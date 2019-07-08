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Пророссийский «реванш» и Зеленский. Что дальше?

Виталий Сизов
08 июля 2019, 16:03

Пророссийский «реванш» и Зеленский. Что дальше?

«Реванш! Капитуляция! Зрада!» вместо «Армії! Мови! Віри!». Лозунги кандидатов на досрочных парламентских выборах - прямые и однозначные.

Покупка целого пула телеканалов пророссийским бизнесменом Виктором Медведчуком, возвращение России в ПАСЕ, восстановление прежних советских улиц в украинских городах, предложение из Офиса президента предоставить русскому языку статус регионального в Донецке. По мнению ряда политических игроков, это все – продиктовано действиями нынешней украинской власти.

«Меня беспокоит отсутствие четкой позиции со стороны новой власти... Еще есть такие сигналы, которые звучат из окружения президента Зеленского. Именно они и провоцируют разного рода пророссийские силы на попытки вернуть Украину в состояние до 2014 года», - считает руководитель Украинского института национальной памяти, кандидат от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

Он убежден: все, что делается, будь то «игры» Виктора Медведчука или Петра Порошенко – это реализация российского сценария.

Кандидат в нардепы от «Слуги народа» Никита Потураев считает, что в Украине происходит «не реванш, а экспансия государства-агрессора в наше информационное пространство».

«Не фейковыми новостями, не очередными баснями о распятых мальчиках или девочках, а экспансия капиталом, скупкой медиаактивов», - подчеркнул Потураев.

Представитель медиа-команды партии «Слуга народа» Андрей Бузаров, в свою очередь, отметил, что для него, «как для аналитика, который живет в Украине последние пять лет, опасен реванш той власти, которая ушла».

Новый глава Луганской области Виталий Комарницкий не считает, что происходящие в стране перемены – это реванш.

«Реванш - стремление к лучшему? На мой взгляд, это кричат те люди, которые с ностальгией понимают, что они свое время не с пользой использовали», - считает Комарницкий.

Пока прошлая и нынешняя власть соревнуются в столице, кто же из них более проукраинский, в Славянске «кипит» работа штаба Виктора Медведчука. Здесь выступили перед жителями кандидат в нардепы от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрий Бойко и Наталия Королевская.

Сегодня в Славянске любой представителям политической силы можно подняться на сцену и сделать заявление, в Донецке это просто немыслимо.

Лидер партии «Голос», кандидат Святослав Вакарчук, который посетил Донецкую область на прошлой неделе, тоже порассуждал на тему реванша.

«Снизим тарифы, вернем мир… А где вы были все эти 28 лет. Это же те же самые люди. Я хочу, чтобы они мне это объяснили на одной странице и не мне, а всем вам. Пока это лишь слова», - заявил со сцены Вакарчук.

Кандидаты в депутаты будут и дальше «играть» со своим электоратом. Им нужны голоса, логика их действий продиктована внутрипартийными и предвыборными соображениями, что серьезно ослабляет курс на эффективное разрешение конфликта в Украине.

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