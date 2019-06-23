«Какая тебе разница?». О чем говорят в колонне военных-ЛГБТ на КиевПрайде

Украинские военные, ветераны АТО, медики, волонтеры с фронта, а также их родные и друзья поддержали Марш равенства в Киеве 23 июня. Накануне доброволец батальона «Донбасс» (2014-2016 годов) Виктор Пилипенко заявил в соцсетях, что планирует организовать колонну военных-ЛГБТ, однако многие из тех, кто хотел бы участвовать в Марше, сейчас несут службу в зоне Операции объединенных сил на Донбассе.



Идею Пилипенко поддержали более 30 человек.



Незадолго до начала шествия организаторы попросили участников колонны спрятать флаг одной из организаций с надписями, адресованными украинским военным. Организаторы посчитали, что флаги могут спровоцировать конфликт от оппонентов.

Флаг спрятали, но противники Марша все равно устроили провокацию. Весь «удар» на себя взяли ребята, возглавлявшие шествие и кордон правоохранителей. Около 30 человек несколько раз пытались заблокировать шествие, растянув полотна с надписями «Содомія – дорога в пекло».

Позднее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что по итогу шествия задержанных нет, как и пострадавших. В полиции Киева сообщили, что задержаны 9 человек, которые готовили провокации. Им грозит от трех до семи лет заключения.

Виктор Пилипенко (позывной «Француз») сделал публичный каминг-аут около года назад. Он отмечает, что далеко не все украинские военнослужащие готовы говорить о себе открыто, в том числе, из-за гомофобных настроений в командовании. При этом ветеран АТО отмечает, что от многих побратимов была однозначная поддержка.



Доброволец батальона «Донбасс», активист Дмитрий Резниченко говорит, что пришел на Марш, чтобы поддержать Вадима.

«Когда у меня были большие проблемы с нацистами (конфликт с праворадикальной организацией С14), он был один из немногих побратимов батальона, кто поддержал меня», - рассказал Резниченко.



Ветеран считает, что сторонники ЛГБТ уже просто устали объяснять консервативно настроенным оппонентам, за что именно они борются, устраивая подобные мероприятия: «Пусть идут ко всем чертям. Пусть развернутся и смотрят в другую сторону. Это, в конце концов, не их дело».



Волонтерка Екатерина работает в гуманитарных организациях с детьми-переселенцами. Девушка уже пятый год регулярно ездит к линии фронта.

«Я - бисексуальна, и я многое знаю о нарушениях прав ЛГБТ-людей. Когда ты возвращаешься с войны с мирный город и видишь, что тут побили твоих друзей, людей которых ты знаешь… Меня огорчает, что в нашей стране такое есть».



Анастасия, волонтерка (2014-2015 гг.)

«Моя цель сегодня здесь показать, что военными бывают ЛГБТ и им по возвращению в мирную жизнь тяжело не только от того, что у них есть травмы, но и потому что они – другой ориентации. Мы хотим заявить, что мы есть и мы тоже участвовали в АТО, и на заявления "пусть геи идут воевать", я хочу ответить, что мы воевали и продолжаем воевать.



Позывной «Сава». Ветеран АТО (2014 год).

«Я пришел поддержать «Француза». Я пришел, потому что это моя гражданская позиция. Свобода должна быть абсолютной. Если мы стремимся к демократическому, цивилизованному обществу, мы должны уважать права каждого человека. Равенство - это хорошо. Права у всех одинаковые».

София, доброволец АТО (2015 год).



«Я пришла защитить базовые права, которых мы лишены. Это не только отсутствие прав, которые прописаны на бумаге, например, право на общее имущество, на детей. Еще просто хочется, чтобы люди в толпе не присматривались, а это две девочки держатся в метро за руку или это два мальчика, а кто из них девочка... Какая тебе разница?».



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