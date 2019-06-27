Бои на Донбассе снова обострились. Что происходит на фронте?

Фото: штаб ООС. Последствия обстрела Марьинки 15 июня

Первый месяц президентства Владимира Зеленского нельзя назвать прогрессивным с точки зрения урегулирования конфликта на Донбассе, так же, как и нельзя утверждать, что ситуация на фронте существенно ухудшилась. Хотя потери среди украинских военных есть, линия разграничения не передвигается. Оба категоричных прогноза звучали от сторонников и противников Зеленского едва ли не всю президентскую гонку.



В среду, 26 июня, штаб операции Объединенных сил заявил об очередной попытке отвода украинских подразделений в Станице Луганской. Российские СМИ сообщили, что группировка «ЛНР» тоже начала отведение своих войск. Весь процесс проходит под наблюдением миссии ОБСЕ. О его успешном завершении пока рано говорить – украинские военные и боевики «ЛНР» продолжают отдалять позиции от Станицы Луганской в соответствии с Минскими соглашениями. Данное разведение сторон срывалось несколько раз, начиная с сентября 2016 года. В июне-2019 его смогли начать, потому что тишина продержалась 7 суток и было оговорено в начале месяца на минской площадке.



И даже если спустя три года стороны наконец доведут дело до конца - отведут вооружение от Станицы, стоит ли рассчитывать на скорое достижение мира в Луганской и Донецкой областях? Как минимум, на данном участке военные и боевики со временем могут вернуться на прежние позиции, мотивируя свои действия угрозой со стороны противника. Так произошло в Золотом, где также согласно «Минску» стороны должны отвести вооружение и открыть пункты пропуска через линию соприкосновения. К слову, далеко не все украинские военные и эксперты считают отведение сторон шагом к перемирию.



Одни считают это поводом для обострения и активности диверсионных групп, другие видят угрозу не только для своих позиций, но и для мирного населения, потому что боевики могут пойти на обман – вряд ли они захотят сдать занятую высоту над Станицей Луганской.



«То, что по сей день в Станице Луганской никак не было 7 дней тишины- это вранье. Которое очень легко увидеть посмотрев по датам карты обстрелов в ООС/АТО.

Станица Луганская это одно из самых тихих мест на карте. Уже очень давно. Но чтоб начать месиво, боевикам вообще раз плюнуть. Армия коллаборантов там стоит на высоте перед мостом, у памятника князя Игорю, позиция с которой город и позиции ЗСУ можно обстреливать даже из автомата, не говоря уже о том что там наведено и много чего покрепче. И эту высоту они не сдадут. Могу поспорить. Они ее и в 2016 не собирались сдавать», - высказался блогер Серж Марко.



Но несоблюдение условий разведения сторон в Станице Луганской, Золотом и Петровском – далеко не основная угроза для шаткого мира на Донбассе. Позиционные боевые действия происходят практически по всей линии фронта – диверсионные группы заходят на территорию противника и тогда, чаще всего стороны несут потери. Об этом пишет военный обозреватель Михаил Жирохов. В качестве примера он привел обстрел 4 июня военного автомобиля, который доставлял продукты питания на позиции подразделения Объединенных сил. В результате обстрела боевиков погибли двое военнослужащих и один получил ранения.

Подобные случаи Жирохов все же не считает обострением на фронте. Оно проявляется по-другому, указывает эксперт. Незаконные вооруженные формирования начали все чаще использовать оружие калибром 122-152 мм, которое запрещено Минскими договоренностями.



Поселок Боровское (Сверодонецкий район Луганской области) 13 июня попал под обстрел из артиллерийской системы калибра 152 мм.

14 июня под артиллерию калибра 122 мм попала Марьинка (Донецкая область). Два осколочно-фугасных снаряда разрушили дом. Пострадала целая семья из семи человек. Среди них – двухлетний мальчик и восьмилетняя девочка.

В штабе ООС сообщили, что с 9 по 19 июня зафиксировали «запрещенные» обстрелы по своим позициям: дважды – из артиллерии калибра 152 мм, семь раз – 122 мм. Из танкового вооружения боевики стреляли 1 один раз, из минометов калибра 120 мм – 35 раз и 82 мм – 40 раз.



В этот же период были «прилеты» и на оккупированную территорию. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения жилых домов вследствие обстрела в Донецке.



20 июня осколком была ранена жительница прифронтового поселка Чермалык.



23 июня под обстрел попали сельхозугодия в районе поселка Кодема. Снова была применена тяжелая артиллерия.

26 июня была обстреляна Авдеевка.

Здесь стоит напомнить, что Генштабу ВСУ разрешено стрелять в ответ.



Правда, в сводках ООС всегда говорится, что «дан адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям».



По данным мониторинговой миссии ОБСЕ, с 20 мая по 16 июня из-за боевых действий на Донбассе погиб один мирный житель, еще 21 человек были ранены.



С 20 мая на Донбассе погибли 10 украинских солдат, 75 – ранены. С 15 по 26 июня ежедневно в сводках штаба ООС говорится о раненых украинских военных.



В то же время, разведка сообщает, что потери боевиков за последний месяц еще больше – около 30 погибших и 80 раненых.



Все эти факты дают основания говорить о возможной эскалации конфликта. Жирохов связывает такие потери с ротацией подразделений на фронте.



«Всегда в течение последних трех-четырех лет так было, что именно период "пересменки" является наиболее проблематичным», - сказал он в комментарии ВВС.



К тому же Жирохов предполагает, что возможно лишь локальное обострение накануне выборов в Верховную Раду – такова цель России, чтобы добиться продвижения своих позиций в Украине.



Эксперт считает, что на линии фронта есть несколько «опасных» мест: «Если внимательно проанализировать последние события на фронте, то стоит отметить, что наиболее интенсивные бои, более похожие на разведку боем, мы можем увидеть под Мариуполем (на линии Талаковка–Водяное–Широкино) и под Докучаевском (по условной линии Березовое–Тарамчук–Славное)».



Жирохов отмечает, что под Мариуполем ситуация значительно улучшилась для ВСУ после того, как заняли курган Дерзкий («Высота»). До этого с «Высоты» регулярно велись обстрелы по Водяному, где находятся позиции украинских военных. Боевики покинули курган из-за постоянных потерь – стратегическую высоту приходилось снабжать в условиях прямой видимости со стороны ВСУ.



Докучаевское направление неспокойное, среди прочего, по аналогичной причине: в 2016 году украинские военные взяли под контроль высоты напротив города. Здесь боевики также находятся в условиях полной видимости, однако позиции не покидают.



«С тех пор и непосредственно на подступах к Докучаевску, и на флангах продолжается "бодание", которое время от времени приводит к серьезным потерям с обеих сторон», - рассуждает Жирохов.



Он считает, что противостояние на этом участке может продолжаться еще долго, вплоть до момента, «пока, например, командование ВСУ не решится на решительный шаг. Скажем, освободить Докучаевск или продвинуться настолько, чтобы взять под огневой контроль одну из ключевых трасс Донецкой области: Донецк–Волноваха–Мариуполь».



Тем временем полк «Азов» опубликовал видео огневого удара по комплексу разведки «Зоопарк-1» российского производства, который находился на окраине Горловки Донецкой области.



Ссылаясь на военных, СМИ сообщают, что на горловском направлении ситуация обострилась впервые за месяц – снаряды летят из района Горловской промзоны в сторону Зализного.

Выходит, пока на одних участках идет открытая позиционная война, на других участках пытаются реализовать долгожданное разведение вооружений. И все это происходит меньше, чем за месяц до парламентских выборов.