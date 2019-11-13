Как знакомиться с социологией из ОРДЛО без вреда для здоровья

Несколько дней в социальных сетях и частных разговорах обсуждаются результаты последнего опроса общественного мнения в оккупированных городах Донецкой и Луганской областей. Заголовки в СМИ, твердящие про желание жителей неподконтрольных территорий «победить укропов» и присоединиться к РФ, спровоцировали новую волну эмоциональных дискуссий в общественной и политической плоскости.



Речь идет о том, что издание «Зеркало недели» и общественная организация «Украинский институт будущего» попробовали провести количественное исследование настроений жителей отдельных районов Донбасса (ОРДЛО). Сам опрос, на основании которого был выпущен материал «Тест на совместимость», проводила харьковская компания «Нью Имидж Маркетинг Групп». Задача — выяснить желания, ожидания и мнения украинцев по ту сторону линии соприкосновения, ибо как декларируется в начале материала — «решение вопроса Донбасса должно строиться на фактах и ответственных расчетах». По мнению авторов статьи, написанной на основании результатов исследования, цифры из ОРДЛО должны стать для президента пищей для размышления.



Несмотря на то, что исследование репрезентирует довольно неоднозначные тенденции, из споров в социальных сетях создается впечатление, что жители Донбасса по обратную сторону от КПВВ тест на совместимость не прошли. Это при том, что если верить исследованию, 55,4% из 1606 опрошенных считают себя украинцами.



На смену критики «зомбированных» сограждан приходили обвинения в некомпетентности в адрес компании, проводившей опрос. По мнению же экс-замминистра расформированного Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, результаты исследования — только вершина айсберга, маскирующая планы команды президента идти на замораживание конфликта, заручившись поддержкой партии «Голос» и используя медиа для укрепления настроений украинцев, поддерживающий такой вариант развития событий.



В конце материала мы предоставим сухие цифры из исследования, о котором идет речь. Выводы из них каждый сделает самостоятельно, но прежде чем оценивать ситуацию категорично, представьте, что последние пять лет вы проживаете в зоне обстрелов и ежедневной опасности. Что вы — человек, выживать которому помогают российские «гуманитарные конвои» (о том, что таким способом Москва может снабжать боевиков и фактически влиять на продолжительность конфликта жителям ОРДЛО само собой не рассказывают). Человек, живущий в условиях, в которых проще оформить российский паспорт и пенсию. Человек, у которого от войны иссякают материальные, физические и моральные ресурсы, а всё его окружение указывает на Украину как виновника этих событий. И последнее, но чуть ли не самое главное — несмотря на табуированность темы плена в «ДНР/ЛНР», люди там знают об участи политически неугодных граждан. И отвечая на вопрос о том, с какой страной вы видите свое будущее, а какую вините в своем настоящем, житель оккупации, усомнившийся в том, что перед ним стоит настоящий социолог, а не переодетый «кгбшник», скорее всего даст предсказуемый и лояльный к оккупантам ответ. Хотя, по словам директора «Нью-имидж маркетинг групп» Олега Синаюка, социологи не заметили, что респонденты были испуганы или опасались за свою жизнь.



Мы должны сомневаться всегда



Обобщенную позицию относительно показателей опроса сформулировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк :"Население там находится под постоянным информационным влиянием и, скорее всего, мы имеем этот эффект".



На вопросы о том, справедливы ли порицания в адрес журналистов опубликовавших результаты опроса из ОРДЛО и чему доверять, если не социологическим опросам, отвечает шеф-редактор издания «Детектор медиа» Наталья Лигачева:



«Статья опубликована под именами конкретных авторов, в прессе — что тоже важно, ведь к прессе нигде в мире не предъявляется требования быть сбалансированной, объективной и т.д., в отличие от ТВ, которое пользуется частотным государственным ресурсом. То есть пресса может быть предельно субъективной, отстаивать собственную позицию, в том числе политическую. И только аудитория своим кошельком или инвесторы определяют, готовы ли они поддерживать такую позицию или нет. Поэтому я не считаю, что в данном случае можно вести речь о нарушении или ненарушении стандартов.



Можно лишь говорить о достоверности информации, которая содержится в статье. То есть достоверности того,что выдается за факты. С погрешностью в 3,2%. И тут мы попадаем в ситуацию опроса на оккупированной территории, в достоверности результатов которого можно сомневаться хотя бы в силу того, что мы не знаем, а каким образом ТАМ могли работать украинские социологи,не попав в зону внимания силовиков ОРДЛО. Думаю, что у авторов и редакторов ЗН должны были быть веские основания для того, что принять решение о доверии к данным исследования. А доверяем ли мы ЗН- это уже решать каждому из нас.



Доверять социологическим опросам можно, если вы уверены в целом хорошей репутации конкретной социологической фирмы и если при публикации результатов соблюдены все требования к СМИ и социологам в отношении подачи таких материалов медиа.



Принцип «не навреди» сложно соблюсти, так как у каждого из нас свое представление о том,что может в данной ситуации навредить. Увы. Скажем,кто-то в данной ситуации считает, что публикация результатов опроса ,который показывает приверженность жителей ОРДЛО своим непризнанным республикам и России выгодным агрессору, так как они ,мол, вторят мифам об особом «донбасском народе» и т.д. А другие эксперты полагают, что, напротив, эти результаты выгодны Украине, так как именно Россия хочет вынудить нас реинтегрировать Донбасс на ее, России, условиях. А результаты опроса показывают опасность поспешных действий в реинтеграции. Поэтому тут все,увы, зависит от каждого конкретного журналиста и издания, нет правил.



Я бы только призывала к, во-первых, к тому, чтобы каждый журналист при этом руководствовался только личным выбором, а не простимулированным кем-то. А во-вторых — чтобы каждый семь раз отмерял, и только потом отрезал».



Проводить социологические опросы на оккупированной территории сложно, но делать это все-таки необходимо, считает гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Он отметил, что этот процесс значительно усложнился за последние 2 года.



У социолога также есть вопросы к материалу, опубликованному «Зеркалом недели». По его словам, в исследовании отсутствует информация об ограничениях опроса и процент ответивших людей: «Если, к примеру, отвечает 10%, а другие отказываются, то ситуация такая, что мнение тех, кто отказывается, отличается от тех, кто ответил».



«Информации, которая приведена в статье, недостаточно, чтобы понять насколько качественно проведено это исследование... У меня есть сомнения в этих данных, но точно нельзя сказать, ведь я не знаю как они проводили», — сказал он в эфире «Громадського» 11 ноября.



И так, цифры



С полным текстом исследования на сегодня можно ознакомиться только в материале «Зеркала недели». В день публикации опроса сайт «Нью Имидж Маркетинг Групп» выдавал ошибку 404, что в самой компании объясняли хакерской атакой и обещали решить проблему в скором времени. При этом уже сегодня доменный адрес сайта направляет на ту самую страницу в Facebook.



Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов. 800 человек были опрошены в формате face-to-face в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей.



53,5% опрошенных респондентов — женщины, 46,5% — мужчины. 32,3% — пенсионеры.



Мы приводим некоторые данные опроса, ставшие наибольшим камнем преткновения между сторонниками разных взглядов на политику по отношению к Донбассу.



42,9% опрошенных никогда не думали о вступлении в российское гражданство: 34,2% — думали о получении паспорта РФ; 14,8% рассматривают такую возможность и 7,4% уже имеют российский паспорт.



80,8% не думали о выезде за пределы оккупированной территории, 11,1% выехали бы в Россию, 5,2% — на подконтрольную Украине территорию.



Почти 40% готовы переехать на подконтрольную Киеву территорию, если найдут стабильную работу и арендуют жилье. 31,9% — при условии приобрести жилье самостоятельно.



76% «полностью согласны» и «скорее согласны» с тем, что война на Донбассе — это внутренний украинский конфликт. «Скорее не согласны» с этим 14,1% и 9,3% — абсолютно не согласны.

86% не согласны с тем, что конфликт спровоцирован Россией, 6,4% с этим «скорее согласны» и 3,1% «полностью согласны».



84,3% опрошенных черпают политические новости из телевидения, 60,% — из социальных сетей, 45,9% — из интернет-изданий и 7,4% — из газет и журналов.



Говоря о телевидении, жители оккупации смотрят в основном российские каналы: 43,4% предпочитают «Россия 1», 25,9% — НТВ/НТВ Мир, 19% — «Россия 24», 11,8% — «Первый», 10,2% — ТНТ, 8,6% — «Звезда».



13,6% предпочитают политновости на «Оплот ТВ», 12,5% — «Луганск 24», а «Новороссию ТВ» смотрят 6%.



Только 4,7% участников опроса смотрят украинский «5 канал», 4,6% — «Интер», 4% — «1+1», 2,3% — СТБ.



Среди социальных сетей в использовании респондентов доминирует YouTube (70,7%) и «ВКонтакте» (61%). За ними идут «Одноклассники» (52,3%), Viber (49,8%), Facebook (27,1%), Instagram (21,4%) и Telegram (11,1%).



83,4% негативно относятся к НАТО; 89,2% возлагают на США большую часть вины за конфликт на Донбассе, 76,7% винят в этом и ЕС. Поровну разделилось отношение к ЕС в целом.