Когда счета за свет не огорчают: люди Януковича теперь экономят для Коломойского

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В кабинеты чиновников первого эшелона и директоров государственных предприятий заходят новые люди.



Смена менеджмента не обошла и государственный энергетический сектор, а именно его сердце — публичное акционерное общество «Центрэнгерго». Месяц назад сюда пришли люди, связанные с беглым президентом Виктором Януковичем. С июля Владимир Потапенко назначен гендиректором ПАО, а Александр Уваров возглавляет направление материально-технического и топливного обеспечения. Оба — соратники топ-менеджера Александра Януковича Виталия Белякова, который, если верить журналистским расследованиям, уже работал с «Центрэнерго» на выгодных для себя условиях.



Сейчас же Беляков взял на себя должность угольного «смотрящего». Эту информацию подтвердили несколько источников разных изданий и предшественник Белякова, угольный бизнесмен из Тореза Виталий Кропачев.



Кто такой угольный «смотрящий»



«"Смотрящий" — это человек, который контролирует то, что ему не принадлежит», — так описывает эту «должность» сам Кропачев.



От редакции. Угольным «смотрящим» в СМИ называют неофициального куратора угольной отрасли, который выстраивает работу государственных угольных предприятий в свете своих интересов, или интересов тех, кого он представляет. Например, Кропачева считают человеком нардепа от БПП Игоря Кононенко. ООО «Сани Украина», 50% которой принадлежит Кропачеву, за год своего существования выиграла тендеры на 1 млрд гривен. СМИ неоднократно писали о разыгрывании тендеров в пользу фирм Кропачева, махинациях с поставками угля и льготами по НДС.



Новая власть — «новый смотрящий»



О Виталие Белякове известно совсем немного. В сети можно найти лишь одну его фотографию и один фоторобот на ориентировке «МВД ДНР» от 20 сентября 2016 года. На ней указано, что Беляков — родился 18 декабря 1965 года в Донецке и разыскивается «управлением по борьбе с организованной преступностью». В 2018 году издание «Конфликты и законы» писало, что Беляков оказался в розыске за махинации с вывозом угля на территорию РФ. Достоверность этой информации проверить не предоставляется возможным. Однако имя Белякова упоминается в расследовании «Новой газеты» от 2016 года рядом с именем Александра Януковича, которые по информации журналистов, занимались поставками угля из оккупированных районов Донбасса через ООО «Брянковская угольная компания».

Если коротко, то Беляков обогащал некачественный уголь и «семью Януковича». В 2012 году издание «Цензор.нет» так описывало схему Белякова-Бондаренко (второй был гендиректором «Донбассэнерго»): уголь с государственных шахт и копанок поставлялся на обогатительные фабрики углеперерабатывающей компании «Донбасский расчетно-финансовый центр» (ДРФЦ), возглавляемой Беляковым. Уголь из копанок имел повышенное содержание золы — 55% при установленной норме 20%, однако в документации фабрик якобы понижали качество угля, добытого в государственных шахтах. Дальше уголь поставлялся на «Донбассэнерго», «Центрэнерго», «Метинвест», «Евразхолдинг» и «АрселорМиттал» по завышенным ценам — 927 грн/т при среднерыночной цене на уголь в размере 600 грн/т. Поставки на «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» шли через компанию «Энергоуголь». В результате электростанции выходили в убыток из-за разницы в показателях золы, а Бондаренко и Беляков зарабатывали порядком 150 млн гривен ежемесячно. То, что данная схема имела место подтверждали также источники «Острова».



«Наші гроші» писали, что торговый дом «Энергоуголь» — компания Станислава Никишина, экс-главы обогатительной фабрики «Лидиевская» из группы экс-депутата Рады от Партии регионов и «Оппоблока» Ефима Звягильского.



Беляков в разное время успел побывать бизнес-партнером ЗАО «Донбасспромсервис» и ООО «Угольтранс», главой ДРФЦ и обогатительной фабрики «Комсомольская» («дочка» ДРФЦ). Компании опосредованно контролирует старший сын беглого президента Александр Янукович, на что указывали эксперт по вопросам гостендеров Алексей Шалайский и Глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.



Как утверждает источник издания «Экономическая правда» в Минэнергоугля, последнее время Беляков проживал в аннексированном Крыму, что помагало ему скрываться от «правоохранителей ДНР» и украинских органов. По словам неназванного собеседника, топ-менеджер Януковича боялся, что в Украине он тоже находится под уголовным преследованием, но судя по всему, его опасения не подтвердились. Издание «Капитал» первым сообщило о том, что новый «смотрящий» принимает угольных «генералов» в своем киевском офисе по улице Ирининская 5/24 — здании, расположенном напротив входа в дом культуры СБУ.



В самом СБУ говорят, что им ничего неизвестно о человеке по имени Виталий Беляков. Это вызывает как минимум удивление, ведь за последние недели количество публикаций с упоминанием Белякова выросло. Среди них и материалы о его якобы причастности к торговле углем из оккупированных территорий — тема одна из наиболее привлекательных для расследований СБУ, ведь речь идет о возможном финансировании терроризма на Донбассе.



«Что такое смотрящий, что это за должность такая? Кем она назначается», — спрашивает журналистку «НД» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.



«Новости Донбасса» направили в СБУ запрос о том, находится ли Виталий Беляков среди фигурантов уголовных расследований, однако на момент выхода материала ответ из спецслужбы так и не пришел.



Те, о ком в СБУ даже не слышали, уже много лет хорошо известны журналистам. Главный редактор издания «Бизнес Цензор» Сергей Головнев отмечает, что эта неофициальная должность, существующая еще с 2007 года, при Кропачеве работала следующим образом: директоры государственных угледобывающих предприятий назначались Кропачевым. Уголь из госшахт отправлялся на его обогатительные фабрики, так как в собственности государства нет ни одной ЦОФки (обогащение угля заключается в его очищении от примесей для улучшения качества и разделения на сорты). Дальше включается «Центрэнерго», а вместе с ней — контроль над потребителями.



«У них был замкнутый круг, вертикальная интеграция — на каждом звене цепочки были свои люди», — объясняет Головнёв.



С феноменом угольного «смотрящего» хорошо знаком и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«Над угольной промышленностью вначале был [экс-нардеп от БПП Сергей] Тригубенко, еще при [министре энергетики Владимире] Демчишине. Потом появился [Виталий] Кропачев. Когда выбили Тригубенко, то [нардеп от БПП Игорь] Кононенко отдал Кропачеву большую часть угольного сектора и влияние на "Центрэнерго", а [бизнесмена Андрея] Венгрина "посадил" на "Захидэнерго"», — рассказал он.



Беляков — человек ... не Коломойского?



Прямой связи между Коломойским и Беляковым, похоже, что нет. Вероятно, их объединяет как минимум один общий знакомый, который и оказал содействие в назначении Белякова.



«Коломойскому безразлично, кто будет заниматься госшахтами. Он был ориентирован на то, чтобы убрать от госшахт Кононенко. Белякова выбрали случайно, так как у него с Коломойским есть общий знакомый, фамилию которого назвать не смогу», — говорит Дмитрий Рясной, автор статьи «Экономической правды» «Прощай, Кононенко, здравствуй, Коломойский? Угольная отрасль поменяла «куратора».



Кто этот общий знакомый Коломойского и Кропачева не знает или не хочет публично называть сложивший полномочия «смотрящего» Кропачев: «Связать этих двух людей (Белякова и Коломойского — прим.)? Совершенно разные люди. По всем критериям: мировоззрению, статусу и тд. Чтобы он имел с ним связь, сомневаюсь».



Дальше он продолжает:



«Мое мнение, он (Беляков — прим.) как был креатурой Александра Викторовича (сына беглого президента Виктора Януковича — прим.), так и остался. То, что это — топ-менеджер Януковича, это понятно. Каким образом его ввели в действие? Есть СБУ, НАБУ — пусть разбираются».



То, что человек Александра Януковича встал у руля «Центрэнерго» подтверждает и глава НПГУ Михаил Волынец. Он убежден, что кадровые изменения проходили по согласованию с Коломойским.



«Беляков — человек Саши Януковича — контролирует теперь "Центрэнерго" по согласованию с Коломойским, который имеет прямой интерес к электроэнергии. Через Белякова он получил доступ к дешевой электроэнергии. Плюс они договорились о взаимных преференциях и откатах», — говорит Волынец.



Речь идет о заключении договоров на прямые поставки электроэнергии между «Центрэнерго» и предприятиями группы «Приват», среди которых «Днепразот», Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты, Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов. Произошло это после появления людей Белякова в руководстве ПАО.



Какая здесь связь? Что ни есть, самая прямая: обогащенный уголь идет на «Центрэнерго», а производимая ПАО электроэнергия по прямым контрактам поступает на предприятия, потребляющие более 5 млрд мегават-часов электроэнергии ежегодно.



«Эти заводы группы "Приват" (с которыми "Центрэнерго" заключила договоры о прямых поставках, — прим), для них электроэнергия — практически сырье. Вопрос в том, почему Коломойскому важно контролировать "Центрэнерго"? Потому что ему важно потреблять электроэнергию по низкой цене», — поясняет Сергей Головнев.



Ниточки



К сожалению, но в отсутствие связи между олигархом, которого ассоциируют с новым президентом, и сменой менеджмента в одной из крупнейших энергогенерирующих компаний в стране, верится с трудом. 78% ПАО принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества (ФГИ), что открывает дорогу управленцам из команды новой власти. Но вместе с ними в «Центрэнерго» пришли Александр Уваров и Владимир Потапенко. Их связь с Беляковым подтверждает Виталий Кропачев.



Вопрос же о том, кто свел Белякова и Коломойского пока еще находится на стадии предположений. Одним из них может быть посредничество в этом знакомстве Эдуарда Прутника, кума Сергея Левочкина и друга Сергея Табачника.

Эдуард Прутник сейчас проживает в ОАЭ. Скрин: Юрий Кот / YouTube

Прутник довольно близко знаком и с Виктором Януковичем ввиду их долгого сотрудничества — был советником Януковича, когда тот занимал должности губернатора Донетчины и премьер-министра, народный депутат двух созывов от Партии регионов, до бегства экс-президента из страны курировал пиар-направление в его поддержку для лоббирования интересов в США. По признанию самого Прутника, Янукович был для него своего рода отцом и по этой причине он не держит на него зла за некоторые ситуации в истории их взаимоотношений. Речь и идет о покушении на человека Прутника и принуждение к продаже одного из его ценнейших активов.



С конца 1990-х Прутник держал ДРФЦ, но после фиаско Януковича на президентских выборах-2004 на смену партнерства пришла делёжка активов ассоциации. Противостояние вылилось в нападение на руководителя ДРФЦ Алексея Мотина — в 2009 году в Донецке возле его Мерседеса сработало взрывное устройство, бизнесмен не пострадал. В 2010 году Янукович таки одержал победу в президентской гонке и, как писал «Остров», Прутник вынужденно продал ДРФЦ в портфель «бело-голубых».



«Вот тогда, Александр Янукович стал активно вербовать менеджеров Прутника работать на него, поскольку своих людей под новый бизнес ему не хватало», — писало издание.



Есть вероятность, что одним из этих людей был и Виталий Беляков.



Угольный бизнес и консультирование Януковича были не единственными навыками Прутника. Еще одним его увлечением было медиа и, в частности телевидение. В Партии регионов он курировал сектор коммуникаций, а с 2006 по 2008 возглавлял Госкомтелерадио.



Не обошел экс-регионал вниманием и сферу продакшна. После увольнения с должности главы Госкомтелерадио в 2008 году Прутник вместе Юрием Морозовым создали продакшн-компанию «Прима фильм». Морозов, в свою очередь, на тот момент только уволился с должности гендиректора компании «1+1 медиа». В новости об его уходе на сайте «ТСН» говорилось, что Морозов стоял у истоков создания телеканала «1+1», занимал должности программного директора и гендиректора телеканала.



Уход Морозова из «семьи» «1+1» произошел после того, как основатели телеканала Борис Фуксман и Александр Роднянский продали свою долю в размере 40% компании Central European Media Enterprises Ltd. (СМЕ), которая уже владела остальными 60%. Та, в свою очередь, спустя год продала половину акций телеканала Игорю Коломойскому, который был в составе совета директоров СМЕ. Сам Фуксман рассказывал «Стране», что сделку по продаже своей и Роднянского доли они напрямую заключали с Коломойским.



Продакшн-компания Прутника и Морозова занялась съемкой мини-сериалов и телефильмов совместно с «1+1 Медиа».



Прутник как человек с опытом угольного- и медиаменеджера — чуть ли не идеальная кандидатура посредника между новыми и старыми элитами .



Каким бы ни было «лицо» ПАО «Центрэнерго», его основная потребность, выраженная в тоннах угля, остается неизменной. Единственный нюанс — цена вопроса.



Кропачев, которого недавно вытеснили из «Центрэнерго», в своем первом после «отставки» интервью упомянул, что ПАО понадобится «очень дешевый уголь». Примечательно, ведь в последние годы Кропачев скупал активы ДФРЦ: обогатительные фабрики «Украина», «Комсомольская» и «Россия», а также шахты «Россия» и «Новогродовская». Эти и еще одна шахта Кропачева — «Краснолиманская» — составляли 80% поставляемого на «Центрэнерго» угля. Сейчас сотрудничеству ПАО с «Краснолиманской» пришел конец.



Таким образом, «Центрэнерго» понадобятся новые соглашения на поставки угля.



Источники издания «Капитал» утверждали, что в «Центрэнерго» намерены выстроить схему поставки угля из неподконтрольных территорий Донбасса. Уголь якобы будут завозить под видом российского через Беларусь.



Этот инсайд с первого взгляда выглядит неправдоподобно, но если Белякова и Коломойского в действительности связывает Прутник, то здесь необходимо вспомнить об одном из экс-менеджеров бизнесмена — Александре Ананченко, известном сейчас как «премьер-министр ДНР». Ананченко был советником руководителя фирмы «Внешторгсервис», которую связывают с беглым бизнесменом Сергеем Курченко. Эта компания контролирует крупнейшие производственные мощности на оккупированных территориях Донбасса, и шахты, в том числе.



В интервью от 2016 года, отвечая на вопрос о том, что нужно Украине для расцветания, Прутник (проживающий в ОАЭ) дает короткий ответ: «Дать ремесленникам развиваться». Еще признается в любви к Родине и говорит, что для возвращения в украинскую политику нужны сторонники. Позже он скажет, что ему симпатизирует Михаил Саакашвили, вернувшийся недавно в Украину по своего рода «приглашению» президента Зеленского, подписавшего указ, которым экс-президенту Грузии и экс-главе Одесской ОГА возвращено украинское гражданство.