегистрировал три уголовных производства.

«Мы вообще не понимаем, какими основаниями руководствовался генпрокурор, когда открывал эти дела», — сказала на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Раскритиковали заявления Кучмы и в Кабинете министров. Так, 6 июня вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко написал в Твитере: «Понял стратегию Зеленского по Донбассу. Все в одностороннем порядке: в ответ не стрелять, блокаду снять, а финансирование, наоборот, начать. Для этого и олигархов на анонсированную встречу он собирает». Он назвал это «позорным и беспомощным», «как начало пресмыкательства перед Москвой».

Премьер Владимир Гройсман постарался отстроиться от критической тональности в адрес новой власти и 16 июня назвал «Блок Петра Порошенко», по спискам которой он был избран в Верховную Раду в 2014 году, «старой партией, которая должна уйти в прошлое»: «Старые партии, такие как БПП, „Батькивщина“ должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали».

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который во время руководства страной одобрил введение экономической блокады Донбасса в 2017 году, так комментировал инициативы в Минске: «Я призываю все политические силы четко определиться с позицией и относительно капитуляции, и относительно европейской интеграции для того, чтобы не пытаться спрятать очень опасное намерение капитуляции, которое сегодня, к сожалению, угрожает нашему государству... Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины».

«Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО? Не позволим реализовать российский сценарий урегулирования ситуации в Донбассе!», — написал Порошенко в своих соцсетях.

19 июня в Минске должна состояться новая встреча ТКГ. Накануне 17 июня Зеленский провел встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последний заявил, что поддерживает Украину в переговорах с Российской Федерацией и возобновлении переговоров в Минском формате. «Президент Зеленский сказал, что для него приоритет — возобновить мир, пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые уже начались, и мы хотим вернуться к формату Минскому, чтобы страна вернулась к миру. Я заверяю, что я готов поддержать Вас, господин президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией», — заявил Макрон на пресс-конференции.

Сам Зеленский в Париже заявил, что не готов к переговорам с сепаратистами, а готов к Минскому формату. «Мы не готовы к переговорам с сепаратистами. Мы готовы к Минскому формату», — заявил Зеленский, призвав «не смешивать все в одно целое».

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что «появилась перспектива для мирного политического урегулирования конфликта на Донбассе».

«Да, эта перспектива пока достаточно хрупкая, но скорее всего, после приезда министров иностранных дел Германии и Франции в Украину недавно, между Украиной и западными партнерами согласован новый подход по реализации политической части Минских соглашений. Под эту перспективу вернулся Кучма. Кучма не свадебный генерал, не мальчик на побегушках и он не пошел туда второй раз ка тупиком, за какими-то дипломатическими поражениями, поэтому он вернулся под эту перспективу», — считает политолог. Бортник считает, что «если для Порошенко мирное урегулирование на Донбассе было прямой дорогой на скамью подсудимых, то для Зеленского это прямой путь к Нобелевской премии мира».

«По тем слухам, которые ко мне доходят в части новых возможностей по мирному урегулированию, мы будем иметь план Зеленского, условно говоря, или реинкарнацию формулы Штайнмаера, которая будет предусматривать параллелизацию всех процессов, т.е. когда одновременно будут делаться для двух сторон одинаково неудобные вещи. Например, деблокада Донбасса, отмена решения СНБО и правительства будет комбинироваться, предлагается ее комбинировать с возвращением украинской собственности украинскому бизнесу на Донбассе. Проведение выборов будет параллелизировано, т.е. день выборов в местные органы самоуправления будут проходить параллельно в тот же день. Украина будет занимать участок границы между Россией и отдельными районами Донецкой и Луганской области Украины. Вот, параллелизация, максимальная параллелизация этих процессов она заложена в суть возможного нового подхода, нового плана», — говорит Бортник.

По его данным, «обсуждается вопрос и временной администрации, но он не решен. Обсуждается вопрос ограниченного полицейского, не военного, а полицейского миротворческого контингента, который должен на определенное время заменить и выполнять полицейские функции на неконтролируемых территориях». Вместе с тем он опасается, что «это просто игра», «политический ход» команды нового президента в преддверии парламентских выборов.

Бортник считает, что «западные партнеры очень серьезно влияют на команду Зеленского»: «Там есть люди Виктора Пинчука, есть люди, связанные с кругами в американской администрации, в ЕС — их много раз называли, это и Данилюк, Рябошапка».

Президент Центра исследования социальных перспектив Донбасса, главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш напомнил, что «Кучма ушел при Порошенко, потому что он не играл никакой роли».

«Он не принимал решений, он был свадебным генералом. Сейчас, он сказал, что ему дали определенный карт-бланш, что он может принимать решения. Он уже не будет свадебным генералом. Кучма начал свою игру», — говорит журналист.

Что касается блокады, то Гармаш выступает за то, чтобы «снять все ограничения для частных лиц» во время пересечения линии разграничения: «Чтобы не было как сейчас 50 кг, список разрешенных, почему то не запрещенных, а разрешенных товаров».

«Но, я за продолжение, скажем так, не сотрудничества экономического, с предприятиями, региона, которые составляют экономику так называемых ДНР и ЛНР, которые, создают там социальную базу этих квазигосударственных образований, платят налоги там», — говорит журналист.

Гармаш напомнил, что даже в случае отмены решения СНБО об экономической блокаде ОРДЛО, торговля с предприятиями, которые контролируют сепаратисты, невозможна.

«После блокады был принят закон который объявил, что на территориях, оккупированных Российской Федерацией, там оккупационные администрации, а не органы власти», — сказал он. Гармаш считает, что руководтству «Л-ДНР» нужен украинский рынок сбыта: «Им нужно что-то производить, так как у них тяжёлая экономическая ситуация. Россия тратит большие деньги. И, недаром, в 2018 году Грызлов, говорил, что: «Главная цель Минска для России на 2018 год, это снятие блокады».

Журналист полагает, «если что-то получиться с особым статусом (Донбасса — прим. ред.), минскими соглашениями, то эти люди (работники „прокуратуры“, „МГБ“, оккупационных администраций — прим. ред.) по замыслу Кремля, скорее всего, должны быть политическим представительством в украинском политикуме, в Киеве. Поэтому, я и говорю, что нужно относиться к этому спокойно Украине, и просто ограничить, поразить в политических правах, права быть избранным и работать на руководящих и даже не на руководящих, вообще в госструктурах людей, имеющих второе гражданство».

Гармаш предлагает следующую схему: «Люди обязаны уведомлять государство о том, что они имеют второй паспорт. А если они скрыли этот факт, тогда уже действительно должна быть уголовная ответственность. При чем серьёзная ответственность».

По информации Гармаша, «Медведчук продавливает особый статус (для Донбасса — прим. Ред.), чтобы возглавить эти образования и быть наместником Путина, получить регион под свой контроль». Но вместе с тем, он полагает, что «Россия не пойдет на компромисс сейчас, так как будет консервировать текущую ситуацию».

«России сейчас выгодно потянуть время. Она ждет, что действительно начнется децентрализация Украины, ркоторая будет идти от региональных элит. Что, на Западе своя дезинтеграционная группа образуется, на Востоке — своя. Ей выгодно это, она будет это подпитывать и, таким образом, она рассчитывает получить особый статус не только Донбасса, но еще, возможно, 5 регионов, допустим. И таким образом лишить Киев фактической власти», — говорит Гармаш.

Эксперт общественной организации «Фонд „Демократические инициативы“ Мария Золкина предлагает рассматривать вопрос блокады более детально, чем он представлен в медиа.

„У нас сразу представляется, что мы должны возобновить полноценную торговлю, полноценные торговые отношения с любыми субъектами хозяйствования на оккупированной территории. Но, возобновить перемещение товаров через линию разграничения можно и нужно в несколько другом разрезе. Во-первых, что касается больших предприятий, о которых все думают, что это „торговля на крови“, а значит блокаду снимать нельзя. С предприятиями мы не можем сотрудничать до тех пор, пока на них не вернется законный реальный менеджмент“, — говорит эксперт.

Золкина согласна с мнением Гармаша, что „ДНР“ и „ЛНР“ заинтересованы в том, чтобы иметь возможность сбывать свои товары». Вместо возобновления торговых отношений с юридическими лицами в ОРДЛО, Золкина говорит о необходимости соблюдать право на перемещение товаров через линию разграничения для физических лиц: «Украина от этого не только не потеряет в плане своей стабильности, перспектив сохранения основ государственности. Но, и выиграет».

Она привела пример: «В перечне указана группа товаров „овощи“ и указана группа товаров „фрукты“, но, ягод там нет. Поэтому, если вы везет клубнику, то вам не разрешат с ней пройти через пункт пропуска. Настолько абсурдные вещи!».

Эксперт считает, что «вопрос Донбасса не был в приоритет работы государственной машины». «Вот, вопреки всем политическим воззваниям, громким заявлениям, присутствия этой темы в информационном пространстве, и постоянным попыткам дипломатического продвижения системной политики в отношении жителей на оккупированной территории, чтобы не потерять с ними связь, не было. Да и в подконтрольных Украине районах Донбасса такой политики не было», — говорит Золкина.

Соучредитель гуманитарной организации «Ответственные граждане» и глава правления общественной организации «Институт региональной политики» Энрике Менендес выражает осторожный оптимизм насчет действий новой власти: «Я не ожидал, что команда нового президента с места в карьер сразу рванет, ведь не только о деблокаде начался разговор, уже пошли разговоры о возможном референдуме».

Вместе с тем, по словам эксперта, ранее «команда Зеленского заявляла, что уже в мае будет большой круглый стол по вопросам Донбасса, на который они пригласят экспертов и общественников послушать, что говорят люди. Это не состоялось. А в июне после назначения Кучмы, прес-секретарь Юлия Мендель сказала, что 19 июня будет представлена дорожная карта Зеленского, но до этого времени она будет в тайне. Из-за этого конспирология родила два варианта. Первый вариант — никакого плана у Зеленского еще нет и он просто пытается вникнуть в ситуацию. И вторая, что план у них, все-таки есть, но они, опять же, немного нарушают принятые на себя публично ранее обязательства. Вы же говорили, что вы обсудите, а теперь вы где-то в недрах у себя в администрации родили очередной закрытый план, никто не знает, в чем его суть, и вы будете его теперь как бы навязывать обществу. А что это? А что это за кот в мешке? Честно говоря, я больше склоняюсь к первому варианту».

Менендес рекомендует Зеленскому выйти с публичным заявлением о том, что Украина готова в одностороннем режиме снимать блокаду. «Второе решение, которое я бы сделал на месте Зеленского — это одностороннее решение прекращения огня. Т.е. не решение о том, чтобы прекратить стрелять, а решение о том, чтобы сказать: „Мы, государство Украина, официально заявляем, что мы не рассматриваем военный способ решения конфликта на Донбассе вообще. Если вы будете атаковать, мы будем сопротивляться. Наша армия сильная и мы будем стрелять в ответ, но мы сами наступать не будем“. И вот, отказ от этого был бы сильнейшим шагом», — считает эксперт.

Решение СНБО о блокаде Донбасса Менендес назвал «игрой с нулевой суммой»: «Т.е. это вещь, которая принесла вред обеим, если можно так назвать, противоборствующим сторонам. Экономически потеряла и Украина, и экономически, конечно же, не выиграли «ДНР» и «ЛНР». Менендес называет мифами аргументы сторонников блокады: «Миф о том, что предприятия не платили деньги в украинский бюджет, был успешно использован сторонниками блокады, а теперь мы опять начинаем говорить: „Вот, они должны вернуться в юрисдикцию“. Конечно, они должны будут вернуться, но два года прошло — они уже каким-то образом встроены в другие цепочки. И т.е. сейчас уже этот процесс возврата не будет выглядеть таким простым и легким, каким он мог бы выглядеть в 2017 году».

Именно поэтому Менендес считает это решение СНБО преступлением.

«Национализация предприятий на Донбассе не привела к улучшению качества жизни людей Донбасса — она привела к ухудшению. Зарабатывают какие-то фирмы-прокладки, которые находятся в России и ниточки ведут к Сергею Курченко. Поэтому сами люди, которые живут на Донбассе, естественно, заинтересованы в том, чтобы возобновилась торговля. И я думаю, что и в России у этого есть много сторонников в Кремле, потому что они прекрасно понимают, что сейчас им приходиться покупать часть продукции за счет российского бюджета», — говорит Менендес.

Эксперт предлагает официальному Киеву установить прямые контакты с самопровозглашенными органами власти в ОРДЛО. «У них (в ОРДЛО — прим. ред.) есть пенсионный фонд? Да, есть пенсионный фонд. В чем проблема взаимодействовать с ним, чтобы сделать совместный учет пенсионеров для того, чтобы впоследствии наладить выплату пенсии? Я не вижу в этом проблемы. В чем проблема разговаривать с их „налоговой“, чтобы вернуть ее в последствии? Мы же делаем первые шаги к реинтеграции. Т.е. мы говорим: „Да, у них там уже есть своя налоговая система“, она есть с 2015 года. Там построены полноценные институты государства. Я об этом говорил в 2015 году много раз, когда мне говорили, в Киеве здесь рассказывали сказки о том, что там боевики ездят по улицам и стреляют по всем подряд. Да, там уже „государство“ было построено. Это факт, нужно это просто признать», — сказал Менендес.

По его мнению, «нужно вести переговоры с теми людьми и говорить им: „Мы разговор этот ведем не просто для того, чтобы поговорить, а для того, чтобы вас вернуть в украинское законодательное поле“. Сейчас мы принимаем ваши документы, но мы создаем стратегию, дорожную карту и план, по которым ваши институты демонтируются и интегрируются в Украину. В каком виде? Об этом договорятся политики на высоком уровне. Но это вот, генеральное направление. Общий смысл Минских соглашений заключается в демонтаже „ДНР“ и „ЛНР“ и реинтеграции этих территорий в Украину с особым статусом, конфигурация которых будет обсуждена. Вот, это общий смысл Минских соглашений».

Менендес подчеркнул, что бывший президент Порошенко получил урок после введения блокады: «Во всей мировой практике интересы человека и прав человека ставятся выше, чем политическая целесообразность. И это урок господину Порошенко и тем людям, которые при нем не давали этого сделать, ставя свои политические интересы выше. Права человека прежде всего».

Мнения экспертов были озвучены в эфирах украинских телеканалов на минувшей неделе, текстовая версия комментариев подготовлена редакцией «Новостей Донбасса»