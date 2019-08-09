Кого из членов «Л-ДНР» Украина может осудить за госизмену

С 2014 года уголовные производства, связанные с преступлениями против основ национальной безопасности, существенно пополнили «копилку» судов Украины. Речь идет о делах по так называемым сепаратистским статьям: захват власти, свержение конституционного строя страны (статьи 109, 110, 110-2 Уголовного кодекса Украины), которые на Донбассе чаще всего сопровождались действиями террористических организаций (ст. 258-3 УКУ).



В отличие от Донбасса, для Крыма, аннексированного Россией, характерны производства по делу о государственной измене. В первую очередь, это касается украинских военнослужащих, которые весной 2014 года изменили присяге и служат теперь в рядах вооруженных сил РФ. По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, с 2014 по 2015 год было открыто 14,5 тысяч производств относительно военнослужащих, которые изменили присяге. Отчасти по статье о госизмене рассматривают дела государственных служащих, судей, прокуроров Крыма, которые также теперь подчинены российскому правительству. Но это не значит, что только «крымский пакет» рассматривают по статье 111 УКУ (государственная измена).



Что такое «государственная измена» в украинском законодательстве? Главные признаки преступления: гражданин Украины действует умышленно в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности своей страны. Иногда в уголовном производстве есть лишь элементы госизмены. Например, гражданин Украины неосознанно передает представителям другой страны информацию, которая является государственной тайной.



Следствию нужно доказать, что умышленные действия человека могли действительно причинить вред украинской государственности.



«Государственная измена» - это политическая статья.



Условно говоря, Интерпол вряд ли возьмется за розыск политика, который обвинен лишь по статье за госизмену, потому что он совершил преступление исключительно против своего государства. Другое дело, если наряду с госизменой будет статья о терроризме, контрабанде наркотиков, торговле людьми и так далее.



«Международное право здесь ничего не дает национальной юрисдикции. Делайте с ними, что хотите, но у себя дома», - объясняет принцип статьи с международной точки зрения постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.



Дело Виктора Януковича, который пять лет уже скрывается в России, это один из самых ярких примеров. И приговор уже вынесен. Оболонский районный суд Киева признал его виновным лишь в начале текущего года. Главным доказательством того, что Янукович виновен в госизмене послужило его письмо к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска. Апелляционные тяжбы по делу продолжаются, но шансы на то, что бывший президент Украины проведет в тюрьме 13 лет, очень малы.



Остальные громкие дела публичных людей в Украине пока на стадии рассмотрения.



До сих пор слушается дело главреда «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, которого задержали в мае 2018 года. Его подозревают в госизмене и незаконном обороте оружия.



В конце 2017 года был задержан заместитель руководителя службы протокола премьер-министра Станислав Ежов. Ему объявили подозрение в госизмене и сотрудничестве с российскими спецслужбами. В июне Ежова отпустили под круглосуточный домашний арест.



Также под домашний арест отпустили экс-главу Партии регионов Александра Ефремова. Впервые за три года он покинул СИЗО. Его обвиняют не только в государственной измене, но и в финансировании терроризма, организацию террористической организации и посягательство на территориальную целостность Украины.



Ефремову и Ежову удалось выйти под домашний арест после того как 25 июня Конституционный Суд разрешил применять более мягкую меру пресечения подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных Сил. В Конституционном суде пояснили, что не каждый подозреваемый сможет выйти из СИЗО. Если подозреваемый может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей, его оставят под стражей. Генпрокурор Юрий Луценко опасается, что решение суда не сулит ничего хорошего. Это приведет к освобождению 1127 подозреваемых под домашний арест.



Кроме дел военнослужащих и публичных людей, в Реестре судебных решений можно найти ряд приговоров, вынесенных обычным людям в разных регионах Украины. Все они работали в интересах России. К слову, многие из приговоров пока не вступили в законную силу. Назвать точные цифры открытых производств сейчас просто невозможно. За 2018 год СБУ начала 114 уголовных производств по факту госизмены. В 2017 году СБУ направила 17 дел из начатых 65 производств.



Жительница Хмельницкого в декабре 2018 года была осуждена по семи уголовным статьям за то, что с январь по апрель 2017 года работала «курьером» взрывчатки из Тирасполя (Молдова). Следствие установило, что женщина выполняла указания из России. Этот факт добавил в список статью о госизмене. Среди прочего женщину признали виновной в публичных призывах к изменению государственной границы Украины после того как она в «Одноклассниках» опубликовала антиукраинский пост. Обвиняемая администрировала группу под названием «Не дадим нас уничтожить». В сообществе было 300 подписчиков.



Женщина пошла на сделку со следствием. Суд дал ей 6 лет тюрьмы без конфискации имущества.



Можно ли судить за госизмену членов «Л-ДНР»?

Роман Лягин - сегодня один из немногих членов политического крыла группировки «ДНР», кто задержан украинскими правоохранителями. Служба безопасности Украины в июне сообщила ему подозрение в государственной измене и отправила под стражу. Лягин возглавлял «Центризбирком ДНР» в 2014 году, активно выступал за присоединение Донбасса к России. Однако с 2016 года он не раз высказывал разочарование текущим устройством «ДНР», критиковал действия России и подконтрольной ей группировки.



Следствие не раскрывает детали задержания Лягина и пока сложно сказать окончательно, какие статьи Уголовного кодекса будут инкриминировать ему. Но почему изначально в Генпрокуратуре объявили о госизмене Лягина и насколько целесообразно в дальнейшем судить членов «ДНР» по статье «Государственная измена»?

Например, главу «ЛНР» Леонида Пасечника могут заочно осудить по ряду уголовных статей. Но среди них нет «госизмены»: ч.1 ст.109 - действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти, ч.2 ст.110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ч.1 ст. 258-3 УК Украины - руководство террористической организацией. Самое жесткое из предусмотренных наказаний за эти преступления - тюремное заключение сроком на 15 лет и конфискация имущества. Такое же жесткое наказание и по статье за государственную измену. Но главное отличие «набора» статей Пасечника от предварительной статьи Лягина в том, что экс-глава «ЦИК ДНР» может быть освобожден от уголовной ответственности, если он получил задание от иностранного государства, не выполнил его и добровольно сдался украинским правоохранительным органам. В «наборе» Пасечника похожее послабление прописано в статье 258-3, но оно лишь для тех, кто был участников террористической организации, а не руководил ею. Эта норма отсылает членов незаконных вооруженных формирований к программе «Тебя ждут дома» - нужно добровольно сдаться правоохранителям и сотрудничать с ними.

Немного о логике преследования



Если рассматривать события на Донбассе как чистый вооруженный конфликт международного характера, то получается, что все его участники-украинцы, которые помогали России дестабилизировать ситуация в Украине, могут быть осуждены за государственную измену. Так рассуждает доцент кафедры уголовного права и криминологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко Константин Задоя.



«Того же Пушилина могут осудить по этой статье, если когда-нибудь до него доберутся. И Лягина тоже, но надо смотреть на детали уголовных производств», - отметил правовед.



Он также напомнил, что в международном конфликте Женевские конвенции и Дополнительные протоколы защищают статус комбатантов. Просто за участие в военных действиях не могут быть осуждены ни военнослужащие регулярных войск, ни добровольцы, ни их противники - участники армейских подразделений, которые самостоятельно сформировались. Уголовная ответственность их ждет, если они нарушили международные правила войны, среди которых убийства и похищения мирных жителей, обстрелы жилых районов и так далее. Но Украина еще не внесла в Уголовный кодекс ответственность за преступления против человечности.



Также в стране на законодательном уровне нет статуса комбатантов и военнопленных. Есть участники боевых действий и члены незаконных вооруженных формирований, управляемые Россией. Последних чаще всего преследуют по «террористическим» статьям.



Задоя поясняет: «Статья 258-3 – это участие в террористической организации. То есть определенная группа противопоставляет себя государству. Но это не группа, которая действует под общим контролем другого государства. И она может ассоциироваться с этим государством».



Выходит, что в таких случаях статья за государственную измену уместна лишь в случаях украинских силовиков, которые присягнули на верность России.



Если говорить о других участниках событий на Донбассе и в Крыму - гражданских лицах, которые, например, проводили незаконные референдумы, или сейчас продолжают работать в местных оккупационных администрациях, правовед предполагает, что в отдаленной перспективе часть этих людей сможет попасть под амнистию. К тому же, Украина может проявить инициативу, и предложить, к примеру, дать «чиновникам Л-ДНР» время для того, чтобы те перестали сотрудничать с оккупационными администрациями. В этом случае Украине нужно предоставить гарантии таким людям.