Сибиряк воюет на Донбассе за Украину и мечтает стать ее гражданином. Но пока не получается

Сотни россиян, молдаван, чеченцев и белорусов воюют на стороне Украины и мечтают получить гражданство этой страны. Один из таких - Иван Коломиец родом из Сибири. Но его корни украинские - бабушка из Киевской, дедушка из Полтавской области. В далекую Сибирь их семью в 30-е годы выслали как «врагов народа». Вдали от Украины родились отец и мать Ивана, а затем и он сам. В юном возрасте парень ездил в Санкт-Петербург и Москву, где работал в театре, на киностудии и телевидении.



«Всегда было желание вернутся на землю предков. Сколько я себя помню, самые строптивые страны из бывшего Советского союза в российских СМИ поливались грязью. То есть это Украина, Грузия, страны Балтии, про Молдову никогда ничего хорошего не говорили. Я приехал и мне показалось, что я увидел обычную страну Восточной Европы, которая несправедливо демонизована. Не увидел всего того, о чем любят говорить на российском ТВ», - рассказал Иван.

Родители Ивана остались жить в Сибири. Из дома парень увез с собой только флаг.



«Флаг независимой Сибири. Под этим флагом воевали за независимость Сибири, Сибирская республика и Украина периода гетьманата. Немногие знают, но это — факт. Признали друг друга на дипломатическом уровне», - добавил он.

Родители Ивана не знают, что он на войне. Для них он с 2010 года — на заработках на Западной Украине. До войны жил в Харькове и Киеве, работал в основном в строительной сфере и на грузоперевозках.



Боевой путь парень начал с Майдана: «Меня зацепило немножко осколками, контузило, отравился газом, лечился в Трускавце».



После реабилитации Иван отправился на фронт. В феврале этого года парня снова ранят, но уже на Донбассе - под Золотым в Луганской области:



«Мы были на ВОПе (взводный опорный пункт), начался обстрел из СПГ (станковый противотанковый гранатомет). Потом уже, как я понял, был миномет. Снаряд лег рядом, взорвался. Сначала я почувствовал, как от меня отлетела замерзшая земля. Я сел. Потом посмотрел на автомат, он почему-то покраснел. Оказалось, что это — текла кровь из рассеченной брови. Потом я посмотрел на ногу, она была вся в крови».



Армеец провел два месяца в госпитале, но после ранения снова вернулся на фронт.



Ивану 35 лет. По образованию он филолог славянских языков. В Украине он хочет переучится на лингвиста. Он уже знает украинский язык в совершенстве, читает книги как современников, так и классиков литературы. Любимые писатели Ивана - современники Артем Полежака и Василий Кожелянко. В комнате, где сейчас живет доброволец, - целая стопка книг Джека Лондона.

В свободное время Иван изучает иврит и диалекты разных областей Украины:



«Знаю такі слова, які притаманні Чернівецькій області. Наприклад, шпаргат - це пічка для приготування їжі, цуг - локомотив, гуральник - самогонщик, бокораш - сплавник лісу по гірських річках».

Сейчас у него российский паспорт, но он мечтает сменить его на украинский. В Сибирь он не планирует возвращаться. И хоть там остались его родители, парень определился, где хочет жить. После войны он хочет купить домик в Черновцах - ему нравится западная Украина.



«Я мечтаю получить гражданство Украины. Хочу быть гражданином этой страны, в целостность и независимость которой есть мой хоть и маленький, но вклад. Я хочу быть с вами, украинцы», - говорит доброволец.

Пять лет борьбы за Украину и десятки отказов в миграционной службе. Там утверждают, что у Ивана нет оснований для получения гражданства, а это документальное подтверждение украинских корней. Найти кого-то из дальних родственников, проживающих на территории Украины, для Ивана нереально, особенно учитывая то, что он почти все время находится в окопах. При отсутствии родственников требуется наличие жилья в Украине или же брак с украинкой. На жилье армеец еще не заработал, а свою любимую в стране пока не встретил.



Стоит отметить, что по украинскому законодательству, максимальный срок нахождения россиян на территории Украины не должен превышать 90 дней в течении 180 дней со дня первого въезда. То есть через три месяца они должны выехать из страны, а право на повторный въезд у них появится только спустя 90 дней. За несоблюдение этих сроков полагается штраф. Также российским гражданам может быть отказано во въезде.



Выходит, что те россияне, которые находятся в рядах украинской армии, не могут без проблем вернуться обратно в Россию по двум причинам: просроченная миграционная карта и возможность нахождения в «особых» списках у себя на родине. Все это касается и нашего героя.



Сейчас Иван хочет получить хотя бы временный вид на жительство, чтобы легализовать свое нахождение в Украине. Но и это сделать ненамного проще. Документ выдается лишь на год. Для того, чтобы его получить Ивану, нужно оформить статус беженца. В миграционной службе Украины ссылаются на недостаток оснований для получения статуса, мол, не был доказан факт угрозы жизни Ивана в РФ.



Коломиец служит в 54-й отдельной механизированной бригаде, ему удалось заключить контракт и более-менее легализовать свое присутствие в Украине, но остается много проблем. Например, он не может зарегистрироваться в Украине, не может получить зарплатную карточку в банке, его зарплату перечисляют на счет сослуживца. У Ивана нет действующего загранпаспорта, нет документа, разрешающего временное пребывание в Украине. Чтобы его получить, Иван должен обратиться в дипломатическое представительство страны происхождения, а это приведет к возможной депортации в Сибирь.



Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины уже двум волнам иностранцев, которые воюют в рядах украинской армии. Но фамилии Ивана в этих списках нет.



Также Зеленский заявил, что это первые решения относительно предоставления гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украинского государства. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он заверил, что со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как было раньше. Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о российской паспортизации жителей Донбасса, Зеленский сказал:



«Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. Прежде всего - россиянам, которые сегодня страдают больше всего».



Пока Иван ждет своей участи и мечтает стать гражданином Украины, его сослуживцы переживают всю историю вместе с ним.