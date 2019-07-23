Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Без почестей. Можно ли считать переселенца героем и за что

Юля Тараруй
23 июля 2019, 16:55

Без почестей. Можно ли считать переселенца героем и за что

Фото: vpl.in.ua Фото: vpl.in.ua

С начала конфликта на Донбассе переселенцы время от времени выступали негативными персонажами в публикациях медиа, в комментариях в социальных сетях и подвергались атакам со стороны целого ряда партийных и политических деятелей. Самые распространенные образы «переселенцев-негодяев» - это скандалисты, претенциозные нахлебники и, конечно же, сепаратисты. Доставалось переселенцам, их родственникам и даже целым городам, из которых люди. Негатив был и от украинских писателей, и от медиа-активистов, среди которых «популярные блогеры», «эксперты» и всевозможные «информационные воины».

Спустя 5 лет волна негатива почти стихла. Принимающие громады перестали высматривать хвост и рога в людях с донецкой и луганской пропиской, а зарубежные доноры теперь предлагают большинству из них в качестве помощи «удочку», а не «рыбку».

И все же часть переселенцев вернулась домой. Мониторинг Международной организацией миграции (МОМ) показал, что к концу 2018 года на оккупированную территорию уехали 19% из числа опрошенных. Главной проблемой возвращения стала нехватка денег - так ответили 45%.

Другие же, наоборот, остались в Киеве, Днепре, Львове и в других крупных городах, но им по-прежнему тяжело. Проблемы все те же: нет собственного жилья, не хватает денег на достойную жизнь, нет полноценного права голоса на местных выборах, привязка к статусу переселенца часто создает бюрократические сложности. 

В министерстве по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) показали примеры успешных проектов переселенцев. Министр Вадим Черныш объясняет: «Украинское общество и его позиция очень часто отличаются от позиций политиков. Когда мы слышим много стереотипов, они являются методом достижения политической цели. Если вы увидите реальное отношение людей – сочувствие. Это чувство присуще украинцам».

Страна выиграет, если вовлечь переселенцев в экономические модели тех регионов, которые стали новыми домами для дончан и луганчан.

Для того, чтобы рассказать историю конкретного человека, столкнувшегося лицом к лицу с войной, министерство объявило флешмоб под названием «Я знаю героя». Любой желающий может оставить на сайте заявку-историю о том, кем из знакомых переселенцев он гордится. Флешмоб стал продолжением проекта МинВОТ под названием «Герои наших сердец». То есть все началось с девяти историй, которым министерство придало форму. Девять историй людей кратко запечатлены на видео, а героям посвятили сеть баннеров. К слову, Черныш заверил, что во многих украинских городах местные администрации добровольно выделяли бесплатные площадки для баннеров, несмотря на «горячий» предвыборный период. К тому же, акцию поддержал негосударственный сектор.

«Было много случаев, когда люди отказывались быть “героями” публично. Даже среди работников министерства, четверть из которых – переселенцы. Далеко не все нашли в себе силы поделиться историей. Но когда мы призвали людей писать нам о своих знакомых, мы узнали столько новых историй. Если бы мы не призывали людей делиться своими историями, их бы было гораздо меньше», - считает консультант проекта Богдан Горобчук.

Сейчас на сайте количество историй перевалило за 120.

Героями девяти историй, которые выбрало министерство, стали не только люди, но и целые организации - Луганский областной академический музыкально-драматический театр и Херсонская морская академия. Вуз активно принимает переселенцев, а театр-переселенец стал вторым домом для многих актеров, которые выехали вместе с ним. Эти заведения далеко не единственные, есть еще целый ряд других государственный и частных вузов, театров, клиник и больниц, которым “с нуля” пришлось налаживать быт на новом месте.  

Владислав Терлецкий родом из Луганска. Он - один из 178 курсантов-переселенцев в Херсонской морской академии.

Авторы проекта уверяют, что «героизация» - это не рисованный нимб вместо выдуманных рогов, а реальные истории людей, которые, оказавшись в экстремальных условиях, смогли адаптировать их под себя.

«Это сильные люди, которых не сломали обстоятельства. И очевидно, что они герои для людей, которые также сталкиваясь с такими сложными обстоятельствами, искали в себе внутренние силы. Например, Екатерина Донцова [директриса Луганского областного дома ребенка] не сломалась на границе с Россией от угроз боевиков и начала обращаться куда только можно, чтобы спасти детей, которых хотели отобрать», - высказался Горобчук.

Он добавил: не обязательно быть переселенцем, чтобы чувствовать мотивацию оставаться в своей стране и развивать громаду, в которой живешь.

Если верить исследованиям Международной организации по миграции (МОМ), переселенцы в Украине почти не планируют покидать страну. Как рассказала и.о. главы представительства в Украине МОМ доктор Лоре Иковац-Слапак, лишь 1% опрошенных переселенцев сообщили, что уже нашли работу за границей и 5% сообщили, что планируют найти работу в другой стране. Большинство опрошенных из числа занятых (67%) работают на своем нынешнем месте работы уже минимум год и их занятость соответствует квалификации.

Этот же отчет показал, что среди опрошенных число безработных и занятых разделилось почти поровну – 48% и 52% соответственно. Среди безработных – 24% пенсионеров. В то же время, среди небольшого количества переселенцев, которые активно ищут работу, 29% были безработными до одного года, 40% оставались без работы от одного года до четырех лет, 16% были безработными более четырех лет, и 7% никогда не работали ранее. Те, кто активно ищут работу, но не могут найти, заявили, что сталкивались с разными проблемами. Чаще всего упоминали нехватку вакансий (77%) и низкую заработную плату на тех вакансиях, которые были открыты (62%).

Александр Кузьминов. Ветеран АТО. Работает столяром в социальной мастерской.

И все же доктор Лоре Иковац-Слапак говорит, что положительные сдвиги есть. В первую очередь они касаются того, как переселенцы относятся к новому месту.

«Мы наблюдаем тенденции роста доверия ВПЛ к местному населению. Почти все опрошенные регулярно взаимодействуют с местным населением – таких людей в окружении переселенцев – большинство или больше половины. Одна треть опрошенных заявила, что у них сильное чувство принадлежности к громаде, в которой они живут», - отметила Иковац-Слапак.

Большинство реципиентов Международной организации по миграции оказались переселенцами, которые живут уже на новом месте уже более трех лет. Треть опрошенных сообщили, что планируют остаться здесь даже после завершения конфликта.

Лишь у малой доли переселенцев есть собственное жилье. По сравнению с 2017 годом, когда лишь у 1% переселенцев был свой дом, к концу 2018-го ситуация, конечно, стала лучше. К одному проценту прибавились еще десять – эти семьи смогли обзавестись собственным жильем. Сколько лет еще понадобится остальным 89% переселенцев, чтобы они не просто хотели остаться здесь жить, а знали, что у них есть свой новый дом? И снова опрос показал «луч надежды»: оплата аренды (с 23% до 4%) и безработица (с 13 до 3%) почти перестали волновать переселенцев, но не настолько, чтобы забыть об отсутствии собственной крыши над головой (37%).

И это лишь небольшая часть проблем, с которыми столкнулись в 2014-м и продолжают уживаться по сей день переселенцы из Донбасса и Крыма. Может, и правда, без героизма здесь не обойтись. Остается надеяться, что флешмоб «Я знаю героя» - это не последняя инициатива профильного министерства, которая смотивирует не только украинские громады, но и ту часть госаппарата, от которого во многом зависит достойная жизнь самих героев.

ТЕМЫ

Люди
Переселенцы
Прочее
минВОТ

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:16
Штаб ООС: В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ
10:07
В Докучаевске эвакуировали жителей дома из-за утечки газа
08:22
В ОБСЕ подтвердили гибель женщины на неподконтрольной Луганщине
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:12
Глава «ДНР» оценил возможность перехода на российский телефонный код
13:49
«ДНР» собралась провести перепись населения в октябре
12:54
Глава «ДНР» рассказал, что подал документы на получение российского гражданства
12:27
Глава группировки «ДНР» заявил о высокой готовности вхождения в РФ. Ждет появления «окна возможностей»
22:37
Донбасс накануне и в день выборов. Главное за неделю
16:44
В ОБСЕ подтвердили гибель пенсионерки в Донецке
10:04
Глава «Компартии ДНР» заявил о попытке взорвать его автомобиль
09:42
Вечером Первомайск был обстрелян. «ЛНР» заявила о погибшей и пострадавших
08:05
Бессрочное прекращение огня началось на Донбассе
21:16
В «ДНР» заговорили о возобновлении полноценной работы «Донбасс Арены»
20:49
Глава «ЛНР» заявил, что «особый статус» поможет присоединиться к России
все новости
17:27
В Питере жестоко убили антивоенную и ЛГБТ-активистку
17:08
Пиротехники нашли более 10 взрывоопасных предметов у КПВВ «Майорское»
16:57
В России признали «законным» приговор украинцу Павлу Грибу
16:32
Украинская сторона на заседании ТКГ предложит меры по ремонту моста возле Станицы Луганской
16:17
Брат Медведчука проиграл на выборах в Раду в Луганской области
15:45
«Будет результат». Зеленский ознакомился с материалами дела по убийству Шеремета
15:43
СБУ обвиняет кинопрокатчиков в работе на спецслужбы РФ и саботаже украинских фильмов
15:24
Зеленский назвал кандидатом на пост Генпрокурора замглавы своего офиса
14:45
В Покровске полиция усилила охрану окружной избирательной комиссии после потасовок
14:33
На городском пляже Мариуполя в море обнаружены черные пятна
14:10
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
14:04
Разумков: Судьба закона о статусе Донбасса будет зависеть от формата переговоров и выполнения «Минска»
13:34
В России упростили получение вида на жительство украинцам и знающим русский иностранцам
13:15
В Славянске на выборах в Раду побеждает муж Королевской из ОПЗЖ
12:54
Минобороны обвинило боевиков в нарушении «хлебного перемирия» на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Монополия бывших «регионалов» закончилась: как Донбасс выбирал парламент ►
22 июля, 18:57
За кого голосовал Донбасс: опрос в Мариуполе и Славянске ►
21 июля, 22:05
Более 500 млн гривен выделено из бюджета на финансирование политпартий
19 июля, 23:43
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция