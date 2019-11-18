На радость туристам. Мариуполь хочет стать городом фестивалей и пеших экскурсий

Фото: focus.ua

До начала боевых действий на Донбассе скептики годами утверждали, что Мариуполь не станет туристическим городом из-за индустриальной специфики. После того как город отбили от «русского мира», скептики продолжили: Мариуполь не станет туристическим из-за войны. Близость к линии фронта, обстрел «Восточного» в 2015 году повлияли не только на развитие туризма, но и на другие сферы жизни Мариуполя. Мало кто захочет инвестировать в такой город. Тем не менее, последние два года город активно принимает гостей: любителей современной культуры на «ГогольFest'е», иностранных журналистов и деловых партнеров на IT-форуме, чиновников и общественников на Форуме Единства.



Развитием туризма и промоцией Мариуполя сегодня занимается отдельное коммунальное предприятие «м.ЄХАБ», которое буквально выросло из профильного отдела горисполкома. В 2017 году имиджем города занимались 4 человека. Сегодня – более 20 человек работают не только над масштабными мероприятиями, но и продвигают бренд Мариуполя.



Фронт-офисом всех проектов стал культурно-туристический центр «Вежа». В старинном здании водонапорной башни сегодня насчитывается несколько локаций для познавательного, креативного, рабочего или просто веселого времяпровождения горожан и гостей города: коворкинг, лекторий, творческие площадки. Как рассказала представительница «м.ЄХАБа» Виктория Давва, «Вежа» популярна среди жителей Мариуполя – сюда захаживают регулярно. Здесь проводят фотосъемку для свадеб, смотрят кино на большом экране, посещают экскурсии по башне.

Фото:mixa0488 / Instagram

«Не было и дня, когда люди бы не приходили и не спрашивали: “А что тут у вас?”, - говорит Виктория. - Как открытое пространство мы функционируем только когда нет каких-то мероприятий. Из-за специфической акустики в башне невозможно провести сразу несколько мероприятий так, чтобы локации друг другу не мешали».



«Вежа» была открыта в конце 2018 года при донорской поддержке, а также за счет областного и городского бюджетов. Коммунальное предприятие планировало, что центр будет работать бесплатно. Так и было.



«Но вскоре мы поняли, что нужны достаточно большие затраты хотя бы для того, чтобы убрать помещение. У нас есть перечень платных услуг – аренда помещений, экскурсии, фотосъемка. За счет этого мы вышли на самоокупаемость», - рассказала Виктория Давва.



Правда, пока в Украине нет экскурсионных туров для Мариуполя, прописанных от «А» до «Я». Пешие экскурсии здесь постепенно становятся городской фишкой – далеко не в каждом городе Донецкой области местные краеведы или просто любители готовы представить на выбор 10 маршрутов.



«Изначально был один туристический маршрут: «Історична прогулянка». Сегодня есть уже 10 вариантов маршрутов. Ими интересуются сами жители города. Сначала мы разрабатываем маршрут, потом тестируем его – проводим бесплатно экскурсию, собираем отзывы и дополнительные факты о локациях от самих горожан. Живая история города на том и строится, что каждый может внести свою информацию. Кто-то говорит: «А у меня здесь бабушка жила, она рассказывала о том-то» и так далее», - поясняет Виктория.



Виктория - историк по образованию. Она составляет костяк экскурсионных маршрутов.



Как рассказала администратор «Вежи», экскурсовод Анастасия Кудолей, далеко не все профессиональные историки и краеведы готовы делиться опытом с молодыми гидами.

«Но иногда к нам приходят активисты, любители истории, которые готовы помогать просто так, потому что им это интересно», - рассказала Кудолей.



Стоимость экскурсии зависит от длительности и километража – 50-70 гривен. Как отметила администратор «Вежи» Александра Малащенко, иногда она с коллегами проводит экскурсии по городу бесплатно для того, чтобы пробудить в горожанах интерес к истории Мариуполя.



«Мы стараемся не подавать сухие факты в наших экскурсионных программах, ищем интересные легенды, связанные с тем или иным местом. Большой популярностью сегодня пользуется экскурсия «Сховані пам’ятки Маріуполя». Экскурсия проходит с старой части города, которая раньше была центром. По пятницам мы проводим экскурсии, посвященные муралам и мозаикам города. Как правило, в группе набирается не менее 10 человек. Но и группу больше, чем 20 человек мы не набираем. Потому что экскурсоводы работают без микрофонов», - рассказала Александра.



Среди «спрятанных» памятников архитектуры старого Мариуполя - дом Гампера.

Или, к примеру, полуразрушенное здание синагоги, разрушенной во время немецко-фашистской оккупации Мариуполя в 1941-1943 годах.

Фото: artinthebigcity / Instagram

Фото: mixa0488 / Instagram

По Мариуполю можно прогуляться виртуально. В башне есть шлем виртуальной реальности.

Кроме этого город стал частью национального проекта – с помощью мобильного приложения Touristl можно прослушать информацию о том или ином туристическом объекте от виртуального Николая Гоголя.

Виктория Давва говорит, что вскоре приложение должно быть обновлено – у него появятся новые функции. Например, туристы смогут прокладывать свои собственные маршруты, у приложения пополнится база персонажей.



Давва говорит, что в команде имиджмейкеров города уже давно думают над тем, как совместить индустрию Мариуполя с туризмом.



«Индустриальный туризм – первое, о чем мы задумались, когда в городе начался поток иностранных делегаций. Мариуполь был исторически индустриальным. Это очень интересно – посмотреть, как льется металл, как производится. Но мы прекрасно понимаем, что это ресурсозатратный процесс. Промышленные предприятия - это режимные объекты. Потому мы отложили идею на перспективу», - рассказала специалистка.



Она добавила, что у Мариуполь попробовал проявить себя в индустриальном туризме во время «ГогольFestа». Выступление гранд-оперы «βέρο» в рамках фестиваля прошло на территории судоремонтного завода.







«Индустрия может быть зрелищной и красивой, мы не уходим от этих идей», - резюмировала Давва.



К слову, теперь мариупольская весна, по всей вероятности, теперь будет ассоциироваться с «ГогольFestом» ежегодно. Основатель фестиваля Влад Троицкий говорит, что город за последние годы преображается и обещает, что «ГогольFest» в Мариуполе будет проходить ежегодно.



«Мы проторили дорожку, когда пришли сюда… Нужно разрушать стереотип агрессивного опасного места», - говорит Троицкий.



Он добавил, что большую роль играет логистика. Добраться в Мариуполь по его ощущениям сегодня гораздо удобнее как для жителей Донецкой области, так и для жителей других украинских регионов.



В приоритете у города – событийный туризм. В каждый сезон креативные «коммунальщики» планируют устраивать по одному масштабному мероприятию. Ближайшее – джазовый фестиваль, который анонсировали на 10-13 декабря.



Но готов ли Мариуполь принять гостей в «фестивальном» количестве? Недавно прошедшие форумы при участии членов правительства, бизнеса и общественников стали для города вызовом, потому что на всех гостей в городе просто не хватило номеров и даже съемных апартаментов. Те, кто не смог поселиться в городе, искали апартаменты в соседних городах.



В аналогичной ситуации туристы, столь сильно желающие побывать в городе несколько дней, арендуют авто. Туристам, желающим проехаться по городу, предстоит заплатить за один день от 400 (авто эконом-класса) до 2,5 тысяч гривен (авто премиум-класса).



Правда, пока в Мариуполе пользуются популярностью только машины премиум-класса, которые арендуют для сопровождения свадеб.



В хостеле можно снять койко-место за 100 гривен в сутки. Средняя цена частных апартаментов в центре Мариуполя 300-500 гривен. Стоимость апартаментов - от 600 до 1500 гривен за ночь в зависимости от размера и комфортабельности. Люкс-номера в гостиницах можно найти по 2,2 тысячи гривен за ночь. Сервис airbnb предлагает апартаменты стоимостью от 9 (240 гривен) до 45 (1,2 тысячи гривен) евро за ночь. К слову, по данным «Приазовского рабочего», в Мариуполе установлены одни из самых минимальных ставок туристического сбора - 4 гривны 20 копеек. В бюджет Мариуполя к весне 2019 года турсбор оплачивали 28 отелей и владельцев апартаментов. Еще в 2017 году и половина из них не платили туристический сбор.



Пока город продумывает программы следующих фестивалей и других крупных событий, прибрежные окрестности Мариуполя по-прежнему привлекают курортников. Но в этом году первое место по туристическому сбору заняли леса Святогорья (Лиманский район), которые принесли в местные бюджеты Донецкой области 373,5 тысяч гривен. Курортная зона Приазовского побережья города Мариуполя и Мангушского района – на втором месте. Она принесла в местные бюджеты 270,4 тысяч гривен. Всего курортный сезон-2019 пополнил казну Донецкой области 992,6 тысячами гривен туристического сбора. Год назад Мариуполь был первым по туристическому сбору - 333 тысячи гривен за 8 месяцев, а Святогорье и Лиман - 179 тысяч гривен.