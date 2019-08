Жить без мусора: как в Донецкой области внедряется экологическая программа

Переработка и раздельная сортировка мусора – одно из требований Евросоюза. Несмотря на закон, который был принят в Украине в 2018 году, наша страна еще далека от мировых стандартов обращения с отходами. «Мусорный вопрос» особенно актуален для донецкого региона, который экологи называют самым грязным в стране.

Что делают с мусором в Донецкой области, которая по словам эко-активистов, утопает в стихийных свалках? Как решают проблему в Донецкой области?

До недавнего времени санитарная очистка городов Донецкой области производилась по стандартной схеме: жильцы выбрасывают несортированный мусор в контейнеры, мусоровозы освобождают контейнеры и вывозят ТБО на городские свалки.

И если у жителей многоквартирных домов нет проблем с вывозом мусора, то владельцы частных домовладений идут на хитрость. Частники отказываются заключать договора с коммунальными службами и нередко подкидывают отходы в мусоросборники, расположенные в микрорайонах, или вывозят мусор на стихийные свалки.

Об этом рассказал руководитель областного Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА Сергей Натрус.

«Несовершенная система управления ТБО привела к образованию стихийных свалок, которых на территории области немало. А санкционированные полигоны для хранения ТБО требуют неотложной санации и рекультивации, поскольку срок их службы уже давно истек», – комментирует Сергей Натрус.

В области действует экологическая программа, которая начиналась еще в 2004 году Европейским союзом в сотрудничестве с областными и городскими властями.

Речь о TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States) — техническая помощь Содружеству Независимых Государств. Как продолжение TACIS в 2016 году в Донецкой области приняли Программу обращения с отходами на период с 2016-2020 годы.

В рамках этого проекта было предусмотрено строительство четырех региональных комплексов по утилизации бытовых отходов с центрами в Краматорске, Волновахе, Курахово и Мариуполе. На данный момент уже открыты два полигона - в Краматорске и Волновахе. До конца года начнет принимать мусор полигон в Курахово. Четвертый региональный центр еще в проекте.

«Старые полигоны, срок службы которых давно закончился, сейчас рекультивируют. Уже закончена рекультивация полигона в Святогорске, на очереди Славянск. Разработаны проекты на перегрузочные станции по северной группе городов. Одну из них, в Александровском районе уже начали строить. Потом дойдет очередь до Бахмута и Добропольского района. К концу года будут готовы проекты на перегрузочные станции в Славянске и Торецке», – рассказывает Сергей Натрус.

Новые полигоны для хранения ТБО и схема утилизации отходов

По словам руководителя департамента, полигоны ТБО строятся по новейшим технологиям. Днище котлована укладывается противофильтрационным экраном с геомембраной (геосинтетическим полимерным материалом). Для защиты от подтопления, сбора и отвода фильтрата обустраивается дренажная система. Кроме того, создаются технические условия для сбора биогаза в будущем. Такой полигон рассчитан на тридцать лет работы, а в случае строительства мусороперерабатывающего завода еще и более.

При строительстве региональных центров по утилизации отходов и закрытии существующих свалок расстояние от полигона до многих населенных пунктов увеличится.

«Если расстояние от населенного пункта до полигона превышает 25 км, то целесообразно перейти на двухэтапную систему транспортировки, – говорит Сергей Натрус, – мы рассматриваем строительство мусороперерабатывающих заводов на юге и севере области. Но для того чтобы заводы работали, их нужно снабдить сырьем, то есть мусором».

Также, по словам руководителя департамента, во всех региональных центрах по утилизации ТБО предусмотрены дополнительные сортировочные линии. Они будут расположены при перегрузочных станциях. После сортировки весь пригодный мусор будет направляться на переработку, а остатки пойдут на захоронение.

Как же будет работать схема по сбору, транспортировке, сортировке и хранению мусора? Мусоровозы с небольшой грузоподъемностью и емкостью контейнера работают на небольших расстояниях и выполняют функции сбора, перегрузки и накопления большого количества отходов на перегрузочных станциях.

После этого на мусороперегрузочной станции с элементами сортировки осуществляется процесс отбора ценных компонентов (стекло, ПЭТ, металл), а оставшиеся отходы прессуются и затем мусоровозы большой вместимости (40 м3) вывозят эти блоки со станции на полигоны в города утилизации.

Что говорят эко активисты?

«Коммунальные предприятия, которые нацелены на разворовывание государственного бюджета, никогда не решат экологическую проблему. Попытки сортировать мусор по европейским стандартам предпринимались в области неоднократно и всегда заканчивались неудачами», – говорит эко-активист из Константиновки Владимир Березин.

По мнению лидера общественной организации «Бахмат», эффективность от экологической программы по сбору, сортировке и хранению ТБО может быть достигнута лишь в том случае, если за дело возьмутся представители малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в получении прибыли, а не в распиле бюджета.

«Мир движется в направлении глубинной сортировки отходов. Необходимо воспитывать наше население, приучать его к культуре обращения с ТБО. Только в этом случае мы придем к успеху и защитим окружающую среду. А у нас в многоэтажных домах до сих пор не заваренные мусоропроводы и люди вываливают несортированный мусор, прибавляя работы дворникам», – комментирует Владимир Березин.

«Мусорный» бизнес в области

Предприимчивые люди давно поняли, что из мусора можно извлечь пользу и получить неплохую прибыль. Александр Бут в «мусорном» бизнесе уже больше десяти лет. Собирал пластик по всей округе, сортировал его, а затем сдавал в пункты приема. По совету знакомого он решил использовать опыт Светловодска.

Предприниматель из Константиновки за свой счет изготовил около ста пирамид для сбора пластиковых бутылок и установил их во дворах многоэтажек по всему городу. Еще в 2010 году он предложил городскому совету сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Но, по словам Александра, его инициатива так и не была узаконена.

«Раз в неделю мой грузовик объезжал дворы и забирал пластик. В месяц удавалось собрать до пяти тонн. Складировал отходы в контейнере на окраине города. Проплачивал дворникам, чтобы они сортировали мусор, который жильцы выбрасывали в мусоропровод», – рассказывает Александр.

Потом стали поступать жалобы от жильцов, что возле мусорных контейнеров появились бомжи. Коммунальщики также были не в восторге от прибыльной инициативы Александра. В итоге большинство пирамид для сбора пластика были повреждены или совсем исчезли.

Свалка в частной собственности

В Покровске городская свалка находится в частной собственности. В год туда свозится 125 000 м3 городских отходов. Это в среднем от девяти до двенадцати тысяч кубов каждый месяц. Местный предприниматель Леонид Лейко еще в конце девяностых расчистил полигон, навел там порядок, и кроме аренды десяти гектаров городской земли, прикупил еще почти столько же.

Покровская свалка. Фото автора

Ежедневно жители близлежащего поселка Табурный приходят на свалку для того, чтобы заработать. Они сортируют отходы по категориям, затем предприниматель сдает ТБО на пункты приема вторсырья.

У владельца свалки несколько лет назад даже работал небольшой сортировочный цех. Однако, по словам предпринимателя, отходов, которые вывозятся на свалку недостаточно, чтобы дело себя окупило и приносило прибыль.

Леонид Лейко. Фото автора

«У меня самая низкая цена за хранение ТБО по всей Украине. В соседнем Мирнограде, к примеру, за кубометр мусора платят 27 гривен, а мне только 6, – говорит Леонид Лейко, – объем мусора, который привозят для захоронения на полигон, слишком мал для того, чтобы окупить солярку и оплату труда людей. Поэтому с убытками я свой завод закрыл», – комментирует предприниматель.

Сортировочный мини-завод Леонида Лейко. Фото предоставлено Леонидом Лейко

Бизнес Леонида Лейко потеснила областная программа обращения с отходами. Город передал в субаренду два гектара земли, на которых расположена часть свалки и скоро на этом месте появится мусоросортировочная станция.

Как мусор может приносит прибыль: европейский опыт

Нашим журналистам довелось это увидеть своими глазами. С 2013 года в Польше действует закон, который запрещает хранить мусор на свалке, предварительно не отсортировав его. Поэтому в офисах, административных зданиях, школах и просто на улицах городов стоят разноцветные мусорные баки для каждого вида отходов.

Урны для раздельного сбора мусора. Фото автора

Поляки ежемесячно платят налог за вывоз и переработку вторсырья, и сортируют мусор по нескольким категориям. Мусор можно и не сортировать, но тогда налог за его вывоз увеличится почти в три раза.

Из-за частичной сортировки показатели переработки отходов были очень низкими. В связи с этим польские власти решили пересмотреть закон о переработке вторсырья. С 1 июля 2017 года для всех польских гмин сбор ТБО по четырем категориям является обязательным. Благодаря обновленному закону на польские свалки поступает всего 10% отходов. Причем 60% из них перерабатывается и использоваться повторно.

Отсортированный мусор направляется на переработку. Фото автора

Поляки давно научились из мусора извлекать прибыль. В этом мы убедились, посетив завод по сортировке мусора «EKOPARTNER» неподалеку от города Любин. Завод построен с нуля и полностью себя окупает.

Система сортировки мусора автоматизирована. На первом этапе мусор освобождается от пакетов. Затем происходит предварительная сортировка. После чего магнит отделяет из общего потока мусора металл. Все, что осталось от первичной сортировки, попадает в сепаратор, который делит отходы на две части: пригодное и непригодное к переработке.

Пластик сортируют по цветам. Фото автора

Дальше мусор, который идет на вторичную переработку вручную сортируют по видам: стекло, пластик по цветам, пластмассу, бумагу. Все это попадает в накопительные боксы, затем прессуется в брикеты и продается на перерабатывающие заводы.

Аэрация органических отходов. Фото автора

После сортировки, остаются органические отходы, которые проходят аэрацию в воздушной подушке под большим давлением. Процесс длится от четырех до восьми недель. В результате образуется чистый компост, который можно вывозить для захоронения на свалку.

Страны Европейского Союза уже давно перерабатывают до 90-95% мусора. Например, в Швеции перерабатывается 99% отходов. Причем, своего мусора шведам уже не хватает, и они покупают его в соседних странах. В Украине все в точности до наоборот, 95% ТБО попадают на полигоны, сортировкой отходов почти никто не занимается.

Возможно, Донецкая область станет первопроходцем и применит все лучшие европейские практики. До завершения программы осталось совсем немного времени.