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«Территориями не разбрасывается ни одна страна». Политолог о «стенах» и разных взглядах на историю

01 декабря 2019, 18:47

«Территориями не разбрасывается ни одна страна». Политолог о «стенах» и разных взглядах на историю

До проведения встречи в нормандском формате осталась неделя. Политики, общественники, журналисты и эксперты продолжают делиться мнениями о том, возможен ли положительный и результативный исход этой встречи, что будет с Донбассом и Минскими соглашениями.

«Новости Донбасса» собрали ключевые тезисы политолога Вадима Карасева, озвученные в эфире телеканала NewsOne о том, что происходит во внутренней политике страны относительно самых «болевых» точек. Анализируя ситуацию, политолог предупреждает, что, изолируя оккупированную территорию Донбасса, Украина не решит все свои проблемы.

О Минских соглашениях и нормандской встрече

Путину важен сейчас именно нормандский формат и более того важно, чтобы там была Германия. Это нужно для того, чтобы, во-первых, Россию не обвиняли в том, что она давит на Украину и заставляет выполнять Минские соглашения. Он хочет, чтобы эту миссию тоже на себя хотя бы частично взяли наши партнеры по нормандскому формату. Кстати, и президенту Зеленскому легче будет это «продать» обществу, будет один компромисс. Понятно, что у нас даже самый хороший компромисс кто-то обвинит «зрадой», скажет, что это капитуляция. Так вот, чтобы это «продать» и чтобы никто не обвинял в капитуляции, можно даже сказать, что это согласованная позиция наших друзей или наших западных партнеров по нормандскому формату, а может, еще и США. И тогда многие из этих антикапитулянтов немножко успокоятся.

Я понимаю, «Минск», может быть, не самый приятный. Но это подписано, это согласовано и разумной альтернативы им нет. Значит, надо либо их выполнять, либо не выполнять. А какой-то план В или план С, я не думаю, что здесь поможет.

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Об акции «Нет - капитуляции!»

Точка зрения «Нет - капитуляции!» имеет право быть для того, чтобы избежать опрометчивых действий. Но при этом не надо наших граждан обзывать «ватой» или «русней». Не надо говорить, что они какого-то второго сорта, что вообще от них никакого толку не будет в Украине, что стране надо забыть о них и двигаться дальше, и строить какую-то свою Украину. Это влияет или нет на их реакцию? Влияет.

Плюс русская пропаганда действует более умно и целенаправленно. Люди мечутся. В Россию их не берут, независимость не признают, а Украина их не принимает. Они же тоже ждут реализацию Минских соглашений. Смотрите, президент сказал: «Да, мы должны закончить войну и уже согласовали формулу Штайнмаера» и так далее. Прошло полгода, а реально ничего не происходит, только три пилотных проекта отвели, и то, сколько же заявлений было сделано, что мы можем вернуться скоро.

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Я понимаю, с точки зрения тактики, чтобы не возбуждать радикалов и противников «капитуляции», говорят: «Мы оставили позиции, но мы можем вернуться». Люди же там смотрят на это. Так это понарошку или это реально? Вы хотите мир или вы в игры играете?

Да, и на востоке Украины тоже, если не будет целенаправленного курса Зеленского на мир, тоже многие могут разочароваться и в демократии, и в том, что их выбор не влияет на реальный курс. К власти пришли другие, фактически за спиной президента и его команды, проводят другую политику. И вот это людей настораживает.

О «стене» для Донбасса

Если вы говорите о том, что это конфликт с Россией, вы стену построите протяженностью 2400 км с Россией или как?

Хорошо, вы отгораживаетесь или вы реализуете Минские соглашения? Ну, вот вице-премьер по европейской интеграции Кулеба говорит о том, что «война с Россией будет продолжаться, война не закончилась, даже если будет все нормально и мы вернем территории, все равно война будет продолжаться с Россией до тех пор, пока не вернем Крым». Смотрите, Япония и Россия не имеют мирного договора, Курильские острова до сих пор остаются проблемой, но они что, воюют между собой? Не воюют, ни гибридно, ни горячо, никак не воюют… Решен у них вопрос с Курилами? Не решен с начала войны. Мирного договора нет. Понятно, что там среди чиновников есть так называемые территориальные ревизионисты или территориальные реваншисты. Они могут заявлять, но среди политиков никто не заявит, что «мы ведем с Россией войну, потому что не решен Курильский вопрос». Наоборот, ищут компромисс, как решить его, потому что Путин не может отдать эти территории. Понятно, скажут: «Территориями не разбрасываемся». А японцы тоже не могут это простить, потому что это их территория, они считают ее своей. И премьер-министр Синдзо Абэ поклялся на могиле отца буквально год назад, что он вернет эти территории на посту премьер-министра.

Мы можем этот кейс использовать? Мы можем молчать, по крайней мере? Понятно, что никто не говорит о том, чтобы был стратегический союз, чтобы какая-то дружба была. Но какие-то прагматические отношения с Россией, экономические, энергетические могут быть или нет? Или мы будем все время бегать и рассказывать, кто покупает уголь, кто покупает электроэнергию и на этом зарабатывать политические очки? Ну, хорошо, заработали очки на энергетике. Но те, кто, так сказать, «замочил» Коломойского по электроэнергии, покупают уголь у России, а Коломойский – электроэнергию… Это адский сумасшедший дом в одной голове, в одной стране. Так нельзя – надо с этим заканчивать, надо вырабатывать этот прагматичный курс. Никто не зовет лобызаться, брататься и т.д. Никто не будет говорить о «старшем брате», но какая-то экономическая прагматика уже должна быть.

Если бы нас (Украину, - ред.) приняли в НАТО, мы были бы членами ЕС, сюда вошли западные инвестиции, мы были бы неотъемлемой частью Запада и Запад большими колоннами шел холодной войной на Россию и использовал Украину в качестве «тарана», стройте стену. Это было бы логично. Сейчас - нелогично, потому что с Россией никто не хочет воевать. Может, в Европе кто-то хочет, но пока мы не видим по крайней мере. Мы видим, что в нынешних условиях мы не члены НАТО и ЕС и не будем в ближайшее время. Это надо признать.

Хорошо, вы построите 2400 км стены с Россией. А вы кибер-стены построите? Знаете, есть же кибер-гражданство сегодня. Люди… Или вы можете сегодня дать альтернативу востоку Украины и российскому телевидению, которое там смотрят? Вы можете построить эту стену в голове и у юга, и востока Украины?

Задача власти – не идти на поводу у мнений частных лиц, а вырабатывать общий, трезвый, реалистичный взгляд на ситуацию.

Еще раз говорю, если бы там, на востоке и юге Украины, был создан фронтальный украинский национализм, если бы там все были, скажем так, русскоязычные, но все были бы безмерными украинскими патриотами по львовскому образцу, вы сможете построить стену, как саркофаг в Чернобыльском реакторе. Но вы же не сделаете этого, потому что проблема же глубже. Проблема в том, что русскоязычные украинцы, которые живут в этих регионах, не хотят быть ассимилированы культурой западной Украины, австро-польской и т.д. У них свое видение Украины, русскоязычной Украины или украиноязычной Украины, или билингвистической Украины и т.д.

О декоммунизации

Мы должны разобраться о преемственности советского наследия, что мы берем с собой, а что нет. Традиции авиастроения, космостроения, академика Сергея Королева, Михаила Янгеля берем с собой или нет? Или мы оставляем только Степана Бендеру, которого тоже можно оставить, я не против, пожалуйста. У нас герои могут быть разными. Пантеон героев у нас будет неоднозначным. Это первое.

Второе. У Владимира Вятровича и западно-украинских представителей, интеллектуалов, интеллигенции - постколониальное сознание. Они рассматривали Украину как колонию Советского Союза. Знаете, есть такая идея пролетарской нации, когда тебя гнобят сильные: «Мы маленькие, слабые, но мы гордые, воинственные, храбрые и т.д., но нас гнобят». Но если поставить по-другому – мы не были колониальной нацией, мы не были колонией, мы были империообразующей нацией Советского Союза. Вы забыли, сколько украинцев правило или нет? Начиная с Хрущова и днепропетровского клана – Брежнева, Кириленко, Подгорного из Харькова и так далее. Забыли? Поэтому мы постимперская нация. А империя - это не пролетарская нация, это нация с большим, глобальным видением, это нация с большой территорией.

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Западная Украина была колонией Польши и Австрии. Да, сельско-хозяйственные регионы, да, города были. Но в городах жили евреи, поляки и австрийцы, а украинцы жили в селах и их считали быдлом. Сейчас, слава Богу, это не так, украинцы живут во Львове, в Тернополе и так далее. Но это было колониальное мышление.

А, допустим, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Донецк в советское время - это же империообразующие нации, там индустрия, авиазаводы, космические заводы и т.д. Так вот, вы мне скажите, мы будем декоммунизировать космос? Видите, это элементарные вещи и с ними надо разбираться. А то, что представитель Львова заведовал институтом национальной памяти и проводил историческую политику – лишь навредило Украине. Потому что для него Украина была колонией, а для меня Украина - империообразующая нация, которой есть, чем гордится, и победами, и индустриальным наследием, и космическим наследием. Понимаете, разница в чем?

Да, голодомор, Сталин – это одно. Но Украине есть, чем гордиться. Мы большая нация с большой территорией, она нам досталась, и слава Богу, что она досталась такой. Мы должны эту территорию сохранить, а не говорить о том, что мы отказываемся от кого-то. Территориями не разбрасывается ни одна страна.

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Вадим Карасев

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