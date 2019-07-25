Гомофобия выборов в Славянске

Фото: Карачун

Скандал с фейковым ЛГБТ-прайдом в Славянске стал частью избирательной гонки в Славянске.



Сообщение о том, что в Славянске состоится прайд в защиту прав сексуальных меньшинств, носило провокационный характер, так как содержало такие фразы: «В Славянске планируют построить реабилитационный центр для пострадавших от гомофобии» или «в ЛГБТ-лагере в лесопарковой зоне Славкурорта организуют лекции по безопасному сексу». В случае открытия подобных убежищ информацию об этом вряд ли можно найти в медиа, а насчет «секса в лесопарковой зоне» - это откровенный троллинг.



Наблюдая за этой провокацией и реакциями основных вовлеченных лиц, мы пришли к выводу, что все произошедшее было выдумано политтехнологами вначале одного из кандидатов в депутаты, а затем подключились и другие.



Гомофобиия иррациональна и на уровне эмоций ее нельзя опровергнуть логическими доказательствами, ведь людей разделяют по принципу «свой» - «чужой». Однако мы представляем результаты своего тщательного наблюдения, чтобы показать, как избирательные штабы кандидатов в депутаты Верховной Рады оправдывали агрессию и дискриминацию в отношении представителей ЛГБТ и даже умышленно подогревали враждебное отношение к ним.



Каждый из нас должен осознавать, что внезапно может стать дискриминируемым - например, когда сломает ногу, потеряет с возрастом зрение или родит ребенка. Поэтому особого внимания требуют неизменные меньшинства - геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендерные люди. Однако ни один из кандидатов не выступил в защиту интересов своих сограждан, предпочитая либо оправдываться, либо еще больше нападать на ЛГБТ, тем самым доказывая свою приверженность штампам, мифам и гомофобии.



Этап 1. Разогрев интереса к теме



Еще 17 июня в группе «Родной Славянск» впервые появляется публикация с черным пиаром против известного оппонента народного депутата Украины Олега Недавы в Святогорске, депутата Святогорского городского совета Виталия Мороза . В отношении Мороза распространили дезинформацию с использованием спекуляций на теме стереотипов об ЛГБТ. Через несколько часов после размещения публикация была удалена администрацией группы, а автор поста был исключен из группы.

Разместил пост аккаунт « Сергей Власов ». Высока вероятность того, что данный аккаунт может являться фейковым - на странице нет настоящих фотографий с изображением лица владельца. Однако первая загруженная картинка-аватарка этого профиля датирована октябрем 2016 года. Далее 19 мая 2019 года к ней была добавлена рамочка «Зе команда», а 6 июня аватарка была изменена, но также была в рамке «Зе команда». Аватарка данного аккаунта не менялась более 2,5 лет, а в ленте имеется лишь несколько публикаций, сделанных в 2016, 2017 году, а также 7 июня текущего года. Активизировался аккаунт аккуратно во время предвыборной кампании. Это верные признаки бота.



Такие карикатуры с «черным пиаром» на депутата Святогорского городского совета Виталия Мороза распространялись и другими аккаунтами подобными «Сергею Власову». В частности, это аккаунты на имя « Ден Воронов » и « Владимир Бородулин ». Аккаунт «Ден Воронов» как и «Сергей Власов» имеют всего несколько публикаций на стене, а первая аватарка профиля точно также как и у «Сергея Власова» была размещена 20 октября 2016 года.

Публикации с аккаунтов «Сергея Власова», «Дена Воронова», «Владимира Бородулина», а также ряда других подобных аккаунтов, в частности, « Анна Володина », « Іринка Мартиненко » в группе «Родной Славянск» за последние несколько месяцев, систематически размещали в группе «Родной Славянск» материалы с признаками «черного пиара» против всех основных кандидатов в народные депутаты Украины по мажоритарному избирательному округу № 47 кроме одного - самовыдвиженца Олега Недавы. Публикации были направлены против партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и ее представителей Юрия Солода, Наталии Королевской, Нели Штепы, городского головы Славянска Вадима Ляха и его партии «Оппозиционный блок», а также кандидата в нардепы от партии «Слуга народа» Василия Патлачука.



Публикации в группе аккаунтов «Ден Воронов» и «Владимир Бородулин», ранее замеченных на первых вбросах в информационное пространство Славянска «черного пиара» с использованием темы ЛГБТ, позитивно продвигали кандидата в нардепы Олега Недаву. Негативной информации об этом кандидате аккаунт-боты не публиковали.

«Антипиар» против других кандидатов



Затем стали появляться комментарии аккаунта «Владимир Бородулин» с « черным пиаром » против кандидата в нардепы от «Слуги народа» Василия Патлачука. Ранее Василий Патлачук несколько раз баллотировался в Верховную Раду Украины от Коммунистической партии, а также был депутатом горсовета Славянска, где возглавлял в 2010-2015 годах депутатскую фракцию партии «Дети войны».

Далее аккаунты-боты начали создавать посты против городского головы Славянска Вадима Ляха:

Также появилась и публикация антипиара на Вадима Ляха и его соратницу по партии «Оппозиционный блок» Татьяну Бахтееву:

Шаржи на представителей «Оппозиционного блока «За жизнь»:

Публикация с аккаунта Іринка Мартиненко :

Этап 2. Вброс в информационное пространство дезинформации о якобы проведении в Славянске «ЛГБТ-прайда»



16 июля на страничке Общественного совета при исполкоме Славянска в Фейсбуке появилась публикация с информацией о том, что, якобы, от некой европейской организации «Rainbow House» на имя Общественного совета поступило письмо с предложением рассмотреть и поддержать инициативу данной организации о проведении «ЛГБТ прайда» в Славянске и Святогорске 23 июля. Согласно закона « Об обращениях граждан » Общественный совет должен был лишь ответить персонально заявителю на данное письмо.



Но Общественный совет на своей странице в Фейсбук, а также на своем сайте опубликовал ответ в форме общественно-политической прокламации на явно фейковое обращение сомнительной организации, которая вызвала широкий общественно-политический резонанс и неоднозначную реакцию в соцсетях Славянска. Мало того, что Общественный совет был втянут в предвыборную провокацию, так еще и дал повод к распространению гомофобных заявлений пользователей соцсети в комментариях, не удаляя их и не блокируя нарушителей правил Facebook. Это тот случай, когда Общественный совет дал стимул к общественной травле ЛГБТ в Славянске.

В частности, в ответе Общественный совет Славянска от имени населенных пунктов Донецкой области заявил, что «Славянск, Святогорск и вся Донецкая область не толерантны к подобным инициативам и не принимают их».



В публикации подчеркнуто, что задача общественного совета состоит также и в том, чтобы «заботиться о морали и традиционных ценностях», а также что Общественный совет уважает «желание большинства населения города защитить себя и своих детей он навязывания чуждых нам ценностей и ориентаций».



Члены этого органа сознательно распространили гомофобное заявление, нарушая тем самым как законодательство Украины, так и европейские принципы толерантности.



Публикация вызвала шквал комментариев на странице Общественного совета. После этого новость о данном сенсационном сообщении Общественного совета при исполкоме Славянска начали публиковать многие СМИ, а в Славянске поползли самые разнообразные слухи и версии о якобы предстоящем в городе мероприятии.



Местное интернет-издание «Деловой Славянск» впоследствии удалило со своего сайта новость, в которой сообщалось о данной неоднозначной публикации на странице Общественного совета.



В то же время, появившиеся новости о якобы проведении «ЛГБТ прайда» в Славянске активно комментировали ранее выявленные нами подозрительные аккаунты, продвигавшие Олега Недаву. Так, в комментарии под приведенным ниже материалом, аккаунт «Владимир Бородулин» опубликовал комментарий со ссылкой на соответствующее сообщение на сайте Общественного совета Славянска.

Этап 3. Назначение «организаторов»



Целями этой информационной атаки стали городской голова Славянска, кандидат в нардепы от «Оппозиционного блока» Вадим Лях, а также кандидат в народные депутаты от «Оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Солод. Их, неназванные организаторы провокации, назвали причастными к «ЛГБТ прайду» в Славянске. Большинство СМИ отказывались проверять данную информацию и считали приемлемым ретранслировать сообщение, тем самым, создавая все условия для шельмования ЛГБТ Донбасса.



Цель №1 Вадим Лях



17 июля на фейковом паблике в Фейсбук «Группа ЛГБТ Актив Україна» был опубликован пост , в котором сообщалось, что следующий прайд с участием представителей 12 европейских стран состоится 25-26 августа в городе Славянске Донецкой области благодаря городскому голове Славянска Вадиму Ляху. При этом само сообщение содержало в себе целый ряд особо провокационных для рядового обывателя «подробностей» на темы секса, участия молодежи, тематических игр, венерических болезней, контрацептивов и прочее.

Эту «новость» сразу же начали публиковать и «разгонять» различные сомнительные сайты, после чего, через некоторое время «новость» стали подхватывать и более серьезные интернет-издания, которые впоследствии удаляли ее из своих новостных лент, как это сделало издание « Мариуполь сити ».

Сайт «Мариуполь сити» удалил эту «новость».



Началась вторая волна комментариев в соцсетях. Информация вышла уже и в реальную жизнь Славянска. В результате Вадим Лях принялся опровергать появившуюся фейковую информацию относительно себя. В частности, на официальном сайте Славянского городского совета была размещена новость.

Кроме этого Вадим Лях дал комментарий « Громадському ТВ » и принялся активно опровергать распространяемую в соцсетях дезинформацию своими комментариями под публикациями в соцсетях.

Реакция одного из бывших высокопоставленных чиновников Славянска на появившуюся информацию о «ЛГБТ прайде» в Славянске.



Примечательно, что после того, как Вадим Лях начал активно опровергать распространяемую с 17 июля относительно него дезинформацию, 19 июля определенные нами ранее подозрительные аккаунты, продвигавшие Олега Недаву, стали приписывать организацию прайда в Славянске уже и кандидату в нардепы от «Оппозиционной платформы «За жизнь» Юрию Солоду и начальнику его избирательного штаба.

Параллельно эти же аккаунты продолжали распространять соответствующий «черный пиар» с использованием темы ЛГБТ в отношении других оппонентов Недавы.

На волне информационного шума местное интернет-издание «Карачун» опубликовало материал на эту тему с вопиюще некорректным заголовком. В результате на это отреагировала украинская «Комиссия по журналистской этике», осудив такие действия сайта «Карачун». Сайт сознательно использовал некорректное слово в заголовке, не изменив его даже после критики со стороны журналистов, тем самым указывая, что нетерпимость является системной политикой «Карачуна». Но хотим напомнить, что гомофобные публикации медиа и оскорбительные комментарии в социальных сетях могут не только оскорбить, но, как мы знаем, вылиться в реальное насилие. Травля приводит к убийствам и самоубийствам, так что профессиональный журналист не может и не должен быть участником такого процесса.

Цель №2 Юрий Солод



19 июля, через два дня после объявления в информационном пространстве Вадима Ляха «организатором» ЛГБТ прайда в Славянске, в городе появились листовки, где говорилось о проведении якобы запланированного на 23 июля в Славянске «Гей парада» на Соборной площади города при поддержке теперь уже народного депутата Украины Юрия Солода. При этом, как сообщает местный сайт 6262.com.ua информация об этом в соцсетях была маркирована как реклама.

Фото: 6262.com.ua

Фото: Екатерина Ляшова в группе «Родной Славянск»

Таким образом, настал черед реагировать и опровергать дезинформацию теперь уже пресс-службе кандидата в нардепы Юрия Солода. Активно комментировать соответствующие материалы включился руководитель пресс-службы Юрия Солода Иван Особов.

В это же время аккаунты, которые ранее продвигали кандидата Олега Недаву, распространяли «черный пиар» против кандидата в нардепы Юрия Солода.

Публикация «черного пиара» на кандидата в нардепы Юрия Солода в группе «Родной Славянск»

Кроме этого, в дополнение ко всему на улицах города 19 июля начали раздавать листовки, якобы, от имени экс-городского головы Славянска Нели Штепы с «черным пиаром» против Юрия Солода, где «Штепа призывала голосовать за своего однофамильца Ивана Штепу» и обвиняла лидеров «Оппозиционной платформы «За жизнь» в предательстве. В этот же день в эфире местного телеканала Штепа сделала заявление, что не имеет к распространяемым листовкам, а также к кандидату Ивану Штепе никакого отношения.

Реакция: в компанию «организаторов» «прайда» - Вадима Ляха и Юрия Солода «добавился» и Олег Недава



К вечеру 19 июля в соцсетях Славянска начали постить «черный пиар» теперь уже и в отношении кандидата в нардепы Олега Недавы, что могло быть своеобразной «ответкой» за возможные аналогичные действия с его стороны. В соцсетях появились картинки теперь уже, якобы, от имени партии «Европейская солидарность», в которых кандидат-самовыдвиженец Олег Недава призывает «сделать Славянск европейским городом», а для этого просит «поддержать инициативу Вадима Ляха по проведению гей-парада в городе Славянске». Естественно, данные призывы также оказались фейком.

В то же время, в комментариях продолжалась «борьба фейков» и противостояние «черного пиара» кандидатов с использованием темы ЛГБТ вплоть до дня выборов.

Избирательная кампания в Славянске показала, что спекуляции на теме ЛГБТ остаются, по мнению политтехнологов, «эффективным» оружием в политической борьбе. По-прежнему в провинции сильны страхи и отвращение как к гомосексуальности, так и к лесбинякам, геям, бисексуалам и трансгендерным людям, основанные на предубеждении, подобному расизму, ксенофобии, антисемитизму и сексизму. Для политиков - это лучшая среда выживания - определить «своих», чтобы «чужие боялись». Но и политики и их пиар-менеджеры, а также лояльные к штабам журналисты забывают, что настоящими мишенями таких политических игр становятся украинцы, и в первую очередь, квир-люди.