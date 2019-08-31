Чьи деньги? Как в городах Донетчины громады «добрались» до местных бюджетов

Чиновники – не хозяева местных бюджетов, а всего лишь их распорядители. Именно с такой позиции сегодня активные члены громад стараются вести диалог с представителями местной власти в малых городах Донецкой области. Пока активистам приходится доносить эту идею не только самим чиновникам, но и местным жителям, которые не верят в то, что их участие в распределении бюджетных денег возможно. Вместе с идеей о вовлеченности в процесс приходит и осознание ответственности каждого за развитие своего города или поселка. О чем это мы? Рассмотрим на примере двух городов Донецкой области, как местные громады работают сообща с чиновниками.

Угледар – название городка говорит само за себя – здесь добывают каменный уголь. В городе живут около 16 тысяч человек. Дружковка – город побольше – здесь живут около 60 тысяч человек. В городе работает единственный в Украине фарфоровый завод. И Дружковка, и Угледар стали городами, которые с 2014 года активно поддерживают международные гуманитарные организации. К примеру, программа развития ООН (ПРООН) дала толчок не только для развития малого бизнеса переселенцев по всей области, она также помогает развиваться целым громадам. Иногда получается микс: переселенцы берут инициативу и запускают общественно-полезные проекты. Так произошло со Светланой Агаджанян в Дружковке. Она переехала из Донецка в 2014 году. Но Дружковка для нее не чужой город – здесь живут ее родители. За пять лет Светлана вместе с такими же активистами как она успела воплотить в жизнь несколько идей, которые послужили примером для других громад.

Так, в прошлом году восемь общеобразовательных школ Дружковки были подключены к локальной системе очистки воды. Школьникам как, впрочем, и всем остальным жителям города, категорически не рекомендуют пить воду из-под крана. Если ученикам начальных классов родительские советы покупают бойлеры с водой, то старшеклассники приносят с собой бутилированную. Понаблюдав за детьми, активисты пришли к выводу, что детям часто не хватает той воды, которую они приносят с собой в школу.

Тогда активисты решили обеспечить чистой водой четыре городские школы и четыре поселковых. Некоторые школы не вошли в проект, потому что пользуются скважинами. Резервуар рассчитан на 50 литров. Подача воды – бесперебойная.

Проект реализован не только за счет грантовых денег. Городской бюджет тоже поучаствовал, хоть и минимально. Покупку и установку оборудования обеспечила ПРООН – 170 тысяч гривен. Местный бюджет выделил 33 тысячи гривен на замену плитки и умывальников в школах.

Отвечая на вопрос, готов ли городской совет сотрудничать с местными инициативными организациями, мэр Дружковки, без пяти минут народный депутат Валерий Гнатенко, заверил, что «не просто готов, а сам предлагает эту инициативу».

«Все разумные программы поддерживаются горсоветом. У нас нет противостояния. Мы всегда их поддерживаем. Там, где есть здравое зерно, мы выделяем софинансирование», - заявил «Новостям Донбасса» Гнатенко.

К слову о воде и политике

Дружковка – не единственный город Донецкой области, в котором вопрос бесперебойного водоснабжения стоит очень остро. Качество воды – это проблема, но не первоочередная. Ведь чтобы оценить качество воды, нужно чтобы она была в кранах.

«Создание локального источника воды на территории каждого города и села - это одна из задач, которая стоит перед всем Донбассом. Нужно сделать скважину, резервуар, систему очистки воды и подачу по территории. Это глобальная задача. Сегодня вода на территории Донбасса – условно питьевая. Есть превышение и нитратов, и металлов. В частности, в нашем городе – пятикратное превышение металлов в водозаборах. В городе есть 7 скважин, пробуренных с 80-х годов. Из них только одна пригодна для питья. Остальные надо очищать», - рассказал Гнатенко.

На фото – результаты эксперимента, который провели о время презентации системы очистки воды в одной из школ Дружковки

У новоиспеченного народного депутата есть свое предложение по решению проблемы: внести в бюджет Украины-2020 статью расходов на создание локальных источников воды по всей территории области.

У нового главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко тоже есть план относительно водоснабжения региона. Этот план тоже зависит от решения Рады: выделение субвенции из государственного бюджета на глобальную модернизацию системы водоснабжения и реструктуризация долгов «Воды Донбасса».

Что такое профиль громады и зачем нужен бюджет участия?

По словам Светланы Агаджанян, проект «Чистая вода – безопасная жизнь» стал успешным ориентиром для других организаций в Дружковке и не только. Активистка говорит, что этот проект организация «Украина возможностей» реализовала отчасти интуитивно. Таким образом в организации поняли, что прежде чем браться за реализацию того или иного проекта, нужно узнать потребности своей громады. Для этого в Дружковке создали специальный Профиль громады. Это документ, в котором собраны результаты опросов и исследований о том, чего же не хватает жителям Дружковки в первую очередь: качественные дороги и транспортное сообщение, низкий уровень медицинский услуг, безработица, коррупция и так далее.

Чтобы и дальше помогать местной власти решать эти проблемы активисты продолжают налаживать контакт с чиновниками и не только. В Угледаре, где тоже уже есть Профиль громады, рабочая группа по безопасности и социальной сплоченности приобщила к своим заседаниям правоохранителей, которые ежемесячно отчитываются о своей работе. Как рассказала замдиректора Агентства развития Угледара Татьяна Сигаева, такие встречи нужны для того, чтобы между жителями города и полицией было доверие. Любой желающий может прийти на такую встречу.

«Мне кажется, мы формируем ответственность у всех участников диалогового процесса. Уровень ответственность за происходящее у украинского гражданина – это полтора метра вокруг него. А инициативы держат в тонусе. Но общественность просто не верит в то, что что-то можно изменить. Первый год мы просто садились и разговаривали друг с другом», - рассказала Татьяна.

В рамках проекта «Безопасная громада», в Угледаре должна быть создана серверная, к которой будут подключены камеры видеонаблюдения, установленные в школах и детсадах города. Пока видеокамеры установлены на территории учебно-воспитательного комплекса «Мрія».

Организация Татьяны Сигаевой тоже реализует проекты в городе благодаря международной донорской поддержке. Опять-таки, общественники должны приобщить к своему проекту деньги из бюджета города. Для этого нужен диалог с местными чиновниками. Во многих украинских городах в помощь инициативным членам громады создают бюджеты участия. По сравнению с западной частью Украины, восточная только начинает этот путь.

Любой житель города может подать на рассмотрение городского совета проект по улучшению жизни громады. Это может быть установка освещения в отдаленном поселке или лежачих полицейских на небезопасном участке дороги, или детской площадки, или нескольких лавочек в городском сквере – что угодно, достойное внимания горожан. Чтобы иметь шанс на победу, на свой проект у городского совета Угледара можно попросить лишь до 50 тысяч гривен. Всего в год может быть запущено десять таких проектов. Победителей определяют количеством голосов. В текущем году для на деньги из бюджета участия претендуют 21 проект, из которых 9 уже отклонены комиссией конкурса. В комиссию входят члены органов местного самоуправления и местных общественных организаций. Чаще всего отказывают тем проектам, чьи аналоги уже воплощены или воплощаются в жизнь. Жители города предлагают оборудовать кабинет логопеда, установить уличные информационные стенды, светодиодную инсталляцию в парковой зоне города, площадку для выгула собак, антивандальный теннисный стол и так далее.

Большинство проектов посвящены досугу, образованию и безопасности. Голосование должно завершиться в конце сентября. Правда, как отметила Татьяна, людей нужно приводить буквально за руку, чтобы они голосовали – многие жители города довольно апатично относятся к таким инициативам. Опять же, это вопрос доверия.

Важно понимать, что часто из-за отсутствия диалога между громадой и чиновниками люди предлагают реализовать с помощью бюджета участия то, на что горсовет самостоятельно предусмотрел часть бюджета. В таких случаях иногда возникает конфликт: жители города возмущаются тем, что с ними не посоветовались о деталях - какими должны быть лавочки, люки, фонарные столбы и так далее вплоть до вопросов другого масштаба. Проблема кажется мелкой, но она задает тон диалогу громады с городской властью.

Чтобы избежать подобных споров, Агентство развития Угледара предложило свою помощь. Как рассказала Татьяна, организация выступила посредником-переговорщиком между громадой и горсоветом. Теперь она занимается коммуникациями вплоть до вопроса: «Какие именно лавочки вы хотите установить в парке?».

И Татьяна Сигаева, и Светлана Агаджанян уверены: для того, чтобы наладить коммуникацию громад с чиновниками в малых городах Донетчины, понадобится некоторое время. Например, пять лет. Не так уж много, если учесть, что от такого диалога города будут развиваться.