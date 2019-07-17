Фактчек заявлений накануне выборов: кто из кандидатов манипулировал

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21 июля в Украине пройдут досрочные парламентские выборы. «Новости Донбасса» публикуют подборку фейков и манипуляций, которые зафиксировали журналисты проекта #ВибориБезБрехні и ОТВД. Журналисты нашли неправду в словах кандидатов от партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

«Европейская солидарность»

София Федина № 5 в избирательном списке



Дата: 27 июня 2019



Источник: эфир телеканала «1+1» (2:06:41 - 2:07:22)



София Федина: Если учесть, что сегодня звучат заявления о сокращении армии на 100 тысяч, о том, что надо уволить военных врачей и медсестер, о том, что наши войска отводятся с позиций у Станицы Луганской, а радио «Армия ФМ» не получает продолжение лицензии на вещание в [зоне] Операции объединенных сил, то я говорю, что это огромная опасность для государства в то время, когда «московская федерация» развернула на границе свои войска.



Премьер-министр Владимир Гройсман: Можно уточнение? У меня вопрос. Вы сказали о сокращении украинской армии на 100 тысяч. Это где вы услышали?



Федина: Заявление «Слуги народа.



Гройсман: Какого слуги народа?



Федина: Представителей партии, которые звучат в СМИ.

Фактчек

О сокращении армии на 100 тысяч заявлял в своем блоге волонтер Роман Доник. Министерство обороны Украины в ответ на запрос «Радио Свободы» сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

21 июня о сокращении более тысячи медицинских должностей в военных госпиталях сказала в Верховной Раде народный депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская. Министерство обороны в ответ на запрос «Радио Свободы» сообщило, что сокращение медицинского персонала не предвидится.

26 июня украинские военные отошли от одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской во исполнение договоренностей переговорщиков в Минске. 30 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что поддерживаемые Россией боевики официально сообщили об отводе своих сил от Станицы Луганской.

Действие разрешений на вещание радио «Армия ФМ» в Донбассе действительно должно могло прекратиться в июле-августе. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания провел 4 июля первое за два месяца заседание и продлил их действие.

Как говорится в сюжете ОТВД, публичные заявления кандидата Петра Порошенко к парламентским и президентским выборам практически не отличаются. Он представил новую команду, но не перестал использовать манипуляции для пиара.

«Я є єдиний президент, який не тільки не розширив свої повноваження, а ще їх суттєво звузив» - это манипуляция.



Полномочия президента сузила Верховная Рада после побега Виктора Януковича из страны, то есть, до того, как Порошенко стал главой государства.



«Вступ до ЄС неможливий без референдуму. Якщо хтось цього не знав. Спочатку подається application forms. Спочатку подається заявка на вступ, тоді коли ми відповідаємо критеріям. А референдум проводиться не з питанням йти чи не йти. Народ визначився. Іне треба його затягувати в манівці, бо це є путінський сценарій. А запитання на референдумі буде, чи готовий український народ делегувати частину повноважень наднаціональному органу» - это неправда.



В требованиях о вступлении Украины в ЕС нет пункта о референдуме.



Конституция Украины также не требует референдума перед вступлением в финансовые или военные международные альянсы.



Порошенко в своих выступлениях часто преувеличивает цифры и статистику.

«Наш it-сектор вже зараз забезпечує майже 4% ВВП країни, дає роботу близько 150 тисячам українців і очікується, що в найближчі 2 роки ця цифра зросте до 200 тисяч» - это неправда.



По данным Госстата, it-компании обеспечивают 2,5% ВВП, к 2021 году количество работников может увеличится до 179 тысяч человек, сообщает портал DOU.



«Ці кошти до останньої копійки мають йти тим пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію. Їх на сьогоднішній день біля 4 млн» - это неправда.



По данным Пенсионного фонда на начало 2019 года минимальную пенсию получали около 2,2 миллионов украинцев.

«Оппозиционная платформа - За жизнь»

Вадим Рабинович №2 в избирательном списке



Дата: 23 июня 2019



Источник: эфир телеканала «112 Украина» (0:00 - 0:14)



Цитата: «Сегодня еще гениальную вещь сказала Администрация президента. Шутки должны когда-то закончиться. «Столицу надо перенести». Столицу Киев нужно перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского».

Фактчек

Информации о якобы намерении «Слуги народа» перенести столицу из Киева в другое место сообщили издания «Савранські вісті» и «Красноокнянські новини». Они ссылались на лидера «Слуги народа» Дмитрия Разумкова. Оба портала созданы с помощью конструктора сайтов Tilda, имеют сходный дизайн и публикуют одинаковые тексты. На страницу «Красноокнянських новин» в Фейсбуке подписаны 49 пользователей, на «Савранські вісті» - 31 пользователь. Первая публикация на обеих страницах датирована 30 мая.

Партия «Слуга народа» в ответ на запрос «Радио Свободы» сообщила, что «на самом деле ни Дмитрий Разумков, ни кто-либо другой из представителей партии никогда не заявлял ничего подобного».

ОТВД разобрали публичные заявления лидеров партии – Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Основная тактика партии — пророссийская позиция, критика решений правительства и манипуляции с темой закупки и добычи газа.

Медведчук: «Ваше сообщение и сообщение Дмитрия Анатольевича Медведева, а через несколько дней и подтверждение этой позиции с уст президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что действительно — при прямых поставках может быть снижена цена на 25%. Это был своего рода, я вам честно скажу, это был луч света в темном царстве».



Бойко: «Сегодня сложилась ситуация абсолютно ненормальная - когда тот же российский газ поставляется в страну из Европы, тот же — без прямого контракта, через каких-то непонятных посредников, через какие-то схемы, которые, в конечном итоге, приводят к тому, что он становится почти на 100 долларов дороже».



Это манипуляция.



Политики не упоминают, что Российская Федерация вместе с Крымом захватила: 9 украинских буровых установок, 9 газовых и нефтяных месторождений, газотранспортную систему.



На данный момент Россия специально завышает цену на газ для Украины, что признал и Арбитражный суд. Он обязал РФ снизить цену на газ для Украины, но Россия не делает этого.



При скидке в 25%, которые обещают Бойко и Медведчук, российский газ все равно будет дороже, чем при покупке у посредников из стран Европейского Союза.



У Медведчука есть и личная заинтересованность в прямых переговорах с Россией – у него там есть бизнес по добыче и переработки нефти.



Медведчук в 2014 году попал в санкционный список США, поэтому все компании зарегистрированы на его жену телеведущую Оксану Марченко.

«Батькивщина»

Юлия Тимошенко – №1 в избирательном списке.



Дата: 1 июля 2019



Источник: эфир телеканала ICTV (4:14 - 4:42)



Цитата: «За последние пять лет у нас закрылись 500 медицинских учреждений и 1633 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности. Уволены с работы 32 тысячи врачей и уехали за границу у нас там находить свое счастье 70 тысяч медицинских работников».

Фактчек

Согласно данным на сайте Государственной службы статистики, на конец 2014 года количество лечебных заведений составляла более 1,8 тысяч, а на конец 2017 - более 1,7 тысяч.

Государственная служба статистики также подсчитала, что количество врачей всех специальностей в течение 2014-2017 годов оставалось практически на одном уровне (186 тысяч). За этот период количество среднего медицинского персонала - медсестер, фельдшеров, акушеров и т.д. - сократилось на 19 тысяч. Данных за 2018 год пока нет.

К слову, официальной статистики трудовой миграции медицинских работников за границу не существует.

Журналисты ОТВД также нашли манипуляции со стороны Юлии Тимошенко.

«Всі розбіглися в різні політичні команди, а чи є хоч один зрадник в «Батьківщині»? Всі як прийшли, так і рухаються далі спільно однією командою» - это манипуляция.



Сергей Пашинский, Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Александр Турчинов покинули партию в 2014 году.



«Політика НБУ в останні 5 років довела країну до крайнього рівня інфляції, необгрунтованого падіння гривні, утримання недопустимих ставок по кредитам для бізнесу, для економіки» - это неправда.



Национальный банк Украины проводит политику сдерживания инфляции. Уровень инфляции падает с 2015 года. До отстранения Януковича от власти правительство Азарова искусственно сдерживало курс доллара. По данным экономистов, на это было потрачено от 15 до 20 млрд золотовалютных резервов страны.

«Голос»

Святослав Вакарчук №1 в списке партии.



Дата: 24 июня 2019



Источник: эфир телеканала ICTV (1:45:38 - 1:45:41)

Цитата: «Больше 90% не доверяют украинскому парламенту».

Фактчек

Эта цитата является преувеличением. Согласно опросу Центра Разумкова, проведенного 20-26 марта 2019, Верховной Раде полностью и в основном не доверяет 81,6% респондентов.

Ранее у Вакарчука в речи уже была похожая цитата. Тогда он сказал, что парламенту доверяет 3%. Проект VoxCheck назвал это «манипуляцией», потому что лидер партии «Голос» не учел людей, которые «в основном доверяют» парламенту.

Согласно опросу Центра Разумкова, Раде полностью доверяют даже еще меньше - 1,3% респондентов. Однако стоит смотреть также на тех, кто ответил «преимущественно доверяю». В этом опросе это 11,1% респондентов. Таким образом, уровень доверия к парламенту составляет 12,4%.

Партия «Голос» позиционирует себя, как команду молодых и прогрессивных политиков. Журналисты ОТВД также заметили манипуляции в речах Вакарчука.



«Ви знаєте, що в Україні 80% українців поступає у вищі навчальні заклади. Такої кількості з вищою освітою не існує ніде у світі» - это неправда.



Действительно 82% украинцев поступают в вузы, но Украина занимает 16 место в мире по количеству людей с высшим образованием. Украину обгоняют США, Аргентина, Дания и другим.



Обращаясь к избирателям, Вакарчук часто апеллирует к эмоциям:



«В мене є одна дуже емоційна історія. Приїжджає мама моєї дружини і каже: "В мене пенсія 1500 гривень…". І починає плакати. Слава, знову прийшли нові і знову нічого не міняється».

Также Вакарчук использует популизм:

«Не варто обіцяти швидке завершення війни, а варто обіцяти зробити все, щоб вона закінчилася якомога швидше на сприятливих для України умовах».



Украинцы по-разному видят благоприятные условия окончания войны. Как достичь благоприятных условий для всех, Вакарчук не говорит. Кроме этого, публичные выступления партии заканчиваются концертами артиста-кандидата, что можно счесть подкупом избирателей.

«Слуга народа»

Дмитрий Разумков №1 в списке партии



Дата: 4 июля 2019



Источник: эфир телеканала «1+1» (1:31:41 - 1:32:05)



Цитата: «Я думаю, нам, однозначно, нет (не выгодно отменять закон о люстрации, - ред.), потому что вы привели единственный аргумент - это [председатель Офиса президента Андрей] Богдан. Во-первых, Богдан, по моему глубокому убеждению, здесь не нарушает закон. Есть норма, о которой вы говорили. Офис президента... Он не является государственным служащим, поэтому не подпадает под закон о люстрации».

Фактчек

Андрей Богдан в 2010-2011 годах и в 2013-2014 годах работал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Оба раза на эту должность его назначал премьер-министр Николай Азаров. Согласно закону об очищении власти, правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики подпадает под люстрацию. Этот закон запрещает люстрированным чиновникам работать на должности главы Администрации президента и десятках других должностей до 2024 года.

22 мая в министерстве юстиции Украины заявили, что Андрей Богдан не может возглавлять Администрацию президента, так как подпадает под закон о люстрации. Заместитель главы АП Руслан Рябошапка 24 мая сказал, что Зеленский уволит Богдана с должности, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции закону об очищении власти.

Лидер партии, президент Владимир Зеленский, заняв пост главы государства, нарушает собственные обещания.



Цитата: «Кому подобається коли президент призначає на посаду свого кума, чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років?».



Несмотря на заявления о борьбе с кумовством, сам Владимир Зеленский назначил на руководящие посты в государстве партнеров по бизнесу и людей из близкого окружения, в частности: Ивана Баканова, Максима Донца, Владислава Бухарева, Сергея Борзова.



Цитата: «Це люди, які потрапили по списку через інтернет відбір. Це люди, які доводять, що в Україні можна чогось досягти без зв’язків, без грошей, чи якихось там впливових родичів»



В списке президентской партии много медийщиков и партнеров телеканала «1+1».



№9. Алекснадр Ткаченко - гендиректор «1+1»



№25. Максим Ткаченко - гендиректор пиар-компании «Квартал – Концерт»



№38. Игорь Кривошеев - бывший КВНщик, сейчас работает в компании ComedyOrg event



№42. Владимир Воронов - директор брендингового агентства, которое сотрудничает с «95 кварталом»



№46. Артем Ковалев - гендиректор информагентства УНИАН, которое принадлежит компании олигарха Игоря Коломойского



№47. Валерий Стрейничук - руководитель «Лиги Смеха Волынь»

#ВибориБезБрехні - это совместный проект независимых украинских медиа - «Громадського телебачення», VoxCheck, «Нового времени», Kyiv Post, «Новостей Донбасса» и Радио Свободы.