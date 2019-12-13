Доказать гражданство. Как донецкие родители получают украинские документы для своих детей

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Лишь половина детей, рожденных на оккупированных территориях Донбасса получили украинские свидетельства о рождении. Среди детей в аннексированном Крыму таких еще меньше – 11%. Это данные ООН, которая опирается на анализ документов за 2016-2018 годы. Причиной печальной статистики стали события на Донбассе и в Крыму – территориях, которыми сегодня частично или полностью управляет Россия. На оккупированной территории сегодня новорожденный человек может получить документы российского либо «республиканского» образцов. Украина не признает эти документы, но с недавних пор лишь некоторые из них берет во внимание – через суд.



Шаг первый: Родитель или законный представитель обращается в РАГС на подконтрольной территории с заявлением о регистрации рождения ребенка и получает письменный отказ.



Шаг второй: Родитель или законный представитель обращается в любой суд на подконтрольной территории с письменным отказом из РАГСа, копиями своего паспорта, идентификационного номера, медицинской справки от «Л-ДНР», свидетельства о рождении от «Л-ДНР», свидетельства о браке. Судебный сбор платить не надо. Дело рассматривается в отложном порядке.



Шаг третий: Родитель или законный представитель снова обращается в РАГС на подконтрольной территории с решением суда.



Но даже упрощенный судебный процесс не всегда облегчает участь жителей Крыма и Донбасса.



«Я обратилась в суд, но судья был в отпуске. Мне пришлось ждать больше недели. Не имея свидетельства о рождении, я не могла пересечь линию разграничения. Мне негде было остановиться, поэтому мне пришлось работать за еду в кафе и ночевать там с маленьким ребенком. Было тяжело. Хотелось бы, чтобы было легче», - это анонимный рассказ одинокой матери, которая приехала оформлять свидетельство о рождении для своего трехлетнего ребенка. Запись из архива правозащитников ООН.



Сегодня в прямом смысле слова отстаивать право на украинский паспорт приходится молодежи с оккупированной территории, чьи родители не дали согласие на их выезд и отказываются помогать своим детям получить документы.



Согласно новым правилам пересечения КПВВ, сопровождение законного представителя не требуется детям в возрасте 14-16 лет, если они учатся на подконтрольной территории. От них требуется удостоверение из учебного заведения (проездной) и стандартный для всех пропуск от СБУ.

Если же ребенок растет в семье, которая не видит необходимости в украинских документах, приходится ждать совершеннолетия, несмотря на то, что первый паспорт гражданин Украины теперь получает в 14 лет – это ID-карта.



Чтобы подать документы в миграционную службу, нужно пройти идентификацию – подтвердить свою личность украинскими документами с фотографией. Если таких нет, нужно найти свидетелей – двух соседей или родственников, которые бы могли документально подтвердить личность заявителя. Для каждого эта процедура окажется сложной по-своему: кто-то не сможет найти соседей, которые согласятся приехать через КПВВ, а у кого-то просто не окажется «правильных» родственников. Не каждый взрослый сможет помочь своему ребенку только потому, что многие живут на оккупированной территории с просроченными или испорченными украинскими паспортами, а значит, им самим нужна такая же помощь для оформления собственных документов. Звучит совсем уж пессимистично, но подобные случаи, в которых проблемы цепляются друг за друга по принципу из сказки «Репка», действительно существуют.



Юристка благотворительного фонда «Право на захист» Анна Бобко поделилась своим опытом общения с жителями оккупированных территорий, которые пытались оформить документы:



«Именно процедура идентификации оказалась самой проблемной для тех, кого мы опрашивали. Многие респонденты говорят, что им некого просто привезти для подтверждения. В таком случае миграционная служба предоставляет письменный отказ и предлагает обращаться в суд. Чтобы обратиться в суд, человек должен составить соответствующее заявление и в целом представлять свои интересы, а значит, многим понадобится правовая помощь. Но центры бесплатной правовой помощи не могут этого сделать для человека, который не имеет ни одного идентификационного документа.



Если родственника нет, надо найти соседей, то есть выехать обратно на неподконтрольную территорию, пересечь КПВВ. Чтобы это сделать, Госмиграционная служба должна предоставлять справку о том, что человек подал заявление (иначе у него могут быть проблемы на КПВВ, - ред.). Но по факту человек не подал документы, потому что опять-таки миграционная служба направила его для поиска родственников или свидетелей».



Главный специалист Государственной миграционной службы Украины Татьяна Сиренко в свою очередь говорит, сотрудники ведомства сегодня не имеют право отказать человеку во внесении его анкеты в реестр. Если личность человека не идентифицирована, ему разъясняют, как обращаться в суд.



Она также пояснила, как действуют сотрудники миграционной службы:



«Первое, в чем мы должны удостовериться при подаче документов на получение паспорта – то, что заявитель - гражданин Украины. Для этого нужен паспорт одного или двух родителей. Бывают случаи, когда ребенок приходит и говорит, что родители свои паспорта не дают, и он не может подтвердить свою личность. Тогда по базам проверяется, получал ли кто-то из родителей паспорт».



Сиренко утверждает, что сегодня миграционная служба оцифровывает всю информацию, которая есть в сохранившихся картотеках и направляет ее в единый государственный демографический реестр. Параллельно с этим служба проводит идентификацию владельцев паспортов образца 1974 года.

12 декабря Верховная Рада изменила процесс оформления документов жителям зоны АТО/ООС. Государственная миграционная служба (ГМС) должна принимать и оформлять документы по месту обращения человека или его представителя в тех органах, которые работают на территории области проведения АТО/ООС.



Оформление документов для переселенцев проводит Госмиграционная служба по фактическому месту жительства и пребывания человека. При этом для внесения сведений о месте жительства в паспорт может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.



Не признавать, но брать во внимание. Опыт Молдовы



В Молдове, которая гораздо дольше, чем Украина переживает опыт общения с самопровозглашенной властью, предупреждают: страна как можно быстрее должна решить проблему с гражданством для своих детей. Подробно об этом высказался начальник представительства Офиса Народного Адвоката в Варнице (Молдова) Вячеслав Урсу:



«Участники Минской конвенции 1993 года не всегда соблюдают принципы, и выдают документы детям из зоны конфликта (Приднестровье, - ред.) на основании справок, выданных самопровозглашенными администрациями. На сегодняшний день есть такие факты, когда посольства некоторых стран выдают документы на основании копии актовых записей из непризнанного региона республики Молдова. Опасность в том, что почти 2 тысячи детей, которые проживают на левом берегу Днестра (и не имеют молдавских документов, - ред.), на неконтролируемой территории, могут в любой момент получить документы неизвестно какого государства и могут быть вывезены за пределы страны».



Он привел в пример убийство двоих маленьких детей семьей Гречушкиных в 2009 году. Молодожены Владимир Гречушкин и Аэриме-София Басская усыновили сразу троих детей и вывезли в Россию. Двое усыновленных мальчиков погибли от рук родителей в течение следующих двух месяцев.



Точное количество детей, рожденных на оккупированной территории Донбасса за время конфликта неизвестно. Особенно сегодня уязвимы дети, которые с «республиканскими» справками о рождении живут в приютах и детских домах.



Омбудсмены Молдовы ежегодно указывают, что невыполнение государством своих обязательств в зоне конфликта ведет к другим более тяжким последствиям.



«Если государство не защищает права своего гражданина, он начинает сам себя защищать. Люди начинают делать документы этих самопровозглашенных администраций, вместе с тем получают так называемые гражданства, а это порождает обязанности перед непризнанными администрациями – налоговые, военные и так далее. Государство должно вовремя разрабатывать механизмы защиты», - подчеркивает Урсу.



Он добавил, что лишь недавно между Кишиневом и Терасполем в рамках переговоров «5+2» начались приниматься гуманитарные и административные решения в пользу простых людей.



«Мы не можем и не будем признавать администрации на левом берегу Днестра, но мы обязаны вести с ними общение», - отметил представитель Молдовы.



В обход суда



Без обращения в суд сегодня можно получить украинские свидетельство лишь теоретически. Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» говорит, что свидетельства о рождении и смерти, выданные в Донецке и Луганске, являются исключением. А значит, на подконтрольной территории их можно подавать в органы регистрации вместе с заявлением на получение украинских документов. Этот порядок написан лишь для жителей Донецкой и Луганской областей, но не для Крыма. К тому же, правительство пока не разработало процедуру этого механизма.



До принятия закона о Донбассе, в конце 2017 года Кабинет министров прописал еще один механизм, который тоже существует лишь на бумаге. В теории, но пока не на практике, украинские специальные медкомиссии при участии международных гуманитарных организаций могут работать на неподконтрольных территориях, чтобы подтверждать рождение детей.



То есть реальным и более-менее упрощенным механизмом получения украинского свидетельства для дончан и луганчан сегодня является суд. Очевидно, что далеко не каждый родитель без острой необходимости захочет везти ребенка через линию соприкосновения, чтобы получить украинский документ, которым он в ближайшее время не планирует пользоваться. В то же время, родители могут получить от украинского государства помощь при рождении ребенка. Они могут обратиться в орган соцзащиты в течение года после рождения. Тем, кто опоздал, нужно будет пройти через второй суд, чтобы получить право на помощь для своего ребенка.



Если же ребенок остался без украинского гражданства, через время ему самостоятельно придется доказывать, что он украинец, потому что об этом не позаботились его родители.