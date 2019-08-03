Украина должна была задуматься над сланцевым газом еще в 2005-м. Разговор с экономистом

Фото: Апостроф

Как США и Россия разделят нефтегазовый мировой рынок в ближашее время и каковы ресурсные перспективы Украины. Об этом «Новости Донбасса» поговорили с экономистом, директором Центра исследований постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым.



Издание «Ройтерс» пишет о том, что партии нефти, доставленные в Украину и Польшу в июле, это лишь фрагмент совершенно новой картины масштабного вторжения американской нефти на европейский рынок, и американского сжиженного газа. Насколько это можно назвать «вторжением»?



Безусловно можно говорить о том, что США превратили в крупнейшего производителя нефти и газа в мире. И их лидерство будет только ускоряться и усиливаться, потому что процессы увеличения добычи сланцевого газа и нефти растут. Поэтому влияние Америки безусловно будет увеличиваться. Что касается того, насколько они закрепятся на европейском рынке, я бы здесь не переоценивал ситуацию, потому что Европа сегодня все-таки «питается» нефтью и газом примерно на 30% из Норвегии, на 40% из России и остаток импорта поступает из Северной Африки, Карибского бассейна и Ближнего Востока. Приблизительно такая же ситуация по нефти, но там Норвегия имеет меньшую роль. Чтобы американцам зайти на этот рынок, потребуется долгий срок, я думаю в течении 10-15 лет они безусловно станут в Европе одним из четверых главных игроков. Россия, Норвегия, Ближний Восток и США будут приблизительно поровну делить европейский рынок. Но что касается какого-то доминирования в Европе, я этого не ожидал в ближайшее время. Конечно, это очень важный сигнал для России о том, что нужно быть более гибкими. Но этот сигнал был принят давно и «Газпром» сегодня по степени гибкости на европейском рынке, пожалуй, одна из самых гибких компаний.

Также по теме:

А в отношении сжиженного и сланцевого газа «Газпром» долгое время утверждал, что конвенциональный газ более рентабелен. Могут ли они поменять свою стратегию по СПГ и сланцевой добыче, учитывая то что предлагает США на рынке?



Обычный газ «Газпрома» более прост в добыче и его себестоимость в разы меньше американского газа. И себестоимость российской нефти тоже в разы меньше американской сланцевой нефти. Что касается сланцевого газа, да они проспали этот процесс, потому что постоянно недооценивали возможности развития этого сектора в США и в других странах, таких как Китай, который развивается очень быстро. Но сегодня «Газпром», как и сама Россия не намерен менять свою стратегию, и никаких серьезных разработок по сланцевому газу он не ведет. Это понятно, потому что у России огромные запасы обычного конвенционального газа, и вопрос добычи «Газпрома» обусловлен не его потенциальной возможностью добыть этот газ, а потенциальной емкостью рынка. «Газпром» для того сейчас и строит трубы в Китай - чтобы увеличить добычу и продавать газ еще и туда. В данном случае увеличение добычи сланцевого газа в США было связано с тем, что в США мало традиционного газа и тем самым они компенсировали. В России его очень много, как и нефти, и в этом отношении в России сейчас развивать сланцевую добычу не продуктивно, потому что это значит пытаться использовать дорогие месторождения, а не дешевые.



Что касается СПГ (сжиженного природного газа), то «Газпром» здесь очень опоздал. И сегодня основные объемы производства СПГ на севере России - на Ямале. Это структура «Новатэка», частной компании, которая сейчас занимается СПГ только для того, чтобы получить возможность экспорта. Она это делает потому что по российским законам только «Газпром» имеет возможность экспортировать газ из России. По СПГ ситуации более гибкая и «Новатэк» имеет большой серьезный интерес в развитии этого сегмента.



Есть и сейчас проблемы с тем, чтобы достроить Северный поток-2? Насколько они серьезны?



Этот проект он вообще-то сочетает в себе и геополитический интерес и чисто коммерческий. Американцы несколько раз пытались ввести санкции против европейских партнеров этого проекта. Сейчас возражает Дания против прокладки в своих территориальных водах. С европейской точки зрения я не вижу причин не получать российский газ, по другой ветке, не через Украину, а через Балтийское море, потому что европейским странам по большому счету все равно. Для «Газпрома» это тоже выгодно, чтобы не платить украинскому «Нафтогазу» за транзит. Поэтому, насколько это сильное геополитическое оружие - это серьезный вопрос, потому что для Запада было бы вполне важно, как ни странно, увеличивать объем поставок из России, потому что Европа все равно зависит от поставок из России меньше, чем Россия от своих поставок в Европу.



Если европейцы покупают из России порядка 38% своего импорта, то сейчас Россия поставляет в Европу порядка 80% своего экспорта. То есть перекрытие этого экспорта гораздо дороже обойдется России чем Европе. Если европейцы перестанут покупать газ, или по крайней мере пригрозят, это может быть инструментом давления на Кремль. Это позволит Кремлю экспортировать больше газа в Китай и на Дальний Восток.



До начала конфликта на востоке Украины мы слышали информацию, что сланцевый газ был камнем преткновения и, в том числе, одной из причин начала конфликта на Донбассе. Это конспирология? Или есть реальные основания так полагать?



Конфликт на востоке был в большей степени инспирирован Москвой после Крыма в попытке создать окончательно в Украине недееспособное государство.



У Кремля сейчас и так слишком много газа, чтобы пытаться захватить какие-то территории, где якобы он может быть. С другой стороны, использование сланцевого газа в плотно населенных районах центральной Европы - это очень сложный вопрос. На самом деле, даже конвенциональный газ в Голландии на Гронингене добывается с большими проблемами, потому что разрывы пластов чреваты серьезными последствиями. Поэтому та же Польша, где запасы газа еще больше, так и не приступила к добыче. Я думаю, что сланцевый газ остается панацеей для США, где большие месторождения находятся вне густонаселенных зон. В Китае опять же, авторитарные методы позволяют развивать этот метод более успешно.



Развитие сланцевого газа на Донбассе не имеет выдающихся перспектив. И уж точно Кремль никогда не рассматривал такие сложные комбинации.



Уже после первого газового конфликта во времена Ющенко в 2005 году, мне кажется, нужно было очень быстро развивать инфраструктуру поступления в Украину того же самого СПГ. Это будущее нефтегазового сектора, потому что это очень ликвидный товар его можно перебрасывать из разных точек мира. Было время, когда он в 2-2,5 раза был дороже обычного газа. Сегодня эти цифры сравняли и сегодня американский природный газ поступает в Россию дешевле газпромовского. Так или иначе цена будет падать. В Украине давным-давно должны были появиться терминалы, потому что после начала конфликта с Россией потребление которое существенно сократилось в Украине, вполне позволяет обеспечивать потребности страны через импорт СПГ. А в Европе на сегодняшний день газовых терминалов в избытке, поэтому я думаю, как раз в этом направлении давно надо было работать. Почему этого не происходило - это конечно большой вопрос.