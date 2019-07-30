Сколько кандидаты-мажоритарщики потратили на агитацию в Донецкой области

На выборах в Верховную Раду не все кандидаты-мажоритарщики, которые в своем округе потратили денег на рекламу и агитацию больше конкурентов, смогли занять депутатское кресло. Одним из ярких примеров в регионе стал кандидат от Оппозиционного блока Борис Колесников, которому не хватило 3 тысячи голосов, чтобы опередить действующего мэра Дружковки, кандидата от «Оппозиционной платформы За жизнь» Валерия Гнатенко в 49-м округе. Но городской голова Дружковки, согласно официальным документам, потратил на избирательную кампанию гораздо меньше Колесникова и даже меньше кандидата от «Слуги народа» Сергея Сивохо, который занял третье место. Колесников потратил на избирательную гонку почти 2 миллиона гривен, Сивохо – 400 тысяч, а Гнатенко – более 237 тысяч. Такова промежуточная отчетность (с 1 по 13 июля), поданная кандидатами в Центральную избирательную комиссию. Окончательные отчеты еще не опубликованы.

Размер избирательного фонда кандидата в депутаты не может превышать четырех тысяч размеров минимальной заработной платы. В 2019 году это 16 миллионов 692 тысяч гривен.

Случай с Колесниковым - не частый в Донецкой области, но и не единственный. «Новости Донбасса» изучили финансовую отчетность кандидатов, чтобы понять, кто из победителей в одномандатных округах сколько потратил на избирательную кампанию, в частности, на рекламу в массмедиа.

Округ 45 (Авдеевка)



Кандидат от Оппозиционного блока Муса Магомедов выиграл в округе, потратив 135 624 гривен. Авдеевский коксохимический завод, директором которого является Магомедов, - градообразующий. Этот фактор влияет на избирателя лучше, чем агитация от человека, которого жители города не знают. Магомедов предпочел агитировать в печатных изданиях, на что потратил чуть более 6 тысяч гривен. Телевидение и радио в отчетный период он проигнорировал. Основная часть денег ушла на изготовление буклетов и плакатов – 71,5 тысяч и на изготовление сувениров – 58 тысяч гривен.



Округ 46 (Бахмут)



Кандидат от «Оппозиционной платформы За жизнь» Федор Христенко потратил на избирательную кампанию более 905 тысяч гривен – это одна из самых больших сумм в Донецкой области, но не самая большая среди конкурентов по округу. Например, Дмитрий Рева от Оппозиционного блока, сын мэра Бахмута Алексея Ревы, потратил на кампанию более 1 миллиона гривен и занял третье место.



Христенко потратил почти поровну на изготовление агитационных материалов (плакатов, листовок) и рекламу в СМИ – 374 987 гривен и 397 136 гривен соответственно.



Округ 47 (Славянск)



В округе победил кандидат от «Оппозиционной платформы За жизнь», народный депутат Юрий Солод. Однако проанализировать финансовую отчетность кого-либо из кандидатов в этом округе пока нет возможности – на сайте ЦИК нет данных.



Округ 48 (Краматорск)



Нардеп, самовыдвиженец Максим Ефимов победил в округе, потратив на агитацию 866 706 гривен из миллиона, который был сформирован к выборам. На агитацию в СМИ кандидат потратил более 188 тысяч гривен. Чуть больше – на билборды и ситилайты – почти 250 тысяч гривен. Еще около 400 тысяч были потрачены на изготовление других агитматериалов – листовок, плакатов и так далее.



Округ 49 (Дружковка)



Об этом округе мы писали в самом начале. Добавим, что Гнатенко почти 50 тысяч из 237 тысяч гривен потратил на рекламу в СМИ.



Округ 50 (Покровск)



Кандидат от Оппозиционного блока, мэр Покровска Руслан Требушкин выиграл в округе, опередив самовыдвиженца, мэра Доброполья Андрея Аксенова примерно на 200 голосов. При этом Требушкин потратил на кампанию 128 200 гривен, а Аксенов - 100 128 гривен. Большую часть денег из фонда Требушкин потратил на рекламу в СМИ – более 112 тысяч гривен.



Округ 51 (поселок Зайцево, Донецкая область). Территория округа частично оккупирована группировкой «ДНР».



Самовыдвиженец Александр Ковалев победил здесь, не потратив на рекламу ничего. В его избирательном фонде нетронутыми лежат 30 тысяч гривен, зачисленные кем-то добровольно. Один из его конкурентов Андрей Алеша от «Оппозиционной платформы За жизнь» потратил на избирательную кампанию почти 200 тысяч гривен. Надежда Савченко, которая также баллотировалась в 51-м округе от своей партии, аналогично не потратила ни копейки, оставив в фонде 1 тысячу гривен.



Округ 52 (Торецк)



Евгений Яковенко от партии «Батькивщина» стал победителем, потратив на избирательную кампанию 14 800 гривен. Основную часть денег он потратил на агитацию в печатных изданиях – 9,8 тысяч гривен.



Округ 57 (Мариуполь)



Совладелец холдинга «Метинвест», кандидат от Оппозиционного блока Вадим Новинский из 3 миллионов гривен избирательного фонда потратил более 2,2 миллионов. На рекламу в СМИ он потратил половину – 1 миллион 59 тысяч гривен. Вячеслав Салгалов от «Слуги народа» потратил 33,7 тысяч гривен и занял второе место в гонке. Безработный Владислав Филимонов от «Оппозиционной платформы За жизнь» не потратил в отчетный период ни копейки на агитацию и занял третье место.



Округ 58 (Центральный район Мариуполя)



Директор ММК им. Ильича по региональному развитию, кандидат от Оппозиционного блока Сергей Магера потратил 612,1 тысячу гривен из которых на рекламу в СМИ ушли 376,8 тысяч гривен. В два раза меньше на избирательную кампанию потратил Виктор Романюк от «Слуги народа» - 361,4 тысяч гривен. Он – на втором месте.



Округ 59 (прифронтовая Марьинка)



Руководитель районной военно-гражданской администрации, кандидат от «Оппозиционной платформы За жизнь» Владимир Мороз потратил на избирательную кампанию почти 170 тысяч гривен, из которых на рекламу только в печатных изданиях – 60 тысяч гривен. Телевидение и радио он проигнорировал, предпочтя им баннеры, ситилайты, буклеты (12,8 тысяч гривен) и листовки (86,7 тысяч гривен).



Округ 60 (Волноваха)



Нардеп-самовыдвиженец Дмитрий Лубинец потратил на избирательную кампанию за отчетный период 33 671 гривен. Из них он выделил чуть более 4 тысяч на рекламу в печатных изданиях, а остальные деньги потратил на плакаты, листовки, буклеты и так далее. Кандидат Артем Марчевский от «Оппозиционной платформы За жизнь», который занял второе место в округе, потратил гораздо больше денег на агитацию – 558 629 гривен. Это очередной пример того, что серьезные вложения в предвыборную агитацию не дали гарантий многим кандидатам на текущих парламентских выборах.