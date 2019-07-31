Кому нужен комикс о принцессах, которые поженились? Разговор с украинским издателем

Комикс новозеландской авторки Кейти О’Нилл «Принцесса+Принцесса», который не так давно был переведен и напечатан в Украине, повествует о двух девочках, чьи гендерные роли представлены совсем не так, как в классических сказках о принцессах.

Свадьба принцесс - главный сюжетный поворот этой квир-истории. Он же стал причиной жалоб со стороны некоторых украинских читателей, после чего одна из сетей супермаркетов (со штаб-квартирой во Франции) отказалась продавать комикс. Но, как отмечает кураторка переводов комиксов издательства «Рідна мова» Мария Шагури, для нее важнее то, что подобный случай с отказом был единичным.

«Да, конечно, проблемы были, не без этого. Любая книжка от такого не застрахована, ведь причины могут быть очень разными. Для меня гораздо важнее не то, что в одной из сетей супермаркетов сняли с продажи этот комикс, а то, что такой случай был только один. Остальные сети книжных и комикс-магазины отнеслись к этой книжке так же, как и я - спокойно. Больше ничего не возвращали, более того, комикс активно раскупали - как для детей, так и для себя», - рассказала Шагури.

Она добавляет: главная целевая аудитория комиксов - это вовсе не дети.

«Это одно из самых распространенных заблуждений. Существует очень много комиксов для подростков и взрослых, которые поднимают очень серьезные вопросы и абсолютно не подлежат детскому восприятию. Во-вторых, я не могу сказать, что этот комикс - это нечто прям уж совсем особенное, "такая литература". Выбирая его, мы руководствовались в первую очередь теми критериями, которыми руководствуемся при выборе других комиксов - это, в первую очередь, история. Для меня как для руководительницы проекта ЛГБТ-составляющая "Принцесс" никогда не была решающей. Для меня гораздо важнее посыл, который комикс несет читателям - о дружбе, взаимовыручке, приятии себя и других», - считает представительница издательства.

Тираж комикса составил 2000 экземпляров, его планируют допечатать.

В школе можно узнать о сексе, но не о гендере?

Половое воспитание как предмет не сформирован в украинских школах, но нельзя сказать, что эту тему полностью игнорируют. Каждое учебное заведение самостоятельно решает, в каком объеме школьники какого возраста будут изучать условную тему «секс» на уроках «Основы здоровья» или «Основы безопасности жизнедеятельности». В рамках предмета школьникам объясняют в общих чертах о вреде незащищенного секса, устройстве репродуктивной системе мужчин и женщин, а также о заболеваниях, которые передаются половым путем. В некоторых школах для мальчиков и девочек проводят раздельные уроки. Девочкам рассказывают о менструальных циклах и так далее. Мальчикам рассказывают об особенностях их половой системы.

Иногда школы сотрудничают с общественными организациями, которые разрабатывают специальные курсы и лекции для детей. Но вопросы гендера в украинских школах остаются за пределами лекций о вреде незащищенного секса.

В Украине запрещены однополые браки. Школьники изучают на уроках семью лишь как «ячейку общества» в классической роли, так же, как и роли мужчин и женщин. Это значит, что история двух принцесс, которые поженились, жили «долго и счастливо», может вызвать у детей вполне логичные вопросы. И не все родители готовы такому разговору с ребенком. Иначе откуда возникают жалобы?

Два года назад на Форуме издателей во Львове разгорелся скандал из-за книги Ларисы Денисенко «Майя и ее мамы». Представители праворадикальных организаций сочли книгу «прямым посягательством на привитие школьникам деструктивных принципов, противоречащих ценностям и традициям, которые испокон веков формировались в украинских семьях». Требование отменить презентацию книги поступило от организаций «Молодая Галичина» и «Трезвая Галичина», а также от членов литературно-просветительского проекта «Дух нации», «Правого сектора» и «Украинской народной самообороны». Презентация книги была отменена, в первую очередь, из-за того, что в адрес организаторов Форума поступали угрозы. Тем не менее, книга продолжает жить в Украине.

Противники такой литературы называют ее пропагандой, навязыванием ЛГБТ-культуры для детей. С этой мыслью в корне не согласна представительница «Рідної мови».

«Почему одна из идей истории, которая, повторюсь, по моему мнению, не есть самой главной, должна сразу считаться пропагандой? Если дети увидят в книжке, что отношения возможны между людьми одного пола, они что, побегут воплощать такую модель в жизнь? Я думаю, что нет, и детские психологи со мной согласны. Но если дети, благодаря подобным книжкам и беседам с родителями, с малых лет будут понимать, что такие отношения в порядке вещей, возможно, в подростковом возрасте удастся уменьшить уровень буллинга и невосприятия сверстников по той или иной причине», - считает Шагури.

К слову, в Мариуполе текущим летом был открыт комьюнити-центр «Equality east». Его создали как раз для того, чтобы защитить и поддержать жертв травли со стороны тех, кому в свое время не хватило информации о разнообразии окружающего мира и людей вокруг. Ведь непонимание тех или иных процессов часто становится причиной агрессии. Двери «Equality east» открыты не только для людей ЛГБТ+. Здесь готовы помочь переселенцам, военным, наркозависимым, секс-работникам и другим.

Шагури считает, что взрослым нужно читать комикс вместе с детьми, чтобы после просто поговорить о том, что каждый из них понял для себя. Но будет ли открытием для родителей совет психологов о том, что с детьми нужно обсуждать все произведения, с которыми те ознакомились: музыка, живопись, литература, кино и так далее.

«Как мне кажется, комикс или книжка не должны что-либо навязывать и побуждать к каким-либо действиям. Кроме одного. Как мне кажется, после прочтения такой книжки было бы идеально поговорить с ребенком, обсудить, что какие темы ему или ей показались важными, как он или она поняли эту историю. Ведь каждый видит разное, даже взрослые. Есть люди, которые, увидев 2 принцесс на обложке, не вникают и кричат об ЛГБТ. Есть другие, которые видят просто сказку, и чьи дети после прочтения эпилога реагируют просто: "А, ну ок". Я же вижу ироничное и очень доброе переосмысление традиционной детской сказки о принце, спасающем принцессу, о драконе, который ее бережет, о великане, разрушающем деревни и о злой сестре, которая неустанно строит козни. Вроде в основе все стандартно, но по факту история идет совершенно не так. А почему? Потому что герои и героини хотят сами вершить свою судьбу и видят свое счастье каждый по-своему. Мне кажется, это чудесный посыл».

В Украине пока можно пересчитать по пальцам авторов, которые готовы писать подобную детскую литературу. Книги Ларисы Денисенко «Майя и ее мамы» - пока единственная в своем роде, ее вдохновительницей стала Лесли Ньюман, авторка нескольких детских книг об отношениях ЛГБТ-людей. Ньюман написала «У Хизер две мамы» (1989), «Мама, мама и я» (2009), «Папа, папа и я» (2009), «Большой день Донована» (2011). Но с ними можно ознакомиться на языке оригинала.

Пока детские авторы собирают силы для того, чтобы перенести ЛГБТ-истории в украинские реалии, в издательстве «Рідна мова» готовятся перевести и напечатать еще один комикс Кейти О’Нилл, который может вызвать противоречивые отзывы в Украине.

«В печати находится ее (Кейти О’Нилл) комикс "Общество чайных драконов", и поборникам традиционных ценностей, боюсь, он тоже не сильно понравится. Держим интригу, презентация состоится на Книжном Форуме во Львове», - поделилась планами Мария Шагури.