«Новые лица» в политике на Донбассе. Кто эти люди?

Высочайший запрос на новые лица в украинской политике вылился в избрание президентом комедийного актера и медиа-менеджера Владимира Зеленского. Социологические опросы стабильно показывают низкий уровень доверия к институтам власти и желание перемен. Донбасс не выделяется из общей динамики. Но смогут ли удовлетворить его запрос так называемые «новые партии»?

Во время первого тура президентских выборов две донбасские области стали единственными, где наибольшее количество голосов получил представитель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владимир Бойко. Политические силы и политики со схожими лозунгами всегда побеждали на выборах на Донбассе.



Но в этот раз все будет не так легко. На втором месте с небольшим отрывом оказался Владимир Зеленский.



Его партия «Слуга народа» презентовала кандидатов в мажоритарных округах. Лицом партии в области стал шоумен Сергей Сивохо. Но основное знамя - Владимир Зеленский. А за ним идут малоизвестные кандидаты.



Через несколько дней Донецкую область с бесплатным концертом посетили актеры студии «95 квартал». Такая схема сработала не президентских выборах. Агитационного тура как такового у Зеленского не было. Он ездил по стране с концертами своих проектов «Вечерний квартал» и «Лига смеха».



Музыкант Святослав Вакарчук все-таки решился пойти на выборы. Он объявил о создании партии «Голос». Первые ее представители появились и в Донецкой области.



А сам Вакарчук посетил пропускной пункт в Луганской области и выступил на центральной площади Славянска, правда, без концерта, как в других городах. Схема агитации Зеленского «политика плюс шоу-бизнес» теперь работает не только на него.



По пути обновления пошли далеко не все. Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» представила прогнозируемый список кандидатов, разбавленный несколькими молодыми депутатами, которые, впрочем, имеют собственные интересы.



Народный депутат Украины Алексей Рябчин отработал весь прошлый созыв в партии. Его номер в избирательном списке, учитывая рейтинг партии, оставляет небольшие шансы на избрание. Но несмотря на это, он не оспаривает такой подход к формированию списков и защищает его.



«Сейчас (к власти, - ред.) придут люди, которые достойны быть депутатами. Я надеюсь, люди их выберут. Но если в парламенте не будет опытных людей, которые знают, как это делать, потому что система настолько сильная, что просто так с наскока не получится ее преодолеть и построить новую», - считает Рябчин.



«Голос» и «Слуга народа» - не единственные «новые партии». Еще на местных выборах 2015 года, в некоторых городах молодые политические силы попали в органы местного самоуправления.



В Мариуполе «Сила людей» появилась на основе экологического и волонтерского движения, на счету ее членов - множество экологических митингов и контроль власти.



«"Голос", "Слуга народа" – это отличные ребята, таких людей надо выбирать. Но это не партии. Это просто список, политический проект, который на сегодняшний день собрал людей на фоне сериала, которые думают, что можно палочкой махнуть и все получится», - считает кандидат в депутаты от «Силы людей» Максим Бородин.



Члены партии в Мариуполе нередко сталкивались с давлением из-за активной и публичной деятельности, но все равно пока в своем городе они - нишевая политическая сила.



«В городе, в котором большинство СМИ управляются олигархом, было бы странно ожидать, что ситуация будет складываться по-другому. Сумасшедший админресурс, сумасшедшие деньги…», - комментирует ситуацию Бородин.



Схожая судьба у «Самопомощи» в Славянске. Ей удалось стать эффективной оппозицией, но пока не властью.



«Мы заработали поддержку примерно от 10% избирателей в нашем регионе», - говорит кандидат в депутаты от «Самопомощи» Дмитрий Кочуков.



Он также считает, что «Слуга народа», впрочем, как и «Блок Петра Порошенко», - это не партии, а политические проекты, основанные на лидерстве конкретных людей.



«Самопомощь» готовится к выборам в Славянске и осторожно надеется на перемены в стране в связи со сменой президента, хотя у ее представителей есть опасения, что все пойдет по традиционному пути.



Раскроют ли следующие парламентские выборы ворота возможностей для молодых партий и поможет ли это Донбассу?