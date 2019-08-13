Найти свою нишу. Переселенка открыла игрушечный бизнес «с нуля» в Дружковке

Ежегодно в городах Донецкой области, опоясывающих оккупированные районы, появляются новые предприниматели. Одни продолжают старое дело, другие осваивают новые профессии. Чтобы открыть бизнес, некоторые обращаются за помощью к международным организациям, вторые рассчитывают на собственные силы, третьи – пользуются поддержкой местной и областной власти. Каждый выбирает свой путь.



Переселенки из Ясиноватой Наталья и Елена Держипильские живут в Дружковке. Здесь у них – магазин-мастерская, где мать и дочь шьют игрушки и обучают своему ремеслу других. Наталья – швея. В донецком техникуме девушка научилась шить, а в Харькове получила высшее образование по специальности «модельер». Когда часть Донбасса отошла под контроль вооруженных сторонников России, Наталья с мамой переехали к родственникам в Дружковку. На новом месте девушка работала в ателье.



«Когда в Донецке нас направили на практику к модельеру, я подумала, что одежда - это моя мечта. Работая в ателье, я больше ремонтировала, чем шила. Меня не допускали к пошиву одежды», - говорит Наталья.



Но ее мечта разбилась - вместо пошива Наталья занималась ремонтом одежды, и зарплата ее не устраивала. Уже переехав из оккупации, девушка не могла официально трудоустроиться, а через пять месяцев лишили и социальной переселенческой помощи. Тогда было очень обидно потерять эту хоть и небольшую, но все же помощь, вспоминает она.



Покинув работу в ателье, 19-летняя Наталья в 2016 году решила открыть собственное дело. Тогда же они с мамой получили первые небольшие гранты. Наталья – от международной организации, а ее мама – от местной организации, которая оказывает помощь людям с инвалидностью. На полученные деньги Держипильские купили оборудование для ремонта одежды. В итоге начали шить дома. Но не одежду, а игрушки. Девушка прошла курсы по изготовлению игрушек – училась онлайн и посещала платные мастер-классы. Затем Наталья вместе с мамой вышли на новый уровень и арендовали помещение, в котором совмещены студия и магазин игрушек.

«Изначально я хотела шить на дому. Купила оборудование под ремонт одежды. Старт игрушек пошел без капитала. Мы покупали ткань на то, что есть. Тем самым дело понемногу окупалось, и мы смогли купить последующие материалы. И все же оборот был маленький. Через 3-4 месяца мы получили второй грант от международной организации. Еще благодаря одному небольшому гранту от Датского совета я купила профессиональный фотоаппарат, потому что важно продвигать свой товар в социальных сетях. В конце 2018 года мы получили последний грант, за счет которого мы купили вышивальную машину, мебель и еще часть оборудования», - рассказала девушка.



Самая популярная игрушка у покупателей - портретная кукла.

«Люди присылают нам фото, а мы делаем копию человека - повторяем аксессуары, цвет волос, все, что захочет заказчик», - объясняет Наталья.



Портретная кукла пользуется спросом не только в Донецкой области, но и по всей Украине, и даже за границей. В Америку, Италию, Австрию игрушки Держипильских улетают благодаря хорошо продуманному маркетингу. Наталья подчеркивает: нужно не только занять свою нишу, но и постоянно о себе заявлять. На международный рынок они пытаются выйти через сервис Etsy. За границей кукла в среднем стоит около 80 долларов.



«Мы есть на выставках, ярмарках. Также в этом году мы вышли на новый уровень - начали сотрудничать с компаниями, выполняем оптовые заказы», - говорит молодая предпринимательница.

У Держипильской заказывают игрушки также областные компании и организации.

На изготовление одной куклы средней сложности уходит от 3 до 5 дней.



«Все зависит от того, есть ли в наличии аксессуары. На основу тела куклы уйдет около дня. Затем идет процесс одевания, проработки образа», - поясняет девушка.



В магазине-студии Держипильских можно не только заказать куклу, но и пройти мастер-класс по самостоятельному шитью игрушки.



«У нас мастер-класс стоит столько же, сколько игрушка, которую будем делать на уроке - от 150 до 300 гривен. Материал предоставляем. Массовые мастер-классы мы стараемся проводить максимум по 3 часа. Не все высиживают», - рассказала Наталья.



Сейчас, по словам девушки, ее бизнес самоокупается, но о кадровом расширении пока говорить рано.



Наталья старается максимально ограничить себя от бюрократических процессов, связанных с работой государственных и местных структур. Ее бизнес получил финансовый толчок благодаря помощи зарубежных доноров. Сегодня она также участвует в областном конкурсе для молодых предпринимательниц. Его проводит Донецкая торгово-промышленная палата уже третий год. Конкурс называется «Почему я выбираю собственный бизнес». Имена победительниц будут объявлены в сентябре на бизнес-форуме «Business4Women» в Мариуполе.



За помощью к государству, области или городу девушка не обращается, хотя знает о программе «Украинский донецкий куркуль». Известно также, что в 2017 году двум дружковским компаниям «Мастком ЛТД» и «Донтех экс» город выделил по 100 тысяч гривен. Первая компания занимается развитием спортивных залов в городе, вторая – деревообработкой. Идея «Куркуля» заключается в том, что 70% общей суммы финансовой поддержки малых бизнес-проектов выделяет область, а 30% - город, в котором работает предприниматель.

В Дружковке сегодня проживают около 66 тысяч человек. Это примерно 6,6% от количества жителей довоенного Донецка, когда тот был городом-миллионником. В городе официально зарегистрировано около 300 малых и средних предприятий.



Что кроме «Куркуля» и грантов от международных благотворительных фондов может получить житель Дружковки, который решил открыть свой бизнес?



Местный центр занятости в Дружковке в основном лишь информирует о том, что жители города могут воспользоваться грантовыми программами таких организаций как «Человек в беде», «Датский совет по делам беженцев» и Международная организация по миграции.



Городские службы занятости проводят семинары «Как начать свой бизнес» и «От бизнес-идеи – к собственному делу». В год их посещает чуть менее 3 тысяч человек. Для безработных в Дружковке также проводят курсы повышения квалификации.



Кроме этого городские учреждения также обучают местных жителей основам предпринимательской деятельности. В 2018 году такие курсы прошли 13 безработных, которые открыли дело и получили примерно по 27 тысяч гривен помощи по безработице. Сколько из них ведут бизнес по сегодняшний день – неизвестно.