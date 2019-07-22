Станет ли Донбасс «водной пустыней»?

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Затянувшийся военный конфликт на Донбассе не только лишил миллионов людей крыши над головой, но и добавил проблем с водой в регионе. Вот уже пять лет жители Донецкой области страдают от регулярных перебоев с водоснабжением. Единственная водная артерия, канал «Северский Донец-Донбасс», расположен очень близко к «красной зоне», а его часть проходит через неподконтрольную территорию.



Из-за постоянных обстрелов люди месяцами не видят воды. По злой иронии судьбы чаще всего аварии происходят летом, когда водозабор увеличивается в несколько раз. Кроме того, состояние водопроводных сетей оставляет желать лучшего. Более 25% труб распределительной сети водовода находятся в аварийном состоянии, а более 60% нуждаются в ремонте.

Как устроен канал «Северский Донец-Донбасс»



Система водоснабжения Донецкой области представляет собой комплекс гидротехнических сооружений: каналов, магистральных водоводов и распределительных систем. При помощи системы насосных станций вода поднимается на высоту Донецкого кряжа, 260 м, и транспортируется с севера на юг области.

Трубы канала «Северский Донец-Донбасс». Фото из открытых источников

Общая протяженность канала «Северский Донец-Донбасс» – 133 км, а пропускная способность – 43 м3/с. Для пополнения водного запаса используются также и подземные источники, как родниковые, так и вскрытые буровыми скважинами. Воду потребителям подают 75 насосных станций, 23 водопровода и 17 фильтровальных станций. А также другие гидротехнические сооружения: трубы, акведуки, дюкеры. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 19 тысяч километров.

Канал «Северский Донец-Донбасс». Фото из открытых источников

Канал СДД введен в эксплуатацию в 1958 году, а последние работы по его реконструкции проводились в 1979 году. На сегодняшний день это одно сплошное решето. Только за 2018 год на объектах компании «Вода Донбасса» произошло 56 крупных аварий, 696 повреждений и более 28 тысяч порывов.



К примеру, так выглядит участок трубопровода Кировского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства. Город Кировск сейчас находится на временно неподконтрольной территории. Но компания продолжает обслуживать свои объекты. Профилактические и ремонтные работы позволяют значительно сократить потери воды, избежать поломок оборудования и минимизировать аварийные ситуации.

Фото с официального сайта компании «Вода Донбасса».



Почему жители нескольких городов остаются без воды

Начиная с 2014 года из-за боевых действий произошло несколько серьезных аварий в результате которых жители Донецкой области по несколько месяцев оставались без воды. Из-за изношенности водопроводных сетей только с начала текущего года произошло 11 аварийных ситуаций, в результате чего без воды остались жители Славянска, частично Краматорска, Дружковки, Константиновки, Бахмута, Торецка и Ильиновской громады.



Еще одна причина отсутствия воды — это задолженность компании «Вода Донбасса» перед энергетиками, которые в мае-июне были вынуждены отключить от электроэнергии несколько водозаборов. Тогда доведенные до отчаяния жители Константиновки начали выходить на стихийные митинги и требовать от местных властей решить проблему с водой. Несколько дней подряд в разных населенных пунктах люди собирались на улицах, а жители села Сантуриновка Константиновского района 14 июня даже перекрыли трассу в направлении Бахмута.

Долг компании «Вода Донбасса» на сегодняшний день составляет 2,8 млрд. гривен. Половина этой суммы – задолженность по оккупированной территории. Однако люди, которые выходят на акции протеста, компании ничего не должны. Они говорят, что исправно оплачивают свои счета.



Что говорит Донецкая облгосадминистрация?



«Там, где мы можем не допустить отключения от электроэнергии, мы это делаем, – прокомментировала тогда ситуацию заместительница директора департамента ЖКХ ДонОГА Лариса Гусева. – Но у энергетиков есть возможность отключать объекты компании «Вода Донбасса» дистанционно. Так был отключен Белокузьминовский водозабор, который питает Константиновку».



В июле Белокузьминовская насосная станция и насосная станция 4-го подъема Второго Донецкого водовода восстановили свою работу. Это произошло после того как Кабинет министров запретил применять какие-либо ограничения поставок электроэнергии «Воде Донбасса».



Но кроме проблем с энергетиками вызывает тревогу тотальная изношенность водопроводных сетей. В связи с этим еще в 2017 году ДонОГА разработала региональную программу «Вода Донетчины», которая предусматривает переход области на альтернативное водоснабжение.



«Программа включает 73 мероприятия. В первую очередь, это ремонт Второго Донецкого водопровода и Южно-Донбасского водопровода. Это два центральных магистральных водогона, которые обеспечивают водоснабжение большей части территории области», – рассказывает Лариса Гусева. Всего по данным ДонОГА, на выполнение региональной программы потребуется почти 6 миллиардов гривен. Из них половина средств необходима на восстановление Второго Донецкого водопровода.



Частично программа выполняется. Выделяются средства на замену изношенных труб, разрабатывается проектно-сметная документация на обеспечение резервными источниками воды Торецка, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Мариуполя.



В систему резервного водоснабжения на случай аварий или отключений электроэнергии вошли не только объекты кампании «Вода Донбасса», но и подземные источники.



Как жители области получают воду из цистерн



На территории Константиновки и района, а также сел Ильиновской громады, которые больше всего страдают от отсутствия воды, круглосуточно работают десять машины коммунальных служб и ГСЧС. Восемь автомобилей подвозят техническую воду, а две – питьевую. К сожалению, в области не хватает машин, которые имеют право развозить воду для питья.



«Мы обращались за помощью к коммерческим структурам, но нам отказали, – поясняет Лариса Гусева, – обращались к соседним областям, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской. Только Луганская область выделила большую автоцистерну вместимостью в восемь кубометров, которым служба ГСЧС сейчас развозит воду».



Также чиновница отметила, что облгосадминистрация обратилась за помощью к международным организациям. Необходимо приобрести емкости вместимостью в 3-5 кубометров для установки их на объектах социальной сферы.



«Да» или «Нет» скважинам



За пять лет перебоев с водоснабжением жители области давно уже пробурили скважины в каждом микрорайоне. Скважинами обеспечены и социальные объекты: школы, детские сады, больницы, государственные учреждения.



Однако глубинную воду нельзя считать питьевой даже несмотря на положительную оценку лабораторий. По данным компании «Вода Донбасса», вода из скважин имеет повышенную жесткость, сухой остаток, железо, фтор, марганец. Неизвестно, как употребление без деминерализационных установок скажется на здоровье людей через несколько лет.



Выход из положения



Перебои с водой в разных городах и поселках области все равно продолжаются. К примеру, жители прифронтового поселка Новгородское Донецкой области уже больше месяца выживают без водоснабжения в летний зной. Люди вышли на акцию протеста и обратились к президенту и руководству СНБО с требованием немедленно восстановить водоснабжение или ввести режим чрезвычайной ситуации.



Спасением для всех жителей Донбасса может стать возобновление строительства второй очереди канала «Днепр-Донбасс», которое было прекращено в 1997 году из-за отсутствия финансирования.



Напомним, что строительство стартовало в 1969 году. Канал «Днепр-Донбасс» необходим для переброски воды из Днепра в Северский Донец. Было запланировано две очереди общей протяженностью 550 км. Первая очередь – до Северского Донца, а вторая прямо до Донецкой области дополнительно к каналу «Северский Донец-Донбасс». В 1982 году первая очередь канала была завершена.



По данным Центрального государственного научно-технического архива Украины, сметная стоимость канала в те годы составляла гигантскую сумму - 595 миллионов рублей. Курировал строительство председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Строительство канала Днепр-Донбасс было объявлено всесоюзной ударной Комсомольской стройкой. По сути это рукотворная река, которая проходит через три области Украины: Днепровскую, Харьковскую и Донецкую.

Некоторые политики дают предвыборные обещания требовать от государства возобновления строительства канала. Это раз и навсегда решило бы проблему с обеспечением Донбасса питьевой водой. Только все обещания предаются забвению сразу после выборов.



На сегодняшний день реальный выход из положения - это завершение региональной программы «Вода Донетчины». По словам Ларисы Гусевой, из областного бюджета выделены средства на ремонт 3-х километров трубы Второго Донецкого водопровода. Также разрабатывается проектно-сметная документация на обеспечение резервным водоснабжением Торецка. До конца июля департамент жилищно-коммунального хозяйства ДонОГА планирует закончить разработку документации на обеспечение резервным водоснабжением Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Мариуполя.



Кроме объектов компании «Вода Донбасса» для водоснабжения городов ДонОГА планирует использовать подземные источники на тот случай, если энергетики будут отключать насосные станции от электричества. В целом на внедрение проекта по альтернативным источникам воды в области потребуется минимум год.