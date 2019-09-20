Медиасообщество против фейков. Кто накажет лжецов?

Дезинформация, пропаганда и методы борьбы с этими явлениями стали главной темой «Донбасс Медиа Форума» в 2019 году. Одна из дискуссионных панелей форума была посвящена саморегуляции украинских и зарубежных медиа. Можно назвать целый ряд политических и социальных явлений в мире, правду о которых могут знать лишь единицы. Так уже более пяти лет происходит с расследованием крушения малайзийского «Боинга» МН17 в небе над Донбассом. Не только расследование трагедии, унесшей 298 жизней, но некачественное, а часто зловредное освещение того, что произошло на самом деле, принесло миру информационную путаницу и сотни фейковых новостей.



Роберт ван дер Ноордаа (Нидерланды) – один из тех журналистов, кто исследовал российскую «фабрику троллей». Ван дер Ноордаа с 2014 года занимается темой российской дезинформации. Работа «троллей» в социальных сетях была направлена как раз на распространение лжи о том, что же случилось в день трагедии. Он рассказал о том, как российские СМИ при помощи армии ложных аккаунтов атаковали Украину обвинениями в сбитии «Боинга». А ведь журналистике стандарты требуют соблюдения баланса.



Но фейки в социальных сетях – далеко не единственный способ ввести людей в заблуждение. Журналисты и исследователи российской дезинформации порой находят целые кейсы – истории, в которых нет ни доли правды. Роберт ван дер Ноордаа подчеркивает: в современном мире любая информация, особенно фейковая, распространяется очень быстро и вредит людям, буквально с первых минут своего выхода в свет.



«Фейковые новости или то, что называют новостями, часто невозможно проверить. У них нет источников или они ненадежные, пророссийские и так далее. Мы видели очень много информации, которую нельзя доказать», - говорит он.



Но часто ли медиа несут наказание за неправдивую информацию, которая несет в себе разрушение? Если санкции нужны на международном уровне, то кто конкретно должен этим заниматься?



Роберт ван дер Ноордаа считает, что демократическим странам нужно иметь внутренне законодательство, которое бы ограничивало медиа распространять ложь. Но международному сообществу также нужна кооперация. Такая кооперация уже существует, и она направлена на борьбу с языком вражды. Ван дер Ноордаа считает, что ее нужно расширять, в том числе работая с корпорациями Twitter и Facebook. В первую очередь это касается удаления фейковых новостей, в чем большинство стран мира пока не добились успеха.



Эксперт Atlantic Counsil Якуб Каленский (Брюссель) называет четыре составляющие борьбы с дезинформацией.

Его рецепт заключается в том, что все четыре метода нужно применять сообща:

Документирование угроз, чтобы журналисты понимали, что происходит. Повышение осведомленности о той угрозе, которая существует. Чем больше людей будет знать об информационной угрозе, тем больше будут подготовлены к ней. Исправить все слабости, которые дезинформаторы используют против тех, кто борется за правду - повысить медиа-грамотность журналистов и их аудиторий. Наказать информационных агрессоров.

Якуб Каленский убежден, что если дезинформаторов не наказывать, то мир не избавится от фейков.



Эксперт считает, что Украина должна быть лидером в документировании фактов, ведь она находится под агрессией России и должна уметь противостоять ее дезинформации. Каленский отметил, что знает далеко не все украинские организации, которые занимаются борьбой с фейками, но те, о которых ему известно, справляются.



Каленский отмечает, что медиа должны знать, на кого направлена та или иная дезинформация со стороны других структур. Для этого нужно проводить опрос мнений.



«Повышение осведомленности напрямую связно с документированием угрозы. Только если мы будем собирать точные данные о дезинформационных кампаниях, тогда мы получим хороший коммуникационный продукт, который будет опираться на факты. Если мы сможем выяснить дату, время, причину дезинформации, только тогда будет шанс сделать «вакцинацию» населения. Нам не нужно указывать на каждое фейковое сообщение, нам достаточно указать на дискредитированный источник. Нужно чтобы масс-медиа делали это как можно больше. Разные каналы должны говорить с разными группами населения, ведь не всегда то, что смотрит молодежь, интересно старшему поколению», - поделился мнением Каленский.



Он убежден, что развитием медиаграмотности в каждой стране должно заниматься правительство. А медиа, в свою очередь, должны больше знакомить аудиторию со своей «кухней». Также, по мнению брюссельского эксперта, не медиа должны заниматься санкциями в отношении дезинформаторов, этим должны заниматься правительства.



«Если мы хотим быть свободным обществом, у нас всегда будет много разных мнений. Но тогда они [дезинформаторы] смогут этим воспользоваться не в нашу пользу. Нам надо начинать их наказывать, потому что мы не можем избежать всех своих слабостей. Нужно накладывать санкции на организации, которые лгут повседневно. Медиа иногда ошибаются, но, если вы допустили ошибку, вы должны извиниться. Когда я работал в редакции, меня оштрафовали на 20% от зарплаты, потому что я допустил ошибку. Российские каналы, которые систематически допускают ошибки – это уже не медиа. Мы даже не должны воспринимать их всерьез. Хотя не медиа накладывают санкции, они могут по крайней мере обращаться к политикам с вопросом, почему те или иные организации позволяют им себе манипуляцию или язык вражды», - высказался Каленский.



Редакторка «Детектор медиа» Галина Петренко (Киев), анализируя украинское информпространство и работу медиа, пришла к выводу, что журналисты часто позволяют собой манипулировать. Особенно ярко, по ее мнению, это показала президентская гонка. По ее мнению, пришедшая украинская власть не хочет общаться с журналистами, намекая или прямо показывая, что не нуждается в них, как в «четвертой власти».



«Владимир Зеленский победил без информационной поддержки. Они использовали сериальный контент, концерты, месседжи в социальных сетях, направленные на конкретные группы. Сейчас мы видим, что медиа очень хотят общаться с ним, а со стороны власти мы слышим, что она вообще может обойтись без журналистов», - высказалась Петренко.



Она также привела в пример недавний случай, когда вместо традиционной отчетной пресс-конференции президент во время интервью отвечал на вопросы актера. «Это не был жанр интервью, это был жанр кино», - считает журналистка.



Петренко пришла к выводу, что украинские медиа не просто не справляются с манипуляторным влиянием, часть из них производит дезинформацию. В основном это прокремлевские нарративы: отрицание российской агрессии, месседжи о гражданской войне в Украине, ложная статистика и так далее.



Представительница организации «Reach All Women in War», правозащитница Мариана Катзарова (Великобритания) считает, что основы демократии сегодня подрываются не только в России или Украине, ведь дезинформация — это не новое явление. Новым стали каналы распространения лжи.



«Правительственные машины тоже приобщены к глобальному распространению дезинформации и глобальной информационной войне», - отметила Катзарова.



Одним из действенных решений она видит работу медиа ради защиты прав человека. Когда медиа будут докапываться до правды ради защиты базовых человеческих прав, у правительств не получится разделять людей на «наших» и «ваших», подчеркивает экспертка.



Но нельзя также забывать и о защите прав самих журналистов. Мариана Катзарова во время «Донбасс Медиа форума» не раз повторила свою идею о создании межправительственного европейского органа, который бы защищал журналистов, работающих в зонах конфликта и освещающих коррупционные схемы.