«Джинса» на сайтах Покровска, или Чем болеют местные СМИ

Заказными материалами, или на журналистском жаргоне – «джинсой», грешат большинство СМИ как всеукраинские, так и региональные. Общественная организация «Институт массовой информации» проводила исследования в июне текущего года: какие онлайн-СМИ публикуют больше всего джинсы. Результат приведен в инфографике.

Мы решили проанализировать основные сайты Покровска Донецкой области. Мониторинг проводился только на городских сайтах. Это интернет-издания Pokrovsk.News, 06239.com.ua, DDK.dn.ua и Pokrovsk.City. Региональные издания, сайты телекомпаний и информационные агентства, освещающие новости Покровска, исследованию не подлежали.

Мониторинг проходил в течение месяца с 1 сентября по 1 октября 2019 года по следующим критериям:

Общее количество материалов за месяц в ленте новостей

Материалы с признаками рекламы без соответствующей пометки

Материалы с признаками имиджевой «джинсы»

Черный PR

Материалы о протокольных мероприятиях городского совета

«Джинса» и ее разновидности

Для начала давайте разберемся, что такое «джинса». Подробную информацию на эту тему даёт интернет-издание « Детектор медиа ». «Джинса» - это журналистский термин, который означает умышленное размещение скрытой рекламы или антирекламы под видом авторского материала.

Джинса бывает политической и коммерческой. К политической относятся публикации, которые пишут пресс-службы политических партий или отдельных политиков. Как правило, их подписывают псевдонимом.

Это может быть и реальная фамилия журналиста, который либо выполняет редакционное задание, либо пишет по собственной инициативе за отдельное вознаграждение. В тексте расставляются нужные акценты. Перед публикацией его обязательно проверяет заказчик.

За политической «джинсой» часто скрываются различные социологические исследования, которые отличаются от других соцопросов в пользу какой-либо политической силы. Это завышение или, наоборот, занижение рейтингов определенной партии или политика. То же самое касается мнений политологов.

Существует еще одна разновидность политической джинсы. Это так называемые «письма читателей» или «письма от…» рабочих, шахтеров, учителей, медиков и так далее.

В приведенном тексте акцентируется внимание на отрицательных характеристиках субъекта. В данном случае это - местная власть. Нет баланса мнений, отсутствует комментарий представителя коммунальной службы. Полную версию публикации читайте здесь .



У коммерческой «джинсы» также много разновидностей. Это может быть рекламный текст, написанный профессионалами, который размещают без специальной пометки в ленте новостей онлайн-СМИ. Бывают публикации, которые по стилю имитируют новость, интервью или репортаж, но по сути - скрытая реклама. К примеру, текст о работе салона красоты или магазина.

Существует также имиджевая «джинса». Это материалы, которые рассказывают о деятельности определенных субъектов и не маркируются как реклама. Например, информация о работе благотворительных фондов, принадлежащих олигархам и политикам , что часто одно и тоже. Или статьи, продвигающие конкретного человека.

Еще одна разновидность «джинсы» - черный PR. Это - информация, негативно влияющая на имидж конкретной персоны, организации или продукта с субъективной оценкой автора или третьего участника конфликта. Зачастую ввиду отсутствия прямых доказательств автор может пуститься в рассуждения и моделирование ситуации.

Чем болеют местные СМИ?

Итак, что такое «джинса», мы с вами уже знаем. Осталось узнать, грешат ли этим местные СМИ и какой из видов «джинсы» они применяют чаще всего. Мониторинг четырех сайтов показал, что материалами с признаками заказных «болеют» все из тех, что указаны выше.

Сайт 06239.com.ua любит публиковать заметки без обозначения «Реклама». На главной странице ресурса, в самом низу, мелким шрифтом есть приписка: «Материалы с плашками «Новости компаний», «Промо», «Партнерский материал», «Политические новости», «Пресс-релиз», «Партнерский спецпроект», «Официально» публикуются на правах рекламы». Сайт публикует материалы рекламного характера под этими плашками, что нарушает закон Украины о рекламе.



Пункт 3 статьи 9 Закона Украины о рекламе гласит:



«Информационный, авторский или редакционный материал, в котором привлекается внимание к конкретному лицу или товару и который формирует или поддерживает осведомленность и интерес к этому лицу или товару, является рекламой и должен быть помещен под рубрикой "Реклама" или "На правах рекламы"».

Кроме того, новости с признаками заказных материалов из вышеперечисленных рубрик размещены также и в ленте новостей. За месяц мы зафиксировали восемь материалов с признаками рекламы магазинов или услуг без соответствующего обозначения.

Два раза за период мониторинга сайта в разделе «Новости компаний» упоминаются мероприятия, которые проводил фонд экс-депутата верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова.

На сайте есть также рубрика «Афиша», где на постоянной основе публикуются анонсы концертно-театрального агентства CityShow. Данная рубрика не вошла в перечень рекламных. Иногда анонсы CityShow размещают в ленте новостей. За исследуемый период в ленте новостей были опубликованы две афиши от данного агентства.



К примеру, в рубрике «Общество» от 23 сентября юных покровчан приглашают посетить музыкальный спектакль «НУ, ШКОЛА, ПОГОДИ!». Под текстом размещен номер телефона кассы театрально-концертного агентства, афиша и схема зрительного зала с указанием стоимости билетов. Эта информация также отображается в ленте новостей.

Сайт газеты «Маяк» - бывшая горрайонная газета, которая прошла этапы реформирования государственных и коммунальных печатных изданий и позиционирует себя как независимое СМИ, называется Pokrovsk.City.



Сайт частенько грешит материалами с признаками политической рекламы и отличается чрезмерной любовью к Покровскому городскому совету. К примеру, в рубрике «Город» можно увидеть публикации, посвященные деятельности народного депутата Украины Руслана Требушкина, который после выборов в Верховную раду покинул кресло градоначальника.

Также часто в новостях упоминается Покровский городской совет. За месяц мы насчитали около двадцати заметок с освещением деятельности его структурных подразделений при общем количестве публикаций 69 новостей.

Сайт DDK.dn.ua, наоборот, клеймит деятельность городского совета, не гнушается использовать черный PR и активно рекламирует местного предпринимателя Сергея Андрийченко, депутата городского совета, который состоит в оппозиции к действующей городской власти и по совместительству является владельцем данного СМИ.

Излюбленный прием редакции — «Письмо читателя». Такие письма, как правило, гневно и обличительно указывают на недостатки в работе Покровского городского совета. Также ресурс иногда ссылается на посты местных жителей в социальной сети Фейсбук. Официальными комментариями второй стороны такие публикации не снабжаются.

Сайт Pokrovsk.News также размещает материалы с признаками «джинсы» в ленте новостей. В данном случае опубликована имиджевая статья о деятельности компании ПРАО «Донецксталь» без соответствующей пометки.

За исследуемый период в ленте новостей были опубликованы пять материалов, где так или иначе упоминается данная компания. К примеру, в ленте новостей 17 сентября размещен материал «Студенты Селидовского горного техникума побывали на экскурсии в ШУ "Покровское" и получили подарки от ПРАО "Донецксталь"».

Вывод

Данные мониторинга отображены в таблице.

Из нее видно, что на первом месте материалов с признаками джинсы как по количеству, так и в процентном соотношении находится сайт газеты «Маяк» Pokrovsk.City. Из пяти критериев, по которым проводилось исследование, присутствуют четыре.

На втором месте по проценту джинсы - сайт DDK.dn.ua. Из-за редакционной политики, на которую, очевидно, влияет владелец данного СМИ, больше всего материалов в категориях «Черный PR» и «Имиджевая джинса».

С небольшим отрывом на третьем месте сайт 06239.com.ua. Редакция грешит размещением рекламных материалов без соответствующего обозначения.

И, наконец, на четвертом месте сайт Pokrovsk.News. Здесь также замечены материалы с признаками заказных в категории: «Имиджевая джинса».

Как распознать «джинсу» в онлайн-изданиях

Как простому читателю, который не является медиа специалистом, отличить заказной материал от честного журналистского труда?

Читателю следует включать критическое мышление для того, чтобы научиться распознавать материалы с признаками джинсы. Подробные советы интернет-изданию «Детектор медиа» даёт руководительница мониторингового отдела Института массовой информации Елена Голуб.

Прежде всего, необходимо отдавать предпочтение качественным СМИ, в том числе и онлайн. Тогда человек сможет уберечь себя от потоков информационного мусора в виде фейков, манипуляций и джинсы, которую выдают за журналистские материалы.

По каким признакам можно определить качественные журналистские материалы? Это сбалансированные материалы, в которых представлены разные точки зрения на одно и то же событие. Если в материале идет речь о противостоянии, то необходимо взять комментарии у всех сторон конфликта. Материал должен быть интересным и актуальным.

В хорошем журналистском материале вы не найдете оценочных суждений. Это также один из способов манипулировать читательской аудиторией, навязывать свою точку зрения. Немаловажная деталь – в тексте факты должны быть отделены от комментариев. Очень хорошо, когда материал готовит журналист, который сам был на месте событий.

Еще один момент, характеризующий качественный материал, это полнота информации. Если речь идет о какой-либо ситуации, она должна быть описана целиком: что предшествовало этому событию, что к нему привело. Таким образом материал будет выглядеть целостно и понятно для читателя. Основным признаком некачественного журналистского материала как раз и является «джинса».

Материал создан в рамках проекта «re:start democratic discourse» при поддержке министерства иностранных дел Германии.

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