Жить без мусора. Как в Донецкой области внедряется экологическая программа

Донбасс считается самым грязным регионом по состоянию экологии в нашей стране. Во многом этому способствует большая концентрация угольной и металлургической промышленности. А по официальным данным Минэкологии, Луганская и Донецкая области попали в список территорий с наибольшим количеством многотоннажных накопителей промышленных отходов в Украине.

Сортировка, переработка и хранение твердых бытовых отходов — это проблема, которая касается всего мира. Не зря шесть целей устойчивого развития ООН можно прямо или косвенно отнести к сохранению экологии.

Однако не все так печально в Донецком регионе, как может показаться на первый взгляд. Уже много лет в области действует экологическая программа, которая была начата еще в 2004 году Европейским союзом в сотрудничестве с областными и городскими властями. Это так называемая программа помощи TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States) — техническая помощь Содружеству Независимых Государств. Как продолжение TACIS в 2016 году в Донецкой области приняли Программу обращения с отходами на период с 2016-2020 годы.

В рамках этого проекта было предусмотрено строительство четырех региональных комплексов по утилизации бытовых отходов с центрами в Краматорске, Волновахе, Курахово и Мариуполе. На какой стадии сейчас эта программа?

Уже открыты два полигона, в Краматорске и Волновахе. До конца года начнет принимать ТБО полигон в Курахово. Четвертый региональный центр еще в проекте. Дело затормозилось из-за поиска земельного участка, так как Мариуполь отказался от строительства полигона.

Об этом рассказал руководитель областного департамента экологии и природных ресурсов Сергей Натрус.

«В рамках программы также предусмотрена рекультивация старого полигона в Славянске, что сейчас происходит. Уже закончена рекультивация полигона в Святогорске. Разработаны проекты на перегрузочные станции по северной группе городов. Одну из них, в Александровском районе, уже начали строить. На очереди Бахмут и Добропольский район. К концу года будут готовы проекты на перегрузочные станции в Славянске и Торецке», - рассказал чиновник.

Программа финансируется за счет экологического фонда Донецкой области. Также, по словам Натруса, во всех региональных центрах по утилизации ТБО предусмотрены сортировочные линии. Они будут расположены при перегрузочных станциях. После сортировки весь пригодный мусор будет направляться на переработку, а остатки пойдут на захоронение.

Полигон строится по новым технологиям, уверяют в ДонОГА. Днище котлована укладывается противофильтрационным экраном с геомембраной (геосинтетическим полимерным материалом). Для защиты от подтопления, сбора и отвода фильтрата обустраивается дренажная система. Кроме того, создаются технические условия для сбора биогаза в будущем. Такой полигон рассчитан на тридцать лет работы, а в случае строительства мусороперерабатывающего завода еще и дольше.

«Также мы рассматриваем строительство мусороперерабатывающих заводов на юге и севере области. Но для того, чтобы заводы работали их нужно снабдить сырьем, то есть мусором. Поэтому ряд перегрузочных станций предусмотрен для сбора ТБО, после чего отходы будут направляться на заводы для переработки», – резюмировал Сергей Натрус.

Европа уже давно перерабатывает до 90-95% мусора. В некоторых странах, например, в Швеции, перерабатывается 99% отходов. Причем своего мусора шведам уже не хватает, и они покупают его в соседних странах. В Украине все в точности до наоборот, 95% ТБО попадают на полигоны, сортировкой отходов почти никто не занимается.

Возможно, Донецкая область станет первопроходцем и применит все лучшие европейские практики. Осталось совсем немного времени до завершения программы, чтобы система по сбору, сортировке и переработке мусора начала работать. И тогда чистым может стать не только донецкое небо, как поется в песне, но и донецкие степи.