Кто настоящий оппозиционер в Украине?

Фото: apostrophe.ua

Бывшая Партия регионов раскололась на два лагеря «Оппозиционную платформу - За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко и «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова и Вадима Новинского.



Основные лозунги у них похожие. Главный тезис - это достижение мира с помощью компромисса с Россией. Поэтому неудивительно, что избиратели не могут различить эти партии.

Но разница есть, по крайней мере о ней говорят, хотя список претензий у обеих партий друг к другу одинаковый.



Блок Колесникова - Новинского обвиняют в союзе с олигархом Игорем Коломойским и лояльности к новому президенту, ведь не так давно к этим двум оппозиционерам присоединился мэр Харькова Геннадий Кернес его партия «Доверяй делам».



«Оппозиционную платформу За жизнь» Медведчука подозревают в связях с бывшей властью, Россией и даже радикальными националистами.



В списке Медведчука на 31 месте довольно неожиданно оказался бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива.



Парламентские выборы-2019 будут не первой схваткой оппозиционеров между собой.



Группу Новинского-Колесникова возглавляет бывший собственник телеканала News One Евгений Мураев. В декабре 2017 года этот канал оказался под давлением правых организаций, якобы из-за высказываний Мураева о том, что Майдан был государственным переворотом. К блокаде телеканала тогда призывал и новый оппозиционер Кива.



В прошлом Кива был очень резок по отношению к лагерю политиков, которых в Украине называют пророссийскими и к их телеканалам тоже.



Затем весной 2018 года правые организации, близкие к Дмитрию Корчинскому, блокировали и телеканал ZIK.



Они блокировали работу канала из-за якобы его возможной продаже Виктору Медведчуку.



А накануне старта президентской кампании осенью 2018 года к давлению подключилась и Верховная Рада Украины. В октябре она потребовала ввести санкции против канала «112» и телеканала News One за их якобы пророссийскую риторику.



Сейчас все эти телеканалы («112», News One и ZIK) перешли под контроль соратника Медведчука Тараса Козака - десятого номера партии «За Життя».