Идентификация навсегда. Через тернии к украинскому паспорту

В Украине проживают более 35 тысяч лиц без гражданства. Это один из самых высоких показателей в Европе, отмечают в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Эксперты опасаются, что из-за оккупации Донбасса многие жители региона рискуют остаться без украинского гражданства. Даже если жители Донецка и Луганска получат российские паспорта или так называемые паспорта от группировок «Л-ДНР», украинские органы сочтут их незаконными.

Чтобы вклеить фото в украинский паспорт или получить новый документ вместо утерянного, жителям Донецка, Луганска и Крыма сегодня приходится проходить более сложный административный путь, чем остальным украинцам.

Почему?

До 2017 года информация об украинцах, которые оформляли паспорта, не была внесена в электронные реестры – их не существовало. То есть Государственная миграционная служба вносила демографические данные жителей всех регионов страны в бумажные архивы. Вся информация о выданных паспортах осталась в архивах Крыма и Донбасса, в том числе, на оккупированной территории. Теперь Госмиграционная служба не имеет доступа к этим архивам и не может проверить, получал ли человек до 2014 года паспорт гражданина Украины. Поэтому одного заявления, старого паспорта, если он все же есть, и свидетельства о рождении может не хватить.

Как доказать, что ты – это ты

Для оформления первого паспорта у подростков из оккупированных городов не возникает проблем, если их родители не против украинского гражданства для своих детей. Достаточно подать заявление с копией паспорта родителей и свидетельство о рождении ребенка. Но иногда родители просто не могут предоставить свои документы – они просрочены или их нет. Подробно об этом «Новости Донбасса» писали в первой части статьи.

Человека идентифицируют с помощью дополнительных документов, выданных ранее украинскими органами – водительские права, пенсионные удостоверения, студенческие билеты и прочее. Также Миграционная служба направляет запросы в другие органы, например, чтобы получить информацию о его семейном положении. И так далее.

Если же этой информации оказывается недостаточно или ее нет, от человека требуют свидетелей. Пока в законе четко не написано, сколько родственников и соседей нужно привести с собой, чтобы они подтвердили личность человека. Поэтому в разных отделениях миграционной службы можно услышать совершенно разные требования - кто-то просит привести одного родственника, а кто-то - двоих. Особенно сложно это сделать тем жителям оккупированной территории, у которых нет таких родственников или соседей. К тому же лишняя поездка через КПВВ – это дополнительные затраты на дорогу и дополнительный стресс.

В Миграционной службе Украины говорят, что понимают сложность всей процедуры, которая иногда может затянуться до двух месяцев. Но подчеркивают: служба не может отказаться от идентификации жителей оккупированных территорий, потому что тогда единственным способом подтвердить личность будет суд и людям придется платить судебный сбор. К тому же это дополнительная нагрузка на украинские суды, которые и без того завалены административными делами.

Та же процедура касается украинцев с оккупированной территории и переселенцев, которые хотят оформить биометрические загранпаспорта.

Украина готовится усовершенствовать институт гражданства в стране. Работа ведется сразу по нескольким направлениям, но пока только на уровне проектов. Часть идей об упрощенном оформлении документов для жителей восточного региона пока остается за рамками даже проектов, то есть озвучены, но никем в Раде не учтены. Есть и небольшие изменения, которые когда-то в стенах парламента были не просто услышаны, но и реализованы.

Сегодня на учете в Госмиграционной службе Украины насчитывается 5,1 тысяч человек с видом на жительство. Ежегодно от 200 до 500 человек обращаются к президенту за обращением о предоставлении гражданства Украины.

2590

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который предлагает упростить получение гражданства тем, кто проходят (проходили) военную службу по контракту в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны страны. Также законопроект поможет гражданам России, которые бежали из страны из-за преследований. Основанием для получения украинского гражданства должна стать декларация об отказе от иностранного гражданства.

В Миграционной службе Украины сообщили, что проект закона №2590 предусматривает двойное гражданство при том, что норма Конституции Украины о едином гражданстве сохранится.

«Мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, есть ли у них также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из другого гражданства для получения украинского паспорта», - пояснил «Европейской правде» глава ГМС Максим Соколюк.

2335

Органы Миграционной службы сегодня не имеют четкой инструкции, как признать человека «лицом без гражданства». Но это не значит, что таких людей на территории страны нет. У них нет ни статуса, ни прав. Если Украина примет законопроект №2335, люди без гражданства смогут законно проживать на территории страны, получив вид на жительство и статус «лица без гражданства». У тех, кто живет в Украине более двух лет, появится возможность получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство. Люди в статусе «без гражданства», прожившие в Украине более трех лет, смогут подать заявление на принятие украинского гражданства.

Жителям оккупированных территорий статус «без гражданства» грозит лишь в том случае, если они сами откажутся прилагать усилия при оформлении документов. Да, именно прилагать усилия – собирать документы, если нужно, искать родственников и соседей, тратить деньги на проезд через КПВВ, ждать. В Миграционной службе еще раз подчеркивают: идентификация – вынужденная мера, и от нее жители Донбасса и Крыма пока никуда не денутся.