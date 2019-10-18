На дне Покровска: как живут местные «генералы песчаных карьеров»

Фото Дарьи Хрипковой

Во Франции бездомных называют «клошарами» (фр. clochard). В Австралии - «ночующее на улице население». В странах Европы к бродягам относятся с уважением. О таких людях заботится государство, предоставляя им жилье и пособие. В Украине дела обстоят не столь радужно. Люди без определенного места жительства находятся в поле зрения различных религиозных конфессий, благотворительных организаций и сердобольных людей.



Однако бродяги - не всегда люди без дома, а бездомные - не всегда бродяги. У последних нет ни жилья, ни денег, а иногда и документов. Бродяги зачастую имеют семью и крышу над головой, но по разным причинам находятся в поисках приключений. Это деньги или душевная болезнь, когда люди не могут отличить реальность от фантазии. Журналисты «Новостей Донбасса» разбирались в сложной жизни покровских бездомных.

Бездомный Владимир, приехал из Енакиево. Пять лет живет на улицах Покровска

Археолог мусорных баков



Эдика в Покровске знают многие. Он отличается добродушным характером. Ко всем обращается «дядя» или «тетя» независимо от возраста. Пьяным замечен не был. У Эдика есть дом, мама, и пенсия. Однако он любит бродяжничать и сочинять разные истории про свою жизнь.



Его ежедневный маршрут начинается с проспекта Шахтостроителей возле магазина №50, там очень «хлебные» мусорные баки и можно найти много полезных вещей. Эдик называет себя археологом, а копание в баке – раскопками.



Бродяга постепенно движется в сторону железнодорожного вокзала. Вторая остановка – АТБ на площади «Свободы». Эдик умеет рассчитывать свое личное время рационально. Кроме раскопок он слегка попрошайничает. Обычно это происходит по вечерам, когда люди возвращаются с работы.



По дороге многие забегают в супермаркет, чтобы скупиться. Тут наступает рабочее время для Эдика. Пару часов он тусуется на площади, а с наступлением темноты идет к вокзалу. Точное место жительства бродяги неизвестно. Некоторые утверждают, что дом Эдика находится возле Динасового завода на улице Ольшанской.



Если проанализировать его маршрут, то вполне вероятно, что так и есть. Улица Ольшанского расположена за путями в северной части Покровска. Возможно Эдик так и остался археологом, если бы не активная позиция предпринимателя и руководителя общественной организации «Заможня людина» Николая Головко.



«Бездомные это часть нашего общества и к ним нужно относиться с уважением»



«Однажды я увидел Эдика на улице, пожалел и дал немного денег, – рассказывает предприниматель, – с тех пор он, как только увидит мою машину, обязательно подходит поздороваться. Если меня нет, терпеливо ждет. Знает, что всегда получит денежку», – рассказывает предприниматель.

Фото из архива Николая Головко

Николай – инициатор множества социальных проектов, возглавляет в городском общественном совете комитет по физической культуре и спорту. Имеет сертификат по социальному предпринимательству. Проблема социализации бездомных людей его волнует давно.



Очередная встреча с Эдиком и его другом Сергеем натолкнула Николая на мысль дать шанс бродягам зарабатывать себе на хлеб с помощью экскурсий. Такая практика уже существует в Берлине. Вольные люди проводят экскурсии для всех желающих и рассказывают о своей жизни.

«Бродяг не нужно социализировать насильно. Нужно дать им шанс самостоятельно зарабатывать на жизнь, не ломая внутренний мир»



«На очередном тренинге по социальному предпринимательству я понял, что пора от теории переходить к практике. Бродячие люди в качестве экскурсоводов – такого в Украине еще не было. Причем задумка состоит в том, чтобы не ломать привычную жизнь бродяг, не социализировать их насильно. А просто дать возможность самостоятельно зарабатывать на жизнь», – комментирует Николай.



Своей идеей Николай поделился в социальных сетях и предложил обсудить и прокомментировать. Мнения разделились: кто-то поддержал с интересом, кто-то выразил сомнения, а кто-то заподозрил в наживе. Материальную сторону своей инициативы Николай и не скрывает.

«В Европе такая экскурсия стоит десять евро. Я предлагаю цену двести гривен с человека. Половина вырученных средств пойдут Эдику и его товарищам, которые будут экскурсоводами. Часть денег на поддержку других нуждающихся, а часть на развитие ресурса, который будет рекламировать эту инициативу», – объясняет предприниматель.

В любом случае вся бухгалтерия, по словам Головко, будет прозрачно проходить через общественную организацию «Заможня людина».

Готовы ли бездомные к социальному эксперименту?

Экскурсиями уже заинтересовались иностранцы. В сентябре Покровск принимал международную резиденцию художников и фотографов. Гости из Италии и Германии были готовы послушать рассказ о жизни Эдика и посмотреть на город его глазами.

Но Эдик обладает особенностью возникать ниоткуда и исчезать в никуда. Наладить логистику с человеком, который любит бродить по городу в поисках приключений и не имеет мобильного телефона, нелегко. Однако, выяснилось, что телефон все же есть.

Николай Головко и Эдуард. Фото Николая Головко

Николай Головко случайно заметил Эдика и его друга Сережу во время ночной прогулки. При этом наш главный герой разговаривал по телефону. Теперь связь с новоиспеченными экскурсоводами есть и друзья рассказали журналистам «Новостей Донбасса», что они думают по поводу затеи предпринимателя:

– Дядь Коля хорошо придумал, я согласен. Город я знаю, но что рассказывать не знаю. Вот, пусть Сережа говорит (дает трубку Сереже).

– Я на улице уже двенадцать лет. Квартиру у меня отобрали, с тех пор бродяжничаю. Ночую у друга, он меня приютил. У меня есть матрас и подушка, расстилаю на полу и сплю.

– А раньше где вы ночевали?

– Где придется, на улице.

– Как вы относитесь к идее проводить экскурсии и рассказывать людям о своей жизни?

– Я много чего могу рассказать, жизнь у меня нелегкая.

На днях в Покровске собирается круглый стол с рабочим названием «Куда пойти вечером в Покровске?». Представители громады будут обсуждать вопрос о досуге для взрослой части населения. По словам Николая Головко, на повестке дня также будет тема о бродягах-экскурсоводах и графике экскурсий на ноябрь и декабрь.

Друг Эдика Сережа. Фото Николая Головко

Истории «генералов песчаных карьеров»



Людей без определенного места жительства принято считать паразитами на теле общества. Почему они оказываются на улице? У каждого из них своя история, зачастую придуманная.



Эдик и Сережа не единственные представители «генералов песчаных карьеров» в Покровске. Таких людей в городе немало. К примеру, бабушка Оля (так она представилась) целый день проводит в районе привокзальной площади. Роется в урнах, собирает нужные для себя вещи.

Бабушка Оля собирает мусор и несет к себе домой. Фото Дарьи Хрипковой

Она рассказала, что раньше имела дом и не жила на улице. Три года назад все потеряла и приехала в Покровск из Макеевки. Но версию женщины тут же опроверг прохожий. Как оказалось, Вадим сосед бабушки Оли. У нее есть дом, где женщина живет вместе со своей сестрой Леной.



По словам Вадима, обе сестры со странностями, тащат в дом мусор, захламили весь двор. Постоянно выясняют отношения с соседями, потому, что запах от мусора разносится на всю улицу и во двор забегают бродячие животные. Однажды сестры подожгли свое жилище и ушли. Соседи вызвали пожарных.



«После пожара социальная служба обратила на них внимание. Дом вычистили, сделали косметический ремонт, а бабушек устроили в интернат в соседнем Мирнограде. Но они недолго там оставались. Просто сбежали и теперь снова бродяжничают», – рассказывает Вадим.



На заметке у социальной службы



Сестер Лену и Олю хорошо знают в Управлении социальной защиты населения города Покровска. Знают и других бродяг, которые живут на улице и не только. Знают и даже помогают.

Эти бездомные «прописаны» в гаражном кооперативе «Южный»

«К нам поступают заявления от жителей города о том, что данные люди находятся на улице, плохо выглядят и нуждаются в чем-либо. Сотрудники УСЗН выезжают к ним и опрашивают. В большинстве случаев у таких людей есть паспорт», – комментирует главный специалист отдела по вопросам обслуживания ветеранов и людей с инвалидностью Покровского УСЗН Марина Полянская.

Марина Полянская. Фото автора

По словам Марины Полянской, для учета людей, кортовые оказались в сложной жизненной ситуации, проводится анкетирование на добровольной основе. Данные заносятся в специальный журнал «Книгу учета бездомных граждан». Тем, кто потерял документы, совместно с миграционной службой помогают их восстановить.



«Тех, кому негде жить, мы временно устраиваем в дома для бездомных. В Донецкой области таких домов пять. Именно в Покровске работает «Дом милосердия» от церкви «Новое поколение». Там люди находят приют и пищу. Но в основном бездомные отказываются от помощи. Их полностью устраивает такая жизнь», – рассказывает специалист.

Этими вещами могут воспользоваться бездомные, посетив пункт раздачи одежды

Зимой по решению исполкома в городе обустраиваются пункты обогрева, где бездомные могут выпить горячий чай поесть, согреться и получить одежду. В Покровске каждый день, кроме выходных работает специальный пункт, где раздают одежду для всех желающих. Он находится по адресу: микрорайон «Южный», дом 1.



Кроме того, люди, склонные к бродяжничеству или бездомные могут обратиться в приемный покой Покровской центральной районной больницы. Там им окажут первую медицинскую помощь и даже госпитализируют при необходимости.

Три раза в неделю нуждающиеся получают горячие обеды от церкви «Новое поколение». Фото автора



Помощь от религиозных организаций



С 2014 года в Покровске бездомных и бродяг взяла под свою опеку церковь «Новое поколение». Три раза в неделю представители церковного благотворительного фонда кормят нуждающихся горячими обедами. За один раз могут поесть до тридцати человек.



«Один из проектов нашего фонда – это уличное кормление. Он направлен на оказание помощи всем нуждающимся. Мы кормим не только бродяг, но и переселенцев, и путешественников. График кормления хорошо знают, и мы никому не отказываем в помощи», – комментирует пастор церкви «Новое поколение» города Покровска Денис Бабенко.

Некоторые приходят со своими мисками. Фото автора

Церкви «Новое поколение» помогают представители других религиозных конфессий, а также предприниматели. Благотворительный фонд сотрудничает с городской социальной службой, которая направляет нуждающихся в «Дом милосердия».



«Если человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, хочет получить помощь и восстановить свои гражданские права, его всегда готовы принять. Идеальный вариант – это когда бездомные и бродяги возвращаются к нормальной жизни. Такие случаи в нашей практике есть», – говорит Денис Бабенко.

Денис Бабенко. Фото автора

Но все же, по словам Дениса, за шесть лет работы со специфическим контингентом, большинство людей предпочитает не расставаться со своими привычками и продолжает бродяжничать. Хотя попадаются исключения и люди меняют свой образ жизни в лучшую сторону.