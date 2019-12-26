Переселенцы теперь могут голосовать на местных выборах. Проблема решена?

Более четырех миллионов украинцев смогут голосовать на ближайших местных выборах – парламент сделал еще один шаг к тому, чтобы переселенцы и трудовые мигранты смогли почувствовать себя частью громад, в которых живут.

Речь о трех миллионах, которые живут не по месту регистрации и о еще одном миллионе выехавших с оккупированных территорий.

Привязка человека к «прописке» до недавних пор не позволяла переселенцам и трудовым мигрантам избирать местную власть и депутатов в мажоритарных округах. Правозащитники из Центра прав человека ZMINA говорят, что четыре года в Украине велась настоящая борьба за эту возможность. Точнее не возможность, а за конституционное право каждого украинца.

«Избирательное право, как неотъемлемая часть общих прав человека, не может ограничиваться искусственно местом регистрации, штампом в паспорте, поэтому нововведения в Кодексе двигают нас к прогрессивной части человечества и подальше от советской ментальности», - считает председательница правления общественной организации «ГС Опора» Ольга Айвазовская.

Текущая версия Кодекса – с правками президента. Первую версию закона, которую приняла Рада предыдущего созыва, Зеленский ветировал в сентябре-2019.

Новый закон вступит в силу 1 января 2020 года, если его подпишет президент Владимир Зеленский. Поэтому норму для переселенцев не успели опробовать на первых местных выборах в объединенных территориальных громадах, которые прошли в Украине 22 декабря.

Что изменилось?

Новый Избирательный кодекс, принятый парламентом 19 декабря, допускает, что избирательный адрес человека может теперь не совпадать с адресом зарегистрированного места жительства. Чтобы проголосовать на местных выборах избирателю нужно будет предоставить один из документов, подтверждающий фактическое место проживания:

справку переселенца

договор аренды жилья

свидетельство о ведении предпринимательской деятельности

свидетельство о праве собственности на жилье

документ о том, что человек находится в браке, родственных отношениях или ухаживает за другим человеком

Один из этих документов нужно подать вместе с заявлением в отдел Госреестра избирателей. Но это важно сделать в межвыборный период, то есть до начала избирательной гонки. Если же человек опоздал, у него есть еще пять дней от начала избирательного процесса.

Избирательный адрес нельзя менять повторно на основе одних и тех же документов на протяжении 180 дней. Это можно сделать лишь в случае, если человек поменял регистрацию.

Нововведения касаются всех типов выборов: от местных до всеукраинских, отмечает исполнительная директорка общественной организации «Группа влияния» Татьяна Дурнева.

«Если человек изменил избирательный адрес, на все последующие выборы он автоматически попадет в списки избирателей на участке, к которому он отнесен по фактическому месту проживания», - рассказала Дурнева.

Новый Избирательный кодекс принес изменения не только в разделе прав переселенцев и трудовых мигрантов. Депутатов Рады теперь будут выбирать только по пропорциональной системе с обязательным соблюдением гендерного баланса в списках. К тому же выборы в Раду теперь будут проводиться по открытым региональным спискам.

Для маломобильных избирателей (людей с инвалидностью) тоже грядут изменения. В 2019 году и во время парламентской, и во время президентской кампаний переселенцы и жители оккупированных территорий смогли проголосовать не по месту регистрации. Для этого все желающие должны были временно сменить место голосования. Только вместо «переселенческих» документов им достаточно было прийти в орган Госреестра с паспортом. Как отметила Татьяна Дурнева, не все люди с инвалидностью смогли воспользоваться своим правом.

«Человек с инвалидностью, который проживает не по месту регистрации, а, например, находится в санатории, теперь может онлайн подать заявление о временной смене места голосования без смены избирательного адреса. Также это может сделать уполномоченное лицо, если есть нотариальная доверенность. Такого не было во время предыдущих выборов, потому что людям нужно было лично обращаться в Государственный реестр избирателей», - пояснила правозащитница.

Но так можно сделать только на парламентских и президентских выборах. На местных выборах все равно нужно подавать заявление лично, потому что важна принадлежность человека к территориальной громаде, где он избирает органы местного самоуправления.

О чем говорят цифры

Одно из недавних исследований Национальной мониторинговой системы показало, что больше половины опрошенных переселенцев (57%) готовы голосовать на следующих местных выборах по своему месту проживания. На момент опроса переселенцы еще не знали, что Рада предоставит им возможность голосовать на местных выборах. Исследование проводилось в апреле-июне 2019 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству. Исходя из этого в ответах опрошенных подразумевалось условие «если бы была такая возможность». Отказались бы голосовать 25%, не знают 16%, не ответили на вопрос 2%. Также 47% переселенцев ответили, что намерены голосовать на следующих выборах президента и парламентских выборах, 32% - не собираются голосовать, 19% - не знают, 1% - не ответили на вопрос.

По сравнению с показателями прошлого года разница в пожеланиях переселенцев весьма ощутима. В 2018 году, исследование Международного фонда избирательных систем IFES показало, что 13% переселенцев хотят участвовать в местных выборах в той громаде, где они сейчас проживают, 24% сказали, что более или менее готовы. Тогда же 46% опрошенных сказали, что для них важно голосовать на местных выборах. В обратном были убеждены 41% переселенцев.

Весной-2019 место голосования изменили 315,7 тысяч украинцев. По данным Государственного реестра избирателей, больше всего заявлений на изменение места голосований подали жители Донецкой и Луганской областей – 63,8 тысяч и 28,8 тысяч соответственно. Из этого числа лишь 24% оказались переселенцами и жителями оккупированных территорий.

Дилемма осталась прежней?

Экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера видит множество как положительных, так и отрицательных моментов нового Кодекса. В том числе вопрос голосования переселенцев для политического эксперта - это «вопрос, который не решается просто». Он указывает на риски нововведений: с одной стороны, право голоса должно быть соблюдено, с другой - право может «перекоситься».

«Безусловно эти категории лиц должны иметь право голоса. Но в силу того, что они зарегистрированы на оккупированных территориях, если мы им даем возможность голосовать в тех местах, где они фактически проживают, это означает, что мы нарушаем принцип равного избирательного права. Эти люди могут голосовать как на Донбассе, так и условно говоря, в Запорожье, Киеве, Тернополе, где угодно. Если же мы их лишаем права выбора на Донбассе, возникает вопрос, на каких стартовых условиях мы выходим на переговоры по гипотетической возможности проведения выборов на Донбассе? Мы отсекаем этих лиц от возможности голосования на выборах на Донбассе», - высказался Магера в эфире «Нового времени».

Выходит, что для власти в стране по-прежнему актуальна формулировка с неизвестной запятой: «позволить голосовать нельзя запретить».

Кроме этого бывший замглавы ЦИК считает, что государство называет территориальным громадам избирателей на местных выборах.

«Там есть своя специфика: это территориальные громады, это право территориальных громад, и когда государство навязывает громадам, кто у них будет избирателем, а кто не будет избирателем — я думаю, это очень осторожный фактор, и его нельзя вот так «рубить топором». Членами территориальной громады являются лишь те лица, которые тесно связаны с этой громадой. Которые не просто зарегистрированы там, а которые ведут какое-то хозяйство, постоянно там проживают, живут жизнью города, села, поселка. А не те, кто в силу определенных жизненных причин то ли хотят там жить, то ли вынуждены там жить - есть определенные нюансы», - считает Магера.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. А планы, как стало известно от президента Владимира Зеленского, у его команды масштабные. На очереди другой, еще более сложный вопрос без ответа: пройдут ли местные выборы на всей территории Донбасса или только на подконтрольной части?