Председатель правления общественной организации «Донецкий институт информации» Алексей Мацука в эфире радио НВ рассказал о подготовке «Донбасс Медиа Форума», что состоится 5-6 сентября в Харькове. Приводим часть записи прямого эфира.



Ведущий Павел Новиков: Мы продолжаем общение с Алексеем Мацукой, он является председателем правления «Донецкого института информации», журналистом, организатором «Донбасс Медиа Форума». О Форуме, как раз хотелось поговорить. Но прежде мы уже коснулись триады информационных каналов, которые для многих людей создают альтернативную реальность. Или реальность остается прежней, но трактовка происходит по-другому?



Алексей Мацука: Речь идет об избирательности. Транслируются избирательно определенные новости, определенные заявления. События трактуют только назначенные спикеры, а гостям в студии отводится другая роль – комментировать их. Манипуляции происходят даже так: например, журналист говорит, кто был самым большим «драчуном» в Раде, кто чаще всех нападал на оппонентов и ругался. В это время показывают Олега Ляшко, но не тот эпизод, где он дрался с Юрием Бойко. Демонстрируют другую картинку, чтобы Бойко не дискредитировать.



Ведущий: То есть, к выбору событий, которые будут освещаться, медиа подходят избирательно. Я однажды объяснял своим детям понятие точности в журналистике. Условно мы пришли в гости к Алексею и хотим сделать сюжет на тему, хороший ли он хозяин. Он, по законам гостеприимства, пригласил нас к столу, угостил чаем с печеньем. Мы выпили чай, Алексей сложил посуду в мойку. В этот момент мы делаем кадр и говорим: «Смотрите, мы пришли в гости к Алексею, а у него в раковине грязная посуда! Ну, и каков он хозяин?». Или наоборот: Мы приходим к Алексею, у него дома беспорядок. Но стоило ему вымыть чашки, мы делаем кадр и говорим: «О! Смотрите, какая чистота! Алексей – великолепный хозяин!».



Алексей Мацука: Да, это и есть избирательность подачи информации. И нам, журналистам, важно показывать все стороны жизни, а не отдельные срезы. Зрители сегодня могут получить полный пакет этих срезов, понимая, что кому принадлежит, и кто в какой тональности будет освещать одни и те же факты. Но желает ли аудитория придерживаться традиций профессиональных медиа? Разные опросы показывают, что большинство людей не готовы обучаться основам медиа-грамотности, но хотят получать независимые новости. А без основ медиа-грамотности невозможно понять, где новости независимые, а где зависимые. Поэтому «Донбасс Медиа Форум» проходит уже 5-й раз подряд именно для журналистов. В этот раз будем говорить и о выборах, и о количестве «джинсы», и о манипуляциях. Ведь часто журналисты во время избирательных кампаний меняют амплуа и становятся пропагандистами.



Ведущий: Пиарщиками, наверное?



Алексей Мацука: Становятся именно пропагандистами определенных центров, или продвигают какие-то идеи, нарративы. Я, как журналист, считаю это неприемлемым. Понимаете, не хочу работать «прислугой» этих центров, не желаю, чтобы мне диктовали, что является истиной. Мне и самому неизвестно, что есть истина, ведь я человек, познающий мир. Я ищу эту истину. Конечно, могу ошибаться, но мы, журналисты, в таких случаях должны просить прощения за ошибки и находить новые пути поиска истины. Главная цель Форума – дать возможность существования профессиональной среды, создать безопасную территорию для общения внутри журналистского цеха хотя бы на одни сутки. Олигархические каналы не делают этого, безопасные разговоры между сотрудниками – не их цель. А независимым ньюзрумам это сложно по причине нехватки финансирования, или прочих ресурсов. Поэтому мы объединяемся с другими журналистами, чтобы найти ответ, например, как во время новых выборов меньше «джинсовать». И уже есть положительная тенденция в местных региональных СМИ. На Донбассе появляются независимые ньюзрумы, имеются редакции, которые не размещают «джинсу». Они честно маркируют политическую рекламу, вместо ее маскировки под рубрики «политический взгляд», или «политическая платформа», потому что такие хитрости, манипуляции, по сути, являются скрытой рекламой. Вот из этого и состоит доверие.



Ведущий: Кстати, о доверии. Это, вероятно, важнейшая вещь, потому что в Украине, как мне кажется, слабо работает институт репутации. Много ли журналистов, которые говорили неправду? 100%. Многие ли помнят «мочильни», сложно назвать иначе передачи, которые вели в 2004 году Корчинcкий и Джангиров. Программа называлась «Проте», где каждый вечер после новостей «мочили» Виктора Ющенко, тогда еще кандидата на пост президента Украины. И подобные люди все равно оставались в коммуникациях.



Алексей Мацука: У них имеется много приверженцев. К сожалению, сегодня люди объединяются не вокруг профессиональных журналистских стандартов, о которых я говорил, а вокруг эмоциональных месседжей. Вот, если я чувствую, что меня обидели, то стану отвечать на это, и люди начнут объединяться вокруг меня, как транслятора подобной реакции. Но я хочу, чтобы медиа были центрами объединения вокруг стандартов журналистской этики и профессионального подхода к освещению событий. Есть примитивный пример: политические симпатии врача, совпадают с моими, но разве я хожу к нему по этой причине? Нет. Исключительно, потому что он классный специалист. Но почему то у нас люди выбирают площадки медиа не те, где профессионально освещаются все события, а те, которые транслируют такое же мнение, как у них.



Ведущий: Наши люди могут выбирать врача, или отказываться от его услуг только потому что он проголосовал не так, как они.



Алексей Мацука: Либо по принципу поддерживает врач Супрун, или нет. Верно? А мы хотим, чтобы к СМИ ходили люди, потому что это качественные медиа, а не площадки с отображением их эмоциональных реакций.



Ведущий: Институт репутации, институт доверия к СМИ, насколько это в Украине меняется? Движемся ли мы к построению такого доверия, такого института репутации, когда солгав, ты уже просто не получишь работу в любом другом медиа, потому что ты уже не журналист, а пропагандист?



Алексей Мацука: Мы видели на последних выборах, что люди с, мягко говоря, странной репутацией, были ведущими телеканалов, мейнстримовыми спикерами, у них потом появлялись свои YouTube-каналы. Опять-таки, эта репутация формируется в нашем с вами осознании в зависимости от того, придерживаемся ли мы журналистских стандартов. А у части аудитории репутация формируется вокруг индикатора – отвечает ли наш контент их эмоциональным травмам. Когда кто-то на кого-то обижен, кто-то пережил унижение, тогда от нас ждут ответа – кто хороший, кто плохой. Но это не является заданием журналиста. Это касается даже независимых депутатов городских советов, например, на Донбассе. Они полагают, если ты независимый журналист, независимое медиа, ты обязан быть ретранслятором их мировоззренческих позиций. Чем же тогда эта логика отличается от того, что ты вынужден быть ретранслятором своего собственника-олигарха, или того, кто тебе персонально нравится из политиков?



Ведущий: Ну, это то же самое, что полагать, будто все журналисты обязаны критиковать любую власть. Стоп, почему критиковать? Разве что ты увидишь «глюк» в действиях власти.



Алексей Мацука: Да, или будто журналист должен бегать за кем-то, чтобы наказать. Это в Советском Союзе традиционной была карательная журналистика, когда вы получали «сигнал» и писали фельетоны, которые часто рушили жизни людям. По моим взглядам, мы не должны наказывать, цель журналиста – отображать реальность такой, какова она на самом деле.



Ведущий: Кстати, только что вспомнился реальный случай, когда после выхода в свет очередного великого творения о Шостаковиче была написана критическая статья в газете «Правда». Композитор в то время был трижды лауреатом Сталинской премии. Человеку просто сломали судьбу. Его никуда не брали на работу, даже музыкальные произведения перестали исполнять по всей стране.



Алексей Мацука: Так не только Шостакович, но и другие стали заложниками сталинского взгляда на журналистику. Я бы не хотел, чтобы отечественные политики считали нас своими рупорами. На такие желания мы должны давать ответ. А какой? Это разговоры нашего цеха друг с другом перед широкой аудиторией.



Ведущий: Ну и, наверное, следует разъяснять аудитории, что мы делаем, почему и каким способом. Кстати, я должен похвастаться, что за последние много-много месяцев, кажется пару лет, в редакции НВ не было никакой «джинсы». Я горжусь тем, что мы в этом плане чисты. Теперь вопрос, опять-таки, возвращаемся к восточному региону. По твоему мнению, существует ли потребность в специфической информационной политике там? И, если да, кто должен ее осуществлять?



Алексей Мацука: Сегодня ведутся дискуссии о русскоязычном канале, о котором говорил президент Зеленский. По моему мнению, делать акцент на языке сейчас не слишком важно. Я считаю, что это должен быть билингвистический канал, когда имеется и украинский язык, и русский язык в естественном выявлении. Не нужно акцентировать внимание кто на каком языке подает информацию. Ведь специфичность и уникальность нашей страны именно в языковых переходах. И когда создается такое искусственное разделение где, что и как должно быть, тогда это воспринимается, как давление и люди начинают противостоять подобным инициативам. Так называемую, «особую информационную политику» наша профессиональная журналистская среда воспринимает скептически. Потому что всегда таится опасность, в том, что редакция должна «понять», что освещать положительно, а что строго отрицательно. Такой подход свойствен пиарщикам и пропагандистам. Мы, наоборот, должны включать в повестку дня жизнь местных громад. Цель, так называемой, информационной политики – это интеграция маленького украинца в общегосударственную среду. Всегда интересно знать настроения общества и отдельных его представителей. Например, библиотекарь, которая работает в Покровске, общается с местным населением, получает циркуляры от Министерства что-то внедрять, что-то делать. А как это воспринимается людьми, как они реагируют на установки государства? Вот это интересно. Если этот процесс будет именоваться информационной политикой, то пускай так и называется. Но мне кажется, человека важно «вшивать» в осмысление политических процессов внутри страны. Ведь реформы, политика – это и есть наша реальная жизнь, а не те выдумки, которые нам пытаются навязать политики сквозь их фильтры. Они декларируют благородные цели создания своих СМИ, якобы для донесения правды людям, ради изменений жизни в стране к лучшему. А на самом деле им нужно получить, или удержать власть со всеми ее полномочиями.



Ведущий: Одна партия «за все хорошее и против всего плохого», другая тоже. Просто, хорошее и плохое каждая из них воспринимает по-своему.



Алексей Мацука: Да, существует отрицательное восприятие советских времен, когда партийный трек был отдельно, а личная жизнь, личный трек – отдельно. Человек мог быть членом компартии, на людях разыгрывать убежденного коммуниста, при этом дома на кухне ругать Ленина и власть, ведь нужно было где-то найти выход эмоциям. Вопрос в том, будет ли сегодня снова создаваться отдельно государственный трек и отдельно личный. Если так, то это будет какая-то новая «Слуга народа». Или власть все-таки поймет, что она едина для всех, а не только для правых, или левых. И если позиция будет государственнической, а не идеологически-партийной, тогда политика, возможно, станет бытовым треком.



Ведущий: Более человечной.



Алексей Мацука: Да.



Ведущий: Благодарю за беседу. Вышло наше время в «Новом утре». В студии радио НВ был Алексей Мацука, журналист, председатель правления «Донецкого института информации», организатор «Донбасс Медиа Форума».