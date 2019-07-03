Получить грант и остаться в убытке. Как переселенцы на Донбассе пытаются построить бизнес

С 2015 года в Украине при поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира на Донбассе были воплощены в жизнь 650 стартапов и предприятий. Они в свою очередь способствовали трудоустройству более 3,3 тысяч человек, которые пострадали от конфликта. Более 200 тысяч человек прошли обучение основам предпринимательства. Такие цифры приводит Программа на официальном сайте.



Привлечение инвестиций – это одна из задач местной власти, чтобы область могла развиваться.



Но бывают случаи, когда грантовый проект не получает должного успеха и поддержанный бизнес не развивается. Несколько таких историй произошли в Луганской области.



В 2015 году переселенка из Первомайска Ирина Сельницкая выиграла бизнес-грант на открытие предпринимательской деятельности. Среди двухсот человек, которые подали свои проекты от Луганской и Донецкой областей менеджеры Программы развития ООН выбрали тех, кто был специалистом в своем деле.



Ирина сначала хотела заниматься овощеводством. Но по специальности она товаровед, потому решила открыть в Лисичанске детское кафе.



К воплощению задуманной бизнес-идеи присоединились муж и взрослый сын Ирины. Чтобы заинтересовать детей с родителями в Лисичанске ходить в кафе, Сельницкие решили открыть там детскую комнату.



Грантодатель оценил нестандартный подход к бизнесу, который должен был окупиться за год, и выделил Ирине 270 тысяч гривен. По условиям гранта Сельницкой нужно было создать дополнительно 5 рабочих мест и внести в развитие бизнеса 25% своих средств.



Когда кафе открылось, в игровой комнате начали проходить кукольные спектакли и художественные мастер-классы. Раз в неделю с детьми занимался профессиональный психолог. Для приготовления мороженого Ирина купила специальное оборудование.

Как и планировалось, Сельницкая предоставила работу двум продавцам, уборщице и двум аниматорам. международные партнеры, как правило, изучают социально-экономическую ситуацию в регионе перед выдачей гранта. Они предусмотрели, что на их деньги предприниматель закупит необходимое оборудование, заплатит налоги и когда получит прибыль, будет самостоятельно вести хозяйственную деятельность.

Однако международные партнеры не могли предусмотреть, что у предпринимательницы возникнут проблемы. Женщина говорит, что ей не пошли навстречу местные власти и предоставили аренду по высокой цене, из-за чего впоследствии начались сложности в бизнесе.



«В городе есть свободные помещения, - рассказывает «Новостям Донбасса» Сельницкая. – Они в запущенном состоянии. Чтобы сделать там ремонт, нужны деньги, а они для этих целей в проекте не предусматривались. По этой причине выбрать помещение с более подходящей ценой я не могла».



Хозяйка кафе пыталась объяснить чиновникам, что у нее не получится сразу наладить бизнес в экономически отсталом, депрессивном шахтерском городе. В детском кафе нельзя торговать алкогольными напитками и табачными изделиями – этим оно отличалось от многих подобных заведений в Лисичанске. А от реализации одних сладостей в городе, в котором живут люди с низкой покупательской способностью, прибыли не получишь. Но у чиновников был один ответ: это ваши проблемы.



До 2017 года хозяйке кафе еще как-то удавалось выходить «в ноль», выплачивая все налоги и принимая заказы посетителей на сумму, которая была вдвое меньше, чем планировалось в бизнес-плане. С 1 января 2017 по инициативе Кабинета министров минимальная зарплата выросла до 3 200 гривен. Налоговая нагрузка на малых предпринимателей существенно возросла, и кафе стало убыточным. Вскоре Ирина вынуждена была его закрыть.



Печальная история с детским кафе, к сожалению, не является исключением.



Оксана занимается иппотерапией в Лисичанске 9 лет. Спрос на лечение с помощью верховой езды есть, но небольшой. Чаще всего конюшню, которую предприниматель арендует по коммерческой цене в центре города, посещают дети с различными нарушениями здоровья. Понимая, как трудно родителям этих детей в условиях безработицы зарабатывать деньги, Оксана установила расценки на услуги своей в четыре раза ниже, чем в Киеве. Ее бизнес тоже стал убыточным.



В апреле этого года в Лисичанске прошел инициированный местными общественными организациями круглый стол, на котором его участники - представители власти, предприниматели и активисты дискутировали о будущем города.



Как рассказала специалист Лисичанского городского центра занятости Ольга Сахно, в 2018 году 23 жителя города получили гранты от международных доноров на развитие предпринимательской деятельности.



По словам координатора общественной организации «Жизнь без ограничений» Оксаны Лесных, 80% людей, получивших грант, сворачивают свой бизнес потому, что без государственной поддержки экономически они не выживут. В ПРООН эту информацию не подтвердили. По словам, координатора Программы ООН по восстановлению и развитию мира на Донбассе Владимира Лященко, закрывается только небольшое количество бизнес-проектов. Но конкретную цифру он не назвал.



По словам координатора, как и в любом бизнес-плане подающие заявку на грант предприниматели могут просчитать определенные риски, в том числе, специфику местного потребительского рынка, повышение арендной или налоговой ставок.



«Мы помогаем людям правильно составлять качественные бизнес-планы, - рассказывает Владимир Лященко. - Согласно нашей системе оценки и мониторинга проектов, закрывается лишь небольшое количество предпринимателей. Более того, многие из тех, кто официально закрылись, продолжают вести экономическую деятельность по своим направлениям, как самозанятые лица или меняют форму собственности на другую в связи с расширением или переформатированием бизнеса».



Он рассказал, что Программа проводит специальные тренинги для всех, кто хочет открыть свое дело. Они посвящены не только бизнес-планированию, но и многим другим важным аспектам ведения предпринимательской деятельности: юридическая регистрация бизнеса, финансовая отчетность, маркетинг и деловая коммуникация.



А что думает по этому поводу городская власть, и какова ее роль в поддержке предпринимателей?



Как рассказал «Новостям Донбасса» первый заместитель мэра Лисичанска Андрей Шальнев, местная власть заинтересована, чтобы предприниматели создавали рабочие места и развивали свой бизнес в городе. Однако, он утверждает, ссылаясь на выводы Государственной аудиторской службы, что Лисичанский городской совет необоснованно занизил коэффициент арендной платы за землю в 2015-2018 годах. По его словам, это привело к тому, что местный бюджет недополучил средства.



«Вывод ревизоров, на мой взгляд - это лучший ответ тем предпринимателям, которые упрекают городской совет, что он сдает в аренду помещения по завышенным ценам. Образно говоря, если сделать налоги еще ниже, чем сейчас, то город не сможет содержать бюджетную сферу», - считает Шальнев.



Он рассказал, что в Лисичанске зарегистрированы около 5 тысяч предпринимателей. За 2018 год, не учитывая других отчислений, они заплатили только 20 миллионов гривен единого налога.



«Думаю, что Ирине Сельницкой нужно было более внимательно отнестись к выбору ассортимента своего товара, изучить спрос на него. Учесть тот фактор, что в городе неблагоприятный инвестиционный климат и спрогнозировать связанные с этим возможные риски», - считает заместитель городского головы.



По его мнению, для того, чтобы в Лисичанске развивался мелкий бизнес, который исторически здесь был связан с крупными промышленными предприятиями, нужна четкая и понятная государственная политика.



«К сожалению, ее нет, - резюмирует Шельнев. - Как центральная власть относится к Луганской области, можно увидеть на примере обанкротившегося государственного стеклозавода «Пролетарий», который подчинен министерству экономического развития и торговли. Депутаты Лисичанского горсовета написали возглавляющему это ведомство министру Степану Кубиву письмо, в котором просили помочь восстановить стеклозавод. Министерство прислало ответ, в котором были названы причины, почему центральная власть отказывается поддерживать госпредприятие. Одна из причин - расположенность стеклозавода менее 150 км от линии соприкосновения».



Тем не менее, Ирина Сельницкая открыта к диалогу и готова обсуждать свой экономически неудавшийся проект с разными экспертами, в том числе и представителями власти, чтобы найти золотую середину. Возможно, в будущем это сведет к минимуму риски в бизнесе.

Она хочет украсить повседневную жизнь людей, которые живут в «серой зоне» Донбасса. С командой единомышленников из общественной организации «Мост 3.10» они разрабатывают новый проект «Хаб на колесах». Общественники планируют привозить в отдаленные села художников со своей культурной программой. На Рождество «Мост 3.10» провел первый в Лисичанске фестиваль вертепов.