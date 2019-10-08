Запрос на мир огромен. Но как решить проблему Донбасса?

Согласование украинской стороной «формулы Штайнмайера» породило разные трактовки в экспертном и политическом сообществе и стало поводом для акций протеста, которые прошли в Киеве и других украинских городах на прошлых выходных.



Что скрывается за этой формулой? Какие могут быть последствия при ее реализации? Сможет ли она гарантировать наступление мира? «Новости Донбасса» подобрали ключевые тезисы аналитика «Донецкого института информации» Виталия Сизова в эфире телеканала Перший UA.



О «формуле Штайнмайера»



Сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко, члены его партии сегодня активно критикуют политику Владимира Зеленского на посту нового главы государства. Отчасти я с ними согласен. У людей действительно есть опасения, в том числе, из-за недостаточной коммуникации со стороны Офиса президента и неопытности Владимира Зеленского.



Но хотел бы напомнить, что во время президентства Петра Порошенко коммуникации были на таком уровне, что во время имплементации Минских соглашений убили нескольких человек под Верховной Радой – взорвалась граната. Тяжело сказать, что тогда коммуникации были на более высоком уровне, чем сейчас.



Политики часто используют упрощения и ярлыки в своих высказываниях и оценках. Например, оппоненты действующего Президента говорят о «формуле Штайнмайера», называют ее «формулой Путина», хотя сам Штайнмайер на днях сказал, что формула все-таки его, он настаивает. Возможно, он что-то скрывает, но пока это его формула.



Произошло то, что в рамках Минского соглашения было прописано еще несколько лет назад. Прописали некую «дорожную карту», грубо говоря, 2% Минских соглашений. Президент пытается активизировать Минские переговоры. Я бы не зацикливался на «формуле Штайнмайера».



В последнее время в новостях можно прочитать о том, что президент подписал целый ряд указов по обеспечению либерализации пересечения линии разграничения через пропускные пункты, по ремонту дорог и так далее. То есть Зеленский пытается показать Украину, как лидера Минских соглашений, показать, что он пытается их выполнить, а Россия не выполняет свою часть.



О социальных опросах



По результатам многих социологических опросов большинство граждан не поддерживают идею предоставление захваченным Россией районам Донбасса особого статуса, но запрос на мир в обществе тоже огромен.



Говоря о социальных опросах, которые в Украине проводят на тему разрешения конфликта на Донбассе, стоит учитывать, какие именно и как задаются вопросы. Например, людей спрашивают: «Вы за особый статус?». Естественно, никто не хочет «особый статус», потому что у всех есть объективное опасение, что его действительно будут использовать против Украины. История показывает, что Россия никогда ни откуда не уходит самостоятельно и пытается всячески манипулировать. Но когда людей спрашивают: «Что вам ближе - продолжение боевых действий или особый статус?», тогда уже ближе к формуле «50 на 50». По каждым пунктам стоит говорить отдельно: что приемлемо для Украины, а что - нет.



Если людям, что какие-то гарантии регионального языка будут способствовать прекращению боевых действий, я не уверен, что большинство людей в Украине выскажутся против. Если же поднять вопросы, касающиеся безопасности - о том, что незаконные вооруженные формирования станут «народной милицией», тогда, конечно, разговор уже станет другим. Но нельзя дискредитировать саму идею мирных переговоров. Я считаю, что нельзя назвать капитуляцией попытки урегулировать конфликт.



О «заморозке»



До заморозки конфликта по принципу Приднестровья еще очень далеко. Ежедневно мы получаем новости о гражданских и военных жертвах на линии соприкосновения. Боевые действия будут медленно истощать страну. Продолжится отток населения, никуда не денутся риски для бизнеса, поэтому будут проблемы с инвестированием. Непрямые потери будут постоянно продолжаться в случае продолжения активной фазы боевых действий. В случае заморозки конфликта, все равно эта проблема будет висеть так или иначе над Украиной, она уже висит и будет оттягивать ресурсы из бюджета страны, моральные ресурсы плюс различные социальные выплаты и так далее.



Россия всегда может активизировать боевые действия. У меня складывается впечатление, что Зеленский и Порошенко поменялись местами. Они по очереди на посту президента говорят об условном плане «шатун».



О социальных выплатах жителям неконтролируемых районов



С одной стороны, действительно, это огромные деньги из бюджета Украины и невыплаты, на мой взгляд, больше связаны с тем, что у страны ограничен бюджет и таким образом происходит экономия денег. С другой стороны, это обязательство Украины - соблюдение прав людей, которые, к слову, не по своей вине сегодня живут в таких условиях. К тому же, такой шаг будет воспринят позитивно населением.



С другой стороны, мы слышим заявления о том, что это оккупированная территория. И тогда логично требовать от России, чтобы она содержала людей на этой территории. Но это затруднительно, хотя есть какие-то выплаты, которые идут, естественно, не из бюджета «Л-ДНР» (они не в состоянии себя финансировать самостоятельно), а из бюджета РФ. Но формально эта территория признана оккупированной только в пределах самой Украины. В международном отношении, территорию Донбасса не считают оккупированной Россией. За рубежом, в основном, называют эту часть региона «территориями под эффективным контролем РФ».



Об экономической блокаде



Я считаю торговую блокаду бессмысленной. Все, что нужно для ведения боевых действий, незаконные вооруженные формирования получат из РФ, включая тяжелую технику, горючее, патроны. И торговля не была источником финансирования деятельности «Л-ДНР». С другой стороны, торговля сохраняла связи, пусть какие-то неформальные, но между людьми. Благодаря такой экономике, какая-то часть людей, всегда бы смотрела в сторону Украины.



Когда началась блокада, многие мелкие и средние предприятия впервые узнали, что такое Ростов, потому что они вынуждены были ехать в РФ и налаживать какие-то каналы поставки продуктов оттуда. До этого они даже не понимали, как там вообще все это работает. Блокада была шагом, которая отдалила эти территории от единого украинского пространства.



Со стороны Украины это был ответ на захват крупных промышленных предприятий на неподконтрольных территориях. «Л-ДНР» тогда ввели так называемые внешние администрации. В свою очередь, боевики заявляют, что они это сделали, потому что Украина не могла прекратить гражданскую блокаду, которую начали некие активисты, заблокировав железнодорожные пути.



В результате от этой блокады выиграли люди, которые организовывают незаконные поставки сырья, добытого на неподконтрольной территории, сбыт металла, производимого на неподконтрольной территории. С другой стороны, Украина выплачивает социальные выплаты, люди забирают гривну и в итоге, она не возвращается в бюджет страны. И страдают не только эти, но и многие промышленные предприятия юго-восточных регионов, которые потеряли партнеров. Также потеряли потребителей поставщики сельхозпродукции из Сумской, Черниговской областей, а также других регионов Украины, которые традиционно сбывали продукты питания на Донбассе.



О реинтеграции Донбасса



Этому процессу должна предшествовать масса переговоров. Пока только гуманитарными акциями Украина имеет возможность интегрировать этих людей. Послаблениями, преференциями и никак не агрессивной политикой, и не заявлениями о перевоспитании в настоящих украинцев и правильных патриотов.