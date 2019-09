Саперскими тропами. Почему женщины Донбасса идут в деминеры

«Для нас каждая травинка может оказаться растяжкой», - так описывает свою работу Анна, одна из сотрудниц организации The Halo Trust, которая занимается гуманитарным разминированием территорий Донбасса. Задача Анны – обнаружить взрывоопасный предмет, а непосредственным обезвреживанием занимаются другие специалисты. Анна – не единственная женщина в команде саперов этой неправительственной организации. Помимо The HALO Trust гуманитарным разминированием в Украине занимаются датская группа DDG и швейцарский фонд FSD. Они работают там, где уже не ведутся боевые действия. Их работу курируют украинские государственные органы, а финансирование приходит из-за рубежа. До того, как осенью 2018 года был принят соответствующий закон, международные некоммерческие организации занимались обследованием местности и обучением украинцев, в основном местных жителей Донетчины и Луганщины. Сегодня их возможности расширились.



«Новости Донбасса» поинтересовались у женщин из Луганской и Донецкой областей, почему они решили заниматься такой опасной работой.



Ольга Яхимович говорит, что работа деминера требует соблюдения правил безопасности и сосредоточенности, но ничего сверхъестественного в этом нет. Хотя ее соседи и знакомые не согласны. В такой работе не нужно полагаться на суждения о «женской интуиции» - безопасность зависит далеко не от «чуйки».



Ольга по специальности повар-технолог. Стать деминером она решила после выхода из декрета. Ее сыну Ивану уже 5 лет.



«Пришла в организацию деминером. Через год прошла курсы парамедика, затем через год прошла курсы тимлидера и на данный момент я работаю помощницей руководителя группы», - рассказывает Ольга.

Когда она пришла в организацию, в 2017 году, с ней работали всего пятеро женщин. Сейчас их около 70. Мужчин примерно 250. Организация уже обучает новый курс специалистов.



Политика компании The HALO Trust говорит, что в организации должно быть поровну мужчин и женщин. На Донбассе пока среди саперов больше мужчин. Например, в команде по очистке территорий The HALO Trust из 12 человек - две женщины. В группах по разминированию треть - женщины.



«Организация появилась в Украине осенью 2015 года. Тогда был заключен меморандум между The HALO Trust и министерством обороны Украины. Государственные органы координируют работу таких организаций как наша. Мы согласовываем план работ на год. Подаем заявки на территории, где надо провести нетехническое обследование», - рассказал руководитель группы нетехнического обследования The HALO Trust Алексей Колесников.



Он отметил, что только два месяца назад в Украине началась официальная передача разминированных территорий мирному населению. До этого поля, очищенные от мин, гуманитарными организациями, были законсервированы, на них ничего не выращивали.

Все собеседники и собеседницы «НД», которые обучились саперской работе, признались, что несмотря на риски их привлекла хорошая зарплата и достойные условия труда. Они не уточнили, сколько зарабатывают. Объявления о вакансии сапера в Мариуполе и Краматорске указывают на зарплату около 13 тысяч гривен.



«По 8 часов в день мы проводим на коленях - в зависимости от метода разминирования, конечно. Каждый 40 или 50 минут в час мы отдыхаем. Еще 30 минут на обед», - описывает свой рабочий день Ольга.



Работа – выездная: 8 дней группа проводит дома, 10 – работает. Каждый сотрудник несет на себе от 4 до 15 килограммов брони и специального оборудования.



Но не только хорошие условия работы привлекают украинских женщин. У многих из них уже есть свои семьи, как и у коллег-мужчин. В беседе с «Новостями Донбасса» саперы обращают внимание на то, что они в первую очередь заинтересованы в чистой природе своего региона. Их семьи здесь живут, работают и отдыхают.



Елена Чиж, которая работает в команде саперов другой неправительственной международной организации Danish Demining Group, тоже обучалась новой профессии после выхода из декрета. До того, как покинуть родной Первомайск (Луганская область) она работала в миграционной службе. Сегодня Елена живет в Золотом. Ее сыну 4 года.

Фото: скриншот видео Датского Совета по делам беженцев

«Я хочу, чтобы у моего сына было такое же спокойное и веселое детство, как и у меня. Мы надеемся, что наши дети смогут ходить спокойно и по-прежнему, ничего не бояться», - объясняет женщина.



Специфика работы



Специалисты говорят, что сложнее всего очистить территорию от растяжек – это очень долгий и кропотливый процесс.



Например, поле, укрытое противотанковыми минами будет обследовано и обезврежено двумя людьми гораздо быстрее, потому что по нему можно ходить, не опасаясь детонации. Специалисты смогут найти мины не ползком, а пешком с помощью рамочного детектора. Но там, где есть противотанковые мины, могут быть и противопехотные.



Первой идет группа нетехнического разминирования, задача которой обнаружить опасность. Специалист проверяет местность на несколько ярусов - снизу-вверх, потому что растяжка может также находиться на дереве.



«На растяжках могут быть как опасные предметы – ручные гранаты, так и сигнальные мины, которые предупреждают военных о приближении противника. Как сработанные, так и боевые», - поясняет Ольга Яхимович.

Саперы предупреждают: если человек обнаружил гранату или другой взрывоопасный предмет, не нужно пытаться его обезвредить самостоятельно. Даже сапер в гражданских условиях - без оборудования и обмундирования - не станет этого делать. Все что нужно - это пометить место каким-нибудь предметом, отойти на безопасное расстояние (в случае с гранатой - это 200 метров) и позвонить в полицию.



Всего в Донецкой области The HALO Trust обследовала 150 минных полей. Сейчас, например, продолжаются работы в районе горы Карачун под Славянском, в Мариуполе, под Станицей Луганской. В районе Новолуганского (Светлодарская дуга) территорию размером примерно 300 гектаров саперы обследуют уже более трех лет. Территорию, которая приближена к линии фронта, сотрудники международных организаций не трогают, потому что их задача - исключительно мирные территории. Оперативным разминированием занимаются военные саперы, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сбор информации о заминированной территории - долгий. Иногда информацию предоставляют военные, в других случаях приходится опрашивать население, восстанавливать историю боевых действий, чтобы обнаружить проблемный участок. Есть и целые поля, засоренность которых можно увидеть через Google Earth.

Согласно июньским данным министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, с начала военных действий на Донбассе от взрывов мин погибли 977 гражданских, еще 1528 человек были ранены.