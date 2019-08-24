«Мы разные. Но должны быть едины». Речь Зеленского на праздновании Дня Независимости Украины

Фото: Офис президента Украины

Каждый мой день начинается с смс-сообщения. Это СМС от Генерального штаба: за прошедшие сутки обстрелов 7, потерь 2. Цифры могут быть разными. Но только одна делает утро добрым. Это ноль. Обстрелов — 0, потерь — 0. И давайте сейчас поблагодарим тех, благодаря кому мы можем сегодня быть тут, под ярким солнцем и чистым голубыми небом. И чтобы эти овации услышали наши защитники, которые сейчас на востоке страны защищают Украину. Благодаря вам мы отмечаем сегодня 28 годовщину независимости.



Хотя не совсем точно говорить, что Украине 28 лет. Ведь до 1991 года мы сделали немало. Состоялось Крещение Киевской Руси. Иван Федоров издал во Львове «Апостол». Основана Киево-Могилянская академия. Казаки с Богданом Хмельницким и Иваном Серко захватили крепость Дюнкерк. Родилась Конституция Пилипа Орлика. Украина была одной из стран-основательниц ООН. А Сергей Королев внес весомый вклад в покорение человечеством космоса.



Это лишь несколько очень важных событий славной истории нашей — одновременно многовековой и молодой — страны.



Но сегодня мы отмечаем, может быть самый важный день в жизни государства. День, когда страна обрела независимость. Сегодня выросло уже целое поколение, рожденное в независимой Украине. Для них это нормальное положение вещей, для них не может быть иначе. И это прекрасно, потому что это поколение — наша ментальная опора. Опора свободы, демократии и развития. Они мыслят уже иначе, они думают современно, а значит, Украина будет двигаться только вперед.



Вместе с тем, мы с вами не должны забывать, что независимость не появилась по мановению волшебной палочки. Активная борьба за нее началась более ста лет назад. Продолжалась она и в эпоху Советского Союза. Николай Руденко, Василь Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Черновол, Левко Лукьяненко, участники Революции на граните — это далеко не полный список тех, кто боролся за обретение независимости Украины, кто-то ценой собственной свободы, а кто-то — и ценой собственной жизни. Ради одного только дня — 24 августа 1991 года. Этот день был неизбежен. Потому что, как сказал Левко Лукьяненко, стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде.



Прошло 28 лет. 28 разных лет, непростых, сложных, тернистых, но наших общих. И все эти годы мы прожили вместе, всей страной. Всей страной мы тянули кравчучки, мы нарезали купоны. Да и, откровенно говоря, смотрели, как «богатые тоже плачут». Всей страной скупали ваучеры, ходили в «мальвинах», а те, кому повезло — с пейджерами. Всей страной мы прыгали на рекордную высоту — 6 метров 14 сантиметров, первыми переплывали бассейны Сиднея и Афин, плакали на олимпийском пьедестале в Атланте, когда вверх поднимался наш украинский флаг. Всей страной вынуждали дрожать грандов европейского футбола, когда Лужный из Львова получал пас от Головко из Херсона, отдавал Реброву из Горловки, а тот — киевлянину Шевченко. Тогда «Гол!» гремело от Ужгорода до Луганска.



Всей страной мы летели к звездам вместе с Леонидом Каденюком. И радовались, когда в открытом космосе впервые в истории прозвучало: «Ще не вмерла...»



Всей страной стояли в очереди в первый «Макдоналдс» и слушали «Танец пингвина» от «Кузьмы». Ждали «армагеддона 2000 года» и радовались поутру, что его пережили. Всей страной мы покорили Европу танцами и отстояли демократически выбор в 2004 году.



Всей страной молились за моряков «Фаины» в плену сомалийских пиратов и плакали по горнякам на шахте Засядько.



Всей страной веселились, когда на кого-то упал венок. Стремились попасть на Евро-2012 и всей страной не понимали, как можно было не увидеть гол в ворота Англии.



Это были разные годы. Разные, непростые. Но теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что до определенного момента беззаботные.



Потому что потом настал 2014 год.



Сначала всей страной мы доказали, что всей у нас есть достоинство. Не испугались водометов и дубинок. А кто-то не испугался и снайперских пуль. Тогда всей страной мы узнали, что сотня может быть Небесной.

А потом на нашу украинскую землю пришла война.



Которую мы встретили всей страной. И здесь «всей страной» уже не просто художественный прием. В прямом смысле слова мы всей страной собирали на бронежилеты, медикаменты, тепловизоры. Всей страной в интернете и у телеэкранов были прикованы к новостям с Востока, новостям, где слова теряли смысл. А перед глазами были только имена. Имена населенных пунктов и погибших героев.



И как это не парадоксально, но тогда мы родились во второй раз. Как страна и как общество. Объединились и вспомнили то забытое чувство, когда ты гордишься своей Родиной. Именно поэтому сегодня здесь собралась гордость Украины. В первую очередь, это наши воины. Те, кто защищал, и кто сейчас защищает нашу землю. Это семьи военных — те, кто потерял сына, отца, мужа, брата или сестру. Это волонтеры, те, кто помогают, а иногда отдают последнее. Здесь также те, кто обучает и те, кто спасает жизни. Каждый день. Те, кто на спортивных аренах мира прославляет страну. Наш научный и творческий потенциал. И,конечно, наше будущее — здесь наши дети. Эти люди не просто участники Шествия достоинства — это наши тысячи причин любить Украину.



Вы знаете, когда-то меня спросили: за что ты любишь Украину? Странный вопрос. А за что ты любишь свою маму? Она родила тебя. Воспитала, подняла на ноги. Я люблю Украину, потому что я тут родился. Я люблю наш флаг. И радуюсь, когда он победно реет. Я люблю наш гимн, потому что это наш главный хит. Какую еще песню так знает и так поет каждый из нас, каждый украинец?



Я люблю нашу землю. Потому что каждый уголок Украины — это большая семья.



И для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я поясню очень просто, очень простым языком: представьте, что, например, сосед отнял у вас двух детей. Первого ребенка просто украл. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: «Да мы не забирали вашего ребенка, он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автомата. Это его желание. И вообще, кто вам сказал, что это ваш ребенок. Он всегда был нашим. Вы не волнуйтесь, ему тут будет хорошо, у нас прекрасный домик у моря под солнышком».



И вот, прошло пять лет. И те, кто так беспокоился, теперь говорят: «Да, вроде, все нормально, ребенок по вам уже не плачет. Да и вообще-то, не очень он на вас и похож».



Почему они так говорят? Потому что это не их ребенок.



А другого вашего ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Вам говорят: «Какая охрана? Там никого нет».



А вы слышите, как тут, за стеной ваш ребенок плачет. Но вы не можете туда зайти.



Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы и достижения неполноценны, пока наша семья неполная.



Но настанет день. и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит.



Дорогие украинцы!



Мы разные. Но мы едины и должны быть едины. Потому что только тогда мы сильны. Мы понимаем, что рассчитывать можем только на себя. Надо не ссориться из-за прошлого, а объединиться ради будущего. Все мы разные — украиноговорящие и русскоговорящие, независимо от возраста, пола, вероисповедания — мы должны быть единым народом. Не на плакатах, не в лозунгах, а в сердце. Мы должны двигаться вперед. Мы должны вместе делать невозможное. И каждое утро говорить себе: «Я украинец, и я могу все!»



Наша земля неповторимая, чудесная, непокоренная, невероятная, удивительная, сказочная, прекрасная. Если бы не наша Родина, человечество могло бы и не знать этих слов, потому что все они были созданы для того, чтобы описать Украину.



И сегодня она отмечает 28 годовщину независимости. И за эти году мы сделали главное — мы приумножили, сохранили независимость и свободу. И храним сегодня.



Кто-то ценой своей свободы, а кто-то и ценой собственной жизни.



В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая, не менее знаковая, дата. Конкретные число и месяц в данном случае неважны. Это будет день, когда настанет мир. И мое утро будет начинаться с СМС: за прошедшие сутки в Украине родились тысяча мальчиков и тысяча одна девочка.



С Днем рождения, Украина!



Слава Украине!