Минский процесс. Позиции ключевых игроков в Украине и России

В руководящих кругах Украины, России и ОРДЛО есть много групп, не поддерживающих мирный процесс и их позиции на сегодняшний день сильны.

Для преодоления влияния таких групп необходима политическая воля нынешнего руководства Украины.

С одной стороны, реальный мирный процесс - рискованная инициатива, с непрогнозируемым результатом, но с другой - реальное поле, где власти могут показать быстрый результат, который позволит остановить снижение рейтинга.

Кто в России и ОРДЛО «против» Минска

Определяющее влияние на события на оккупированной части Донбасса в политической плоскости, особенно в Донецке, имеет советник Президента России Владислав Сурков, который находится в постоянной конфронтации с другими группами, вовлеченными в контроль ситуации на Донбассе со стороны России. С тем же вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, ответственным за экономическое направление в ОРДЛО.

В случае снятия вопроса Донецка с внутрироссийской повестки дня Сурков остается без поля для активной деятельности и его влияние на президента Владимира Путина значительно снижается. Нынешняя ситуация «ни большой войны - ни мира» сохраняет комфортную ситуацию, которая позволяет ему проводить совещания и давать указания чиновникам.

Близкий к Суркову политолог Дмитрий Чеснаков периодически комментирует ситуацию на Донбассе и призывает власти России не идти ни на какие уступки Украине. Это один из факторов заморозки мирного процесса.

Заинтересованы в продолжении боевых действий и активисты так называемой «русской весны» - идеологические русские националисты, группирующиеся вокруг фигуры российского православного олигарха Константина Малофеева. Именно в его ближайшее окружение входил российский диверсант Игорь Гиркин - бывший кадровый сотрудник Федеральной службы Безопасности России, направленный на Донбасс весной 2014 года для организации боевых действий, убийств, эскалации насилия.

До некоторого времени, радикально пророссийские силы на Донбассе не были достаточно готовы для совершения насилия в отношении собственных сограждан, которое было необходимо для развязывания вооруженных действий. Только после захвата отрядом Гиркина Славянска в апреле 2014 году, на востоке начались боевые действия с массовым применением стрелкового оружия и артиллерии.

Украинским вооруженным силам к концу лета 2014 года на Донбассе практически удалось подавить сопротивление условных «малофеевцев», тогда России пришлось открыто применить свои вооруженные силы для спасения своих подопечных в Донецке и Луганске. После этого «малофеевцы» утратили свое влияние и были вытеснены со всех руководящих позиций. Обострение вооруженного конфликта на Донбассе - единственный шанс для них вернуться на лидирующие позиции, а пока Гиркин в эфирах различных YouTube каналов регулярно критикует руководство Российской Федерации за Минские соглашения, называя их капитуляцией для России.

Заинтересованы в сохранении существующей ситуации и экономические группы, управляющие захваченными украинскими предприятиями. В первую очередь речь идет о компании «Внешторгсервис», которую медиа связывают со сбежавшим из Украины олигархом Сергеем Курченко, который развернул активную деятельность в России и живет там на широкую ногу, часто тратя оборотные средства бизнеса на собственные персональные нужды и роскошь.

В эту группу входят российские силовики среднего звена, которые составляют систему обслуживания сложной цепочки производства и сбыта продукции, произведенной в ОРДЛО.

Местные группировки в ОРДЛО, сформировавшие силовые органы, такие как МВД и подчиняющиеся России армейские корпуса, тоже не заинтересованы в реинтеграции. В случае ее успеха за несколько лет они рискуют превратиться из руководящего сословия в изгоев. Для их руководства возвращение украинской власти - это почти на 100% необходимость переезда в Россию и потеря влияния. Политические группы, в которые входят формальные руководители наподобие Дениса Пушилина, не заинтересованы в быстром урегулировании.

Минск и Украина

В Украине есть несколько политических групп, разделенных видением путей урегулирования конфликта на Донбассе.

Причем разделение на эти группы не всегда соответствует партийному делению.

Носители радикальных политических позиций, которые в Украине принято оценивать по шкале пророссийский-антироссийский, одинаково не заинтересованы в реализации мирных инициатив в их нынешнем виде. Обе эти оппозиции заинтересованы в провале мирных переговоров и в подвешивании проблемы Донбасса на неопределенный срок.

Для условно антироссийских сил провал инициатив Зеленского будет означать возвращение влияния и увеличение числа сторонников среди радикально настроенных граждан.

Для пророссийских групп неудача Зеленского в достижении устойчивого режима тишины и разведении войск дает шанс для возвращения части своего традиционного электората, который на последних выборах дрейфовал в сторону Зе-команды из-за обещаний достичь мира.

Неудача президента будет способствовать росту влияния пророссийской партии Виктора Медведчука в Москве, которое в значительной мере снизилось после президентских и парламентских выборов, когда из-за Зеленского команда ОПЗЖ показала значительно более скромные результаты, чем от них ожидали московские партнеры.

ОПЗЖ, несмотря на внешний антагонизм с предыдущим президентом Петром Порошенко, за годы власти последнего набрала политический и экономический вес, а ее представитель Виктор Медведчук был единственным «легитимным» переговорщиком с Россией. Это значительно повысило политическую капитализацию ОПЗЖ как в Украине так и в России.

Но при президенте с монобольшинством в парламенте эти люди временно остались не у дел, а их проект в Москве отложили до лучших времен.

Сторонники Минского процесса в Киеве представлены несколькими депутатами «Оппозиционного блока» (около 10), близкого к олигарху Ринату Ахметову. Неформальные лидеры группы миллиардер Вадим Новинский и бывший генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Эти депутаты, несмотря на свою малочисленность, предложили несколько законодательных инициатив, направленных на имплементацию Минских соглашений. Среди них:

Проект закона «Об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей» Проект закона «О недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей» Проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины по «снятия блокады Донбасса» - прекращение экономической, энергетической и транспортной блокады территории Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия (территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей)» Проект закона «О принятии мер по восстановлению функционирования банковской системы и денежных переводов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» Проект постановления «О восстановлении социально-экономических связей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью защиты прав и свобод граждан Украины, проживающих на этих территориях»

Поддерживают Минские соглашения и представители фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь!». В своих уступках, ради достижения мира, они готовы пойти еще дальше, чем предполагается минскими соглашениями, что затрудняет их имплементацию через украинский парламент и делает практически на 100% заведомо неосуществимыми.

Судя по заявлениям представителей этой группы, депутаты хотят наделить неподконтрольные территории правами автономии по примеру Автономной республики Крым. То есть, автономными органами власти, такими как собственный парламент. Но создание этого органа власти не предусмотрено Минскими соглашениями, которые внедряют лишь особый порядок местного самоуправления, правда, не уточняется какой: то ли это настоящая автономия, то ли расширенные права на уровне муниципалитетов. Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук представил свой план еще накануне президентских выборов, однако в Офисе Президента к этому документу относятся несерьезно.

Политическая оппозиция в лице партий «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко и «Голос» Святослава Вакарчука номинально поддерживают Минские соглашения, но критикуют действующего президента Украины Владимира Зеленского за попытки их имплементировать.

Мотивы двух партий разнятся. Если для бывшего президента противостояние с действующей властью является формой защиты себя и своей команды от политических и уголовных преследований, то для Вакарчука — это попытка заманить «прозападного» избирателя Зеленского, который мог разочароваться в новой власти из-за попыток форсировать мирный процесс.

Что интересно, часть про-президентской фракции в парламенте также разделяет основные положения Вакарчука. Это депутаты, имеющие связь с общественной организацией «Институт будущего», и некоторые активисты гражданского сектора, получившие мандаты «Слуги народа».

Представителей Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, его ближайшее окружение и часть политической партии «Слуга народа» можно считать сторонниками прекращения огня.

Задача минимум для этой группы, в которую входит и новый представитель президента на международных переговорах Андрей Ермак — полное прекращение огня, разведение войск, построение прагматических отношений с неподконтрольными территориями, восстановление устойчивых каналов коммуникации с Российской Федерацией, полный перевод конфликта в политическую плоскость.

Задача максимум — последующее возвращение территорий политическим путем на приемлемых для сохранения политической стабильности внутри Украины условиях, что сейчас требует незаурядной политической гибкости и воли.

Носители «золотой акции» и ситуативные союзники президента представлены министром внутренних дел Арсеном Аваковым и окружением украинского олигарха Игоря Коломойского, имеющими влияние на группы президентской фракции. Две эти группы заинтересованы в политической нормализации отношений с Россией для получения экономической выгоды, но с сохранением внешней конфронтации и без серьезного продвижения в реализации мирных инициатив. Россия потенциально может стать источником инвестиций и ресурсов для бизнеса украинского олигарха в условиях недоверия западных инвесторов к его бизнесу и проблем с кредитованием. Для него может быть интересна и позиция неформального коммуникатора между российской и украинской властями, роль, которую при предыдущем президенте выполнял Виктор Медведчук.

Министр МВД формально представитель президентской команды и ответственен за реализацию политики Зеленского, но с другой стороны он сохраняет влияние на различные правые националистические движения и парамилитарные организации, активно выступающие против любых мирных инициатив (независимо - Зеленского или Медведчука или иных игроков). Сам Аваков неоднократно критиковал минские соглашения и заявлял, что попытка их реализовать ни к чему не приведет.