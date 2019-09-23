Чем лечат демократию? Доверие как новый вызов для медиа

Доверие к медиа может стать главным оружием демократического общества в информационной войне. К такому выводу пришли зарубежные медиа-эксперты, обсуждая угрозы современного мира на «Донбасс Медиа Форуме»-2019. Чтобы вызвать доверие, недостаточно говорить правду. Нужно использовть новые подходы – разные аудитории воспринимают информацию по-разному – от глубокой аналитики до игровой формы в социальных сетях и юмористических передач на телевидении.

Нужна ли международная кооперация для борьбы с фейками? Да, нужна – отвечают большинство медиа-экспертов. Но реально ли это сделать?

Голландский журналист Роберт ван дер Ноордаа считает, у европейских стран нет единого рецепта борьбы с фейками. Вместо межправительственной коммуникации есть сотрудничество журналистов. Медиа-организации делятся опытом, потому что у каждого – свои методы.



Ложь – это прежде всего элемент информационной войны. Как считает директор центра Res Publika, представитель инициативы «Литовские эльфы» Гидриус Сакалаускас, главной целью сегодняшних дезинформаторов становится доверие общества к медиа и доверия как института в принципе.



«Литовские эльфы» занимаются анализом и борьбой с российской пропагандой в соцсетях. Однако Сакалаускас считает, что, развенчивая фейки росспропаганды, медиа все равно идут у нее на поводу. Чтобы изменить ситуацию, нужно формировать собственные нарративы.



«Я думаю, самое главное - перестать играть в кремлевский пинг-понг. Когда нам говорят: "вы фашисты", мы отвечаем: "нет мы не фашисты". Нам говорят: "вы оккупированы США", мы говорим: "нет, это не так". Вместо этого мы должны начать рассказывать наши истории, то, чем мы гордимся, а иногда вообще не обращать внимание на месседжи пропаганды», - советует литовский аналитик.



Андрей Рихтер, старший советник Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, считает, что государства, которые борются с фейками, обязаны инструктировать свои СМИ о необходимости проверять достоверность информации, которая может повредить международным отношениям. Он подчеркивает: за ложь можно наказать, но теория часто остается теорией. Он рассказал, что мировое сообщество разработало ряд документов, которые должны ограничивать медиа в пропаганде войны и разжигании ненависти.



«С точки зрения права не стоит вестись на игры о том, что мы не можем наказать за дезинформацию, вплоть до судебных процессов и штрафных санкций, но они почему-то не работают. Возможно, дело в том, что информационную войну ведут государства, а не конкретные люди», - предположил Рихтер.



В этих же документах прописаны доктрины свободы выражения мнений и информации. Но, как отмечает эксперт, с точки зрения международного права, не имеет никакого значения, правдивая или неправдивая информация вредит государственности и общественному порядку или здоровью населения.



Кроме этого, международное право не говорит, что у человека есть право на получение правды, но оно говорит, что у человека есть право на распространение лжи.

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Эксперт Atlantic Counsil Якуб Каленский считает, что международному сообществу нужно тщательнее изучать работу пропаганды и методы дезинформации, в том числе российской. Например, по отношению к Украине российская пропаганда настойчиво навязывает термин «несостоявшееся государство», как во время выборов в стране, так и вне избирательного процесса.



«Можно собрать все результаты исследований журналистов и медиа-организаций, о том, как российская пропаганда продвигается в их странах, чтобы мы увидели тенденции... Сейчас журналисты и обычные люди обращаются к данным разным организаций, или даже к хакерам, чтобы докопаться до правды или изучить какое-то явление. Но вам нужно будет 100% доказать, что это правдивая и корректная информация. В прошлом это не было так распространено», - рассказал он.



К собранным данным могут также обращаться и правительства демократических стран.



В качестве примера Каленский привел работу подразделения Европейской службы внешнеполитической деятельности East StratCom Task Force. Организация с 2015 года изучает дезинформационные кампании России. Результатом ее работы стал сайт EUvsDisinfo.eu, на котором собираются и анализируются конкретные кейсы.



При этом Якоб Каленский подчеркивает: нет единого решения для того, чтобы «серебряной пулей» убить ложь в СМИ, если это целенаправленная политика медиа. Но это не значит, что с фейками нужно бороться диктатурой, отметил эксперт. Иначе демократическое общество просто скопирует подход тех, с кем борется.

Директорка Internews в Украине Джиллиан МакКормак наоборот, считает, что Украина, как и США приближаются к тому, чтобы выиграть информационную войну с Россией. Она отметила, что выборы в Украине прошли в соответствии с демократическими принципами. Она согласна с коллегой Каленским в том, что Россия пыталась дискредитировать избирательный процесс в Украине. Но, по мнению МакКормак, у России ничего не вышло.



Тем не мерее, она считает, что недостаточно просто каждый раз развенчивать ту или иную ложную информацию. Нужно работать над тем, чтобы медиа, которые пишут правду, доверяли.



«Люди не всегда могут указать, в чем разница между правдой и неправдой, если они написаны одним и тем же языком… Что такое российская дезинформация? Людей запутывают и говорят, что надежного источника информации не существует. Вы не можете бороться с дезинформацией, подавая голые факты. Важно выстроить доверие и говорить правду. К тому же должна быть развита медиаграмотность аудитории», - высказалась МакКормак.

Глава британского агентства Ahley Public Relation Сью Вольстенхольм на примере мифов вокруг Евросоюза и голосования в Великобритании по Брекзиту раскрыла еще одну тему, граничащую с проблемой информационный войн – популизм. По ее словам, слаборазвитая медиаграмотность населения также является серьезной проблемой для Великобритании, чем пользуются политики-популисты. Экспертка считает, это происходит благодаря тому, что современный мир толкает людей к изоляции, а социальные сети и медиа манипулируют людьми, затрагивая их эмоции.



«В цифровом мире эмоции и чувства влияют сильнее, чем правда, тогда пусть правда формирует наши чувства. И тогда нам будет лучше работать. Обновленная экономика Евросоюза должна победить популизм», - таким видит рецепт для Великобритании Сью Вольстенхольм. Его же можно применить и остальным странам.



«Если ЕС оживит экономику, посмотрим на скандинавские страны, где качество жизни гораздо выше. Там с равенством все хорошо. С людьми, у которых есть ощущение стабильности, играться так не получится. Их экономика стабильна, они ценят равенство. Но когда появляется нестабильность, СМИ нужно следить за людьми, чтобы они не ощущали себя изолированными и потерянными. Люди не должны нуждаться в пропагандистах, которые расскажут им, кто они есть», - констатировала британская журналистка.



Она добавила: когда общество страдает от политической дезинформации, демократия болеет – потому что с ней играют.



«Когда демократия болеет, фашизм стоит у порога, но не для того, чтобы ее вылечить», - подытожила Вольстенхольм.