Как Европа, Россия и США борются за нефтегазовый рынок. Объясняет эксперт

Что должны сделать Украина и Европа, чтобы стать независимыми от российского газа и геополитических игр Кремля? Чем отличается сланцевая революция в США от того, что происходит в Европе? Нужен ли Украине сланцевый газ и как поступать со сжиженным природным? Об этом «Новости Донбасса» поговорили с экспертом по вопросам нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным.



В отношении сжиженного (СПГ) и сланцевого газа «Газпром» долгое время утверждали, что конвенциональный газ более рентабелен. Могут ли они поменять свою стратегию по СПГ и сланцевой добыче, учитывая то, что предлагает США на рынке?



Три года назад считалось, что в России разведано и разработано столько газовых запасов, что хватит на то, чтобы удвоить объем годового экспорта. Сейчас удивительно, но объем этого добычного потенциала сильно сократился. Потому что «Газпром» притормозил с разработкой новых месторождений. Но готовятся новые месторождения на Ямале, где месторождений в принципе хватит, чтобы заменить гигантские нефтяные запасы, которые практически исчерпаны.



Но у «Газпрома» стратегия - гнать газ по трубам, и он очень мало вовлечен в газо-химию, переработку газа на месте и в производство сжиженного природного газа. Вот здесь у России наметился очень серьезный прорыв с первым большим самостоятельным проектом, это проект компании «Новатек» «Ямал СПГ». Это не совсем российская компания, она частная. Это международный консорциум, который включает две китайские компании и французскую. Но для того, чтобы Россия вышла на рынок СПГ мощнее, чем это было раньше, они на 15 лет освобождены от всех налогов. Им просто руководство страны подарило очень большие запасы газа и планирует построить порт для отгрузки этого газа, то есть государство помогает, сказав при этом: «Это ваш газ, вы его добывайте и продавайте». И таким образом Россия помимо экспорта трубопроводного газа вышла на рынок экспорта СПГ. И вот здесь наметилась интересная тенденция на рынке: в Европе, особенно с ноября прошлого года наметился интерес к СПГ. Терминалов для его импорта в Европу - более чем достаточно. Они могут принять в 3 раза больше, чем сейчас принимают. И газ пошел в Европу не только, потому что его близко брать с Ямала или из США, а еще и потому что на конкурирующем рынке в Тихом океане цены сейчас примерно такие же как в Европе. И гнать газ в Японию или Китай менее выгодно, чем продавать его ближе - в Европе.



И «Газпром» со своими трубами сильно теряет, потому что он по ценам вынужден приспосабливаться к этому СПГ. Вот ситуация такая, что «Газпрому» нужно соперничать даже не с собственным российским газом, а с трейдерами - это они будут решать, куда направить сжиженный газ.



У «Газпрома» ситуация тяжелая, он теряет на этом деньги, его конкуренты пользуются СПГ и обставляют его. Не исключено, что это будет одна из причин, по которым «Газпром» в общем-то получит дополнительный стимул для отказа от транзита газа через украинскую территорию.



Вы имеете ввиду, что «Газпром» полностью перейдет на Северный поток-2 и на Турецкий поток?



Это зависит от того, начнет ли Европа потреблять все больше сжиженного газа, и от цен в Китае. Будут в Европе конкурентные цены - будет больше СПГ.



В теории «Газпром» способен весь свой транзит перевести на обходные потоки. Но он это сделает не сразу. То есть представим, что завтра вдруг войдет в эксплуатацию Северный и Турецкий потоки – нет, этого не будет.



По моим подсчетам, потребуется еще около пяти лет для того, чтобы «Газпром» полностью снял эти объемы газа с украинского транзита. Италия - крупный потребитель, также и Молдова, Балканские страны, куда пока газ Турецкого потока не дошел. Лишь постепенно с вводом в эксплуатацию мощностей Северного потока, а возможно и Турецкого, будет отказ от украинского транзита. Но «Газпрому» нужно будет еще работать с европейскими потребителями, чтобы они согласились переключаться. И у него это может получится.

А что же делать Украине в этой ситуации?



Нужно закончить то, что начали. Очень сильно притормозили, так называемый анбандлинг (тип реструктуризации) «Нафтогаза». Во-первых, выделение из «Нафтогаза» независимой компании, которая будет оператором газотранспортных сетей и фактически их владельцем, как в Европе. И «Нафтогаз» должен передать все свои полномочия туда. Сейчас это невозможно, потому что «Нафтогаз» должен выполнять свои соглашения с «Газпромом». До конца года он не может оставить собственность и операторство этих труб, но с 1 января можно ускорить процесс, чтобы был новый оператор. Затем этому оператору нужно договариваться с европейцами, а европейцы уже нацелились на эту новую компанию, которая будет называться МГУ – «Магистральные газопроводы Украины». Уже есть переговоры с теми же словаками, которые якобы согласны на долевое участие. Не исключено, что и итальянцы могут прийти и получить долевое участие в этой компании.



Если у компании будут хорошие отношения с европейскими потребителями газа, она вполне может интегрировать свою инфраструктуру в европейскую газовую сеть. Во-первых, подземные хранилища могут обеспечить гибкость поставок и принять на себя любые периоды пикового спроса, не только на российский, но и на любой другой газ. К тому же, это может оказаться связующим звеном в коридоре Север-Юг. Если мы видим сейчас, что в Польше и Литве, да и в Германии увеличивается объем хранилищ, которые принимают СПГ, через Украину и Словакию вполне можно перебрасывать на Юг, где газа будет не хватать в каких-нибудь сезонных или экстремальных ситуациях. То есть эта газотранспортная система может работать даже в новых условиях. А если там будут иностранные участники или уважаемые компании, они могут с новых позиций договориться с «Газпромом», чтобы принимать российский газ на границе Украины и России. Тогда снимается и проблема монополии «Газпрома» и проблема собственности этого газа. Если предположим, итальянская компания купит этот газ на границе России, то тогда она будет договариваться с украинской компанией о транспортировке на совершенно новых условиях. Это будет новая реальность, где есть место и украинской ГТС.



В Украину и Польшу доставили две партии американской нефти, и будут еще поставки. И многие западные издания пишут, что это фрагмент некой большой картины на европейском рынке. И у России там теперь не очень хорошие позиции. Насколько это соответствует действительности?



Здесь две ситуации - с американской стороны и с российской. Давайте посмотрим с американской. Мы видим, что та нефть, которая попадает путем экспорта из США в европейские терминалы, включая Одессу, становится уже не американской, а принадлежит компании, которая ее купила в США. И эта компания уже вольна договариваться, заключать контракты с потребителями или с нефтеперерабатывающими заводами на украинской территории. Поскольку Белый дом не может давать указания трейдеру, куда отправлять нефть или СПГ, когда они его купили на берегу США. Нефть может быть любого происхождения, но соглашение заключает трейдерская компания, которая и поставляет эту нефть – будь то в Польшу или куда угодно. Для Украины было бы очень интересно в этой ситуации возродить нефтепровод Одесса – Броды. Эту трубу построили, когда не было ни спроса с украинской стороны, ни больших перспектив получения нефти. Но труба есть, и она очень интересная, она может дойти до белорусской территории, может в Польшу попасть. И таким образом я опять говорю о коридоре Север – Юг. Она может обеспечить альтернативные источники поступления нефти и для украинских нефтеперерабатывающих заводов и для польских, и для словацких, в том числе, через украинскую территорию.



Теперь рассмотрим ситуацию с российской точки зрения. Нужно учитывать, что у России осталось не так много времени. Как ожидает министерство энергетики РФ, примерно с 2022 года произойдет падение добычи в России по объективным причинам. В том числе из-за низкого качества оставшихся запасов, поскольку из них большая часть трудноизвлекаемая и компания не торопится вкладывать деньги, потому что нефть выйдет очень дорогой. «Легкая» нефть у России заканчивается. Если верить тому же министру энергетики, то к 2035 году Россия потеряет 40% от годового объема нефти. Не так много времени осталось до 2035 года, когда она перестанет быть экспортером вообще. И тогда Россия будет добывать нефть для внутренних нужд. А нефть, как ожидают эксперты, не будет настолько дорогой, чтобы оправдывать разработку трудноизвлекаемых запасов. До 100 долларов, по всем прогнозам, она так и не поднимется. Поэтому нужно учитывать, что Россия будет постепенно снижать объем экспорта в сторону Европы и такие терминалы, как одесский, могут принять нефть из других источников.



Не совсем понятна позиция Европы все-таки в отношении России и ее экспорта. С одной стороны, в Европе уже построили много терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). С другой стороны, они соглашаются на условия России по Северному потоку-2, несмотря на заявления, что это в равной степени экономический и геополитический проект для Кремля.



Параллельно в Европе заявляют, что потребление нефти вообще нужно максимально сократить. Для России это тоже потеря рынка…



Давайте, прежде всего, не будем мешать нефть с газом.



Вот по нефти почти у всех европейских государств действительно есть планы сокращения выпуска авто, которые ходят на нефтяном топливе - на бензине, на дизеле. Но мировой рынок все равно очень сильно будет нуждаться в нефти, несмотря на развитие электротранспорта и так далее. И в Европу нефть будет приходить на нефтеперерабатывающие заводы как сырье для нефтехимии, чтобы производить те же шины для автомобилей. Нефть по-прежнему будет нужна, может, не в тех количествах. Но в результате энергоэффективности, энергосбережения первый удар будет по углю, второй - по нефти. А газ еще останется на какие-то сроки, на переходный период к чему-то новому, возможно, к водородной энергетике. Газ пока еще будет нужен, он не так скоро выйдет из употребления.



Теперь что касается терминалов по приему сжиженного природного газа. Некоторые говорят, что в прошлом году терминалы были использованы на 20-21%. Во-первых, теперь используется уже больше трети мощностей, а на некоторых терминалах 85% мощности. Те, кто строил терминалы ни в чем не прогадали. Во-первых, это гарантия для многих стран от перебоев со снабжением российским газом. Все помнят, что, начиная с 2005 года как минимум 12-15 раз Россия или прекращала поставки газа в Европу, или резко сокращала. Через Украину в 2009 году – поставки газа полностью прекращались, в конце 2014 - начале 2015 года прокачка прекращалась наполовину, то есть не по техническим причинам (из-за нехватки газа), а по политическим причинам. То есть в Европе понимают, что угроза Европейской энергетической безопасности - это непредсказуемое политизированное поведение российского руководства, которое в любой момент может прекратить поставку газа. Строятся новые терминалы в Германии, Хорватии, Греции или в Турции - увеличиваются мощности их терминалов - это гарантия против произвола Кремля. К тому же, когда строятся такие терминалы, все ошибочно думают, что они убыточны. Компании бронируют мощности терминалов на год, а то и на полтора года. Это гарантии для всех участников и запас на будущее.



Можно ли сказать, что сегодняшние позиции России на этих рынках не выглядят так уверенно, как раньше – пять или десять лет назад?



Да, конечно, начиная где-то с 2006-2007 годов «Газпром» перешел в отступление или ненаступление. Под давлением европейских мер по борьбе с монополизмом в «Газпроме» были вынуждены отказаться от контрактов на прежних условиях. Они отказались от условий, когда запрещался ре-экспорт российского газа. Они сняли огромное число посредников, своих собственных подручных компаний, которые получали от «Газпрома» газ по низкой цене, таких как «РосУкрЭнерго».



От политических требований в контрактах также отказались. То есть «Газпром» постепенно превращается в нормальную коммерческую организацию и может предлагать свой газ на очень выгодных условиях. «Газпром» уже другой, он меняется под давлением этих обстоятельств. Но теперь, когда ему нужно еще и конкурировать с СПГ со всего мира, а не только с Ямала, он должен взяться за голову - либо реформироваться внутри России, либо подсчитывать убытки.



Сланцевый газ на Донбассе как одна из причин конфликта - это конспирологическая теория или нет? И в целом добыча в Украине сланцевого газа - это перспективно?



Никаких оснований для таких теорий нет. Мечты об украинском, польском сланцевом газе, в бассейнах этих стран - это невозможно. Ни по деньгам, ни по объему запасов Украина не выглядела, как источник сланцевого газа. И Польша в том числе. В прошлом году в Европе насчитывалось 12 бригад, которые могут делать гидроразрыв пласта. В США их 2000. Что такое сланцевая революция в США и что такое перспективы сланцевой революции в Восточной Европе? Страна, которая в Европе в коммерческих масштабах может начать добычу сланцевого газа, это Великобритания. Там есть участки, условия и поощрение правительства. В США же есть система недропользования, когда владельцу земли принадлежат все недра, вплоть до центра Земли, а в Европе это 2 сантиметра, чтобы редиску выращивать. Если в Америке какая-нибудь тетушка может нанять компанию чтобы проверить, что у нее там есть в недрах, а потом «стричь» купоны, то в Европе - это невозможно. Потому что создана совершенно другая форма землевладения.



Коммерчески в Украине ничего сделать со сланцевым газом нельзя. Забудьте о нем. Но вот украинский природный газ - это вполне может быть. Потому что на тех запасах, которые уже разведаны, Украина действительно может примерно через 10 лет полностью удовлетворить собственные потребности в природном газе из своих запасов. При условии интенсивной добычи с привлечением иностранных компаний.



А что вы скажете по приему в Украине СПГ? Строить ли терминалы или можно брать газ у Европы?



На Черноморском побережье нельзя это сделать потому, что Турция не пропустит танкеры со сжиженным газом в Украину через Босфор. Там действует запрет.